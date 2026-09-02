Xã Liên Minh
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031

baophutho.vn Sáng 16/6, tại phường Phong Châu, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các ông, bà thuộc Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã tiếp xúc cử tri các phường Phú Thọ, Phong Châu, Âu Cơ và các xã Chí Tiên, Liên Minh trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Khắc khoải mâm dồn

Khắc khoải mâm dồn
2026-02-11 08:08:00

baophutho.vn “Làm nốt đợt hàng này giao cho khách đã đặt trước là tôi nghỉ thôi chú ạ. Cũng tiếc lắm, cả làng giờ còn mỗi nhà tôi còn giữ nghề trao truyền...

Phát triển rau màu thành cây trồng chủ lực

Phát triển rau màu thành cây trồng chủ lực
2026-01-10 18:21:00

baophutho.vn Những năm gần đây, xã Liên Minh khai thác hiệu quả lợi thế đất bãi ven sông, đất màu và kinh nghiệm sản xuất lâu đời của người dân để phát...

Xem thêm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long