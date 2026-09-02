Khắc khoải mâm dồn
2026-02-11 08:08:00
baophutho.vn “Làm nốt đợt hàng này giao cho khách đã đặt trước là tôi nghỉ thôi chú ạ. Cũng tiếc lắm, cả làng giờ còn mỗi nhà tôi còn giữ nghề trao truyền...
baophutho.vn Sáng 16/6, tại phường Phong Châu, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các ông, bà thuộc Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã tiếp xúc cử tri các phường Phú Thọ, Phong Châu, Âu Cơ và các xã Chí Tiên, Liên Minh trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.
baophutho.vn “Làm nốt đợt hàng này giao cho khách đã đặt trước là tôi nghỉ thôi chú ạ. Cũng tiếc lắm, cả làng giờ còn mỗi nhà tôi còn giữ nghề trao truyền...
baophutho.vn Những năm gần đây, xã Liên Minh khai thác hiệu quả lợi thế đất bãi ven sông, đất màu và kinh nghiệm sản xuất lâu đời của người dân để phát...
baophutho.vn Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Liên Minh phát huy rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với hệ thống chính trị và đời sống Nhân dân. Ban Chấp...
baophutho.vn Chiều 25/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thăm, làm...
baophutho.vn Xã Liên Minh là đơn vị hành chính mới của tỉnh Phú Thọ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Lương Lỗ, Đỗ Sơn và Đỗ Xuyên. Sau sáp nhập, xã...
baophutho.vn Ngày 21/11, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đông Thành, Chí Tiên, Liên...
baophutho.vn Với cách làm chủ động, sáng tạo, Đảng bộ xã Liên Minh đã triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa việc học tập và rèn luyện kỹ...
baophutho.vn Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội, phong...