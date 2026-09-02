Khắc khoải mâm dồn

2026-02-11 08:08:00 baophutho.vn “Làm nốt đợt hàng này giao cho khách đã đặt trước là tôi nghỉ thôi chú ạ. Cũng tiếc lắm, cả làng giờ còn mỗi nhà tôi còn giữ nghề trao truyền...

Phát triển rau màu thành cây trồng chủ lực

2026-01-10 18:21:00 baophutho.vn Những năm gần đây, xã Liên Minh khai thác hiệu quả lợi thế đất bãi ven sông, đất màu và kinh nghiệm sản xuất lâu đời của người dân để phát...

Đảng bộ xã Liên Minh phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

2026-01-07 14:16:00 baophutho.vn Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Liên Minh phát huy rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với hệ thống chính trị và đời sống Nhân dân. Ban Chấp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm, làm việc với 6 xã

2025-12-25 15:19:00 baophutho.vn Chiều 25/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thăm, làm...

Đa dạng các mô hình phát triển kinh tế ở xã Liên Minh

2025-12-19 10:09:00 baophutho.vn Xã Liên Minh là đơn vị hành chính mới của tỉnh Phú Thọ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Lương Lỗ, Đỗ Sơn và Đỗ Xuyên. Sau sáp nhập, xã...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang làm việc với Ban...

2025-11-21 18:42:00 baophutho.vn Ngày 21/11, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đông Thành, Chí Tiên, Liên...

Đảng viên xã Liên Minh tiên phong học tập, làm chủ kỹ năng số

2025-10-12 10:11:00 baophutho.vn Với cách làm chủ động, sáng tạo, Đảng bộ xã Liên Minh đã triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa việc học tập và rèn luyện kỹ...