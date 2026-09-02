Xã Long Cốc
Xã Long Cốc chủ động đảm bảo an toàn giao thông mùa thiên tai

Xã Long Cốc chủ động đảm bảo an toàn giao thông mùa thiên tai

baophutho.vn Mỗi mùa mưa bão, xã Long Cốc lại đứng trước nguy cơ chia cắt giao thông do nước lũ dâng cao trên hệ thống sông suối dày đặc. Nhiều cầu, ngầm tràn bị ngập, taluy sạt lở, đường giao thông hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước thực tế đó, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

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