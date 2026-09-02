baophutho.vn Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh...
baophutho.vn Nếu ai đó hỏi về một vùng đất mà chỉ cần dừng chân, chậm rãi hít thở và cảm nhận là đủ thấy bình yên, thơ mộng, câu trả lời chắc chắn là Đồi...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực,...
baophutho.vn Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Long Cốc hình thành không gian phát triển rộng mở, tạo nhiều dư địa để khai thác thế mạnh về cảnh quan đồi...
baophutho.vn Sáng 11/11, xã Long Cốc tổ chức hội thảo tham vấn Đề án “Phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh trên...
baophutho.vn Từ lâu, chè Phú Thọ đã được nhiều người ưa chuộng vì hương vị rất riêng, không lẫn với các vùng chè khác như Thái Nguyên, Sơn La, Yên Bái, Lâm...
baophutho.vn Ngày 19/9, Hiệp hội Thương mại Đài Loan chi hội Bắc Ninh thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao tặng thiết bị giáo...
baophutho.vn Trong những năm qua, xã Long Cốc đã nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở cả ba cấp/bậc học, từng bước khẳng định sự chuyển biến tích cực trong...