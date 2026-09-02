Hơn 9.600 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ...

2025-12-22 14:10:00 baophutho.vn Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh...

Long Cốc: Giấc mơ “hóa rồng”

2025-12-22 08:02:00 baophutho.vn Nếu ai đó hỏi về một vùng đất mà chỉ cần dừng chân, chậm rãi hít thở và cảm nhận là đủ thấy bình yên, thơ mộng, câu trả lời chắc chắn là Đồi...

Long Cốc tinh gọn hệ thống y tế cơ sở

2025-12-05 06:27:00 baophutho.vn Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực,...

Khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở Long Cốc

2025-11-18 09:42:00 baophutho.vn Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Long Cốc hình thành không gian phát triển rộng mở, tạo nhiều dư địa để khai thác thế mạnh về cảnh quan đồi...

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh

2025-11-11 12:25:00 baophutho.vn Sáng 11/11, xã Long Cốc tổ chức hội thảo tham vấn Đề án “Phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh trên...

Ngọt ngào vị chè xanh Đất Tổ

2025-10-05 06:48:00 baophutho.vn Từ lâu, chè Phú Thọ đã được nhiều người ưa chuộng vì hương vị rất riêng, không lẫn với các vùng chè khác như Thái Nguyên, Sơn La, Yên Bái, Lâm...

Trao tặng trang thiết bị cho Trường Mầm non Vinh Tiền

2025-09-19 11:59:00 baophutho.vn Ngày 19/9, Hiệp hội Thương mại Đài Loan chi hội Bắc Ninh thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao tặng thiết bị giáo...