Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Minh Đài

2026-02-06 14:00:00 baophutho.vn Chiều 6/2, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh chúc Tết, tặng quà người có uy tín...

2026-02-03 17:30:00 baophutho.vn Chiều 3/2, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thăm, chúc Tết, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân...

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

2025-11-21 07:20:00 baophutho.vn Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 17/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu chuyển rét, vùng...

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

2025-11-15 07:56:00 baophutho.vn Vượt ngoài danh tiếng của những sản phẩm trà truyền thống đậm đà, cây chè trên đất Minh Đài ngày nay đã vươn tầm trở thành nguyên liệu xuất...

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư khu Đồng Tâm, xã Minh Đài

2025-11-05 13:07:00 baophutho.vn Ngày 5/11, khu dân cư Đồng Tâm - xã Minh Đài tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Người cán bộ tận tụy, hết lòng vì dân

2025-10-07 14:58:00 baophutho.vn Giản dị, gần gũi nhưng luôn toát lên tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc - đó là ấn tượng của nhiều người dân khi nhắc đến đồng chí...

Ngọt ngào vị chè xanh Đất Tổ

2025-10-05 06:48:00 baophutho.vn Từ lâu, chè Phú Thọ đã được nhiều người ưa chuộng vì hương vị rất riêng, không lẫn với các vùng chè khác như Thái Nguyên, Sơn La, Yên Bái, Lâm...

Xã Minh Đài kiến tạo chuỗi giá trị chè xanh vùng cao

2025-09-29 11:02:00 baophutho.vn Nằm ở địa bàn vùng núi trung du của tỉnh Phú Thọ, xã Minh Đài - đơn vị hành chính mới được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 3 xã:...

Khu kinh tế Thanh niên xã Minh Đài - Di tích lịch sử Quốc gia

2025-09-27 08:18:00 baophutho.vn Hơn nửa thế kỷ trước, 600 thanh niên ưu tú từ các tỉnh miền xuôi lặn lội lên vùng núi rừng hoang vu của huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú cũ xây...

Xã Minh Đài chú trọng công tác bảo vệ môi trường

2025-09-25 09:18:00 baophutho.vn Công tác bảo vệ môi trường ở xã Minh Đài được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Từ...

Công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia: Địa điểm...

2025-09-19 14:28:00 baophutho.vn Sáng 19/9, xã Minh Đài long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia: Địa điểm Khu Kinh tế Thanh niên năm 1970...

Đượm vị chè Hoàng Văn

2025-09-18 17:20:00 baophutho.vn Trên những triền đồi thoai thoải của xã Văn Luông (cũ), nay là xã Minh Đài, những đồi chè xanh ngát trải dài tít tắp như những tấm thảm mềm...