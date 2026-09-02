baophutho.vn Chiều 6/2, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã...
baophutho.vn Chiều 3/2, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thăm, chúc Tết, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân...
baophutho.vn Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 17/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu chuyển rét, vùng...
baophutho.vn Vượt ngoài danh tiếng của những sản phẩm trà truyền thống đậm đà, cây chè trên đất Minh Đài ngày nay đã vươn tầm trở thành nguyên liệu xuất...
baophutho.vn Ngày 5/11, khu dân cư Đồng Tâm - xã Minh Đài tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).
baophutho.vn Giản dị, gần gũi nhưng luôn toát lên tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc - đó là ấn tượng của nhiều người dân khi nhắc đến đồng chí...
baophutho.vn Từ lâu, chè Phú Thọ đã được nhiều người ưa chuộng vì hương vị rất riêng, không lẫn với các vùng chè khác như Thái Nguyên, Sơn La, Yên Bái, Lâm...
baophutho.vn Nằm ở địa bàn vùng núi trung du của tỉnh Phú Thọ, xã Minh Đài - đơn vị hành chính mới được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 3 xã:...
baophutho.vn Hơn nửa thế kỷ trước, 600 thanh niên ưu tú từ các tỉnh miền xuôi lặn lội lên vùng núi rừng hoang vu của huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú cũ xây...
baophutho.vn Công tác bảo vệ môi trường ở xã Minh Đài được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Từ...
baophutho.vn Sáng 19/9, xã Minh Đài long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia: Địa điểm Khu Kinh tế Thanh niên năm 1970...
baophutho.vn Trên những triền đồi thoai thoải của xã Văn Luông (cũ), nay là xã Minh Đài, những đồi chè xanh ngát trải dài tít tắp như những tấm thảm mềm...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026, các trường tiểu học và THCS xã Minh Đài đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp...