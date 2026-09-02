Xã Minh Đài
Chủ động phòng trừ sâu xanh ăn lá hại cây bồ đề

Chủ động phòng trừ sâu xanh ăn lá hại cây bồ đề

baophutho.vn Trước diễn biến gia tăng của sâu xanh ăn lá hại cây bồ đề tại nhiều địa phương miền núi, ngành Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền cơ sở đang chủ động triển khai các giải pháp phòng trừ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ diện tích rừng trồng, góp phần duy trì hiệu quả kinh tế từ cây bồ đề.

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Minh Đài

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Minh Đài
2026-02-06 14:00:00

baophutho.vn Chiều 6/2, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã...

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại
2025-11-21 07:20:00

baophutho.vn Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 17/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu chuyển rét, vùng...

Người cán bộ tận tụy, hết lòng vì dân

Người cán bộ tận tụy, hết lòng vì dân
2025-10-07 14:58:00

baophutho.vn Giản dị, gần gũi nhưng luôn toát lên tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc - đó là ấn tượng của nhiều người dân khi nhắc đến đồng chí...

Ngọt ngào vị chè xanh Đất Tổ

Ngọt ngào vị chè xanh Đất Tổ
2025-10-05 06:48:00

baophutho.vn Từ lâu, chè Phú Thọ đã được nhiều người ưa chuộng vì hương vị rất riêng, không lẫn với các vùng chè khác như Thái Nguyên, Sơn La, Yên Bái, Lâm...

Đượm vị chè Hoàng Văn

Đượm vị chè Hoàng Văn
2025-09-18 17:20:00

baophutho.vn Trên những triền đồi thoai thoải của xã Văn Luông (cũ), nay là xã Minh Đài, những đồi chè xanh ngát trải dài tít tắp như những tấm thảm mềm...

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