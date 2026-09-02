baophutho.vn Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 9/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri với các...
baophutho.vn Ngày 5/11 năm Ất Tỵ (tức ngày 24/12/2025), tại Đình Phục Cổ, xã Minh Hoà, Nhân dân địa phương cùng con cháu 36 dòng họ đang sinh sống trên địa...
baophutho.vn Những ngày này, cả nước đang hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Bên cạnh những bó hoa tươi và lời chúc tốt đẹp, có một món quà khác, không...
baophutho.vn Chuyển đổi số (CĐS) đã trở thành xu thế tất yếu, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Nhận thức...
baophutho.vn Ngày 23/9, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1275 /SGDĐT-HSSV về việc chủ động ứng phó bão số 9.
baophutho.vn Những năm gần đây, Trường THPT Minh Hòa, xã Minh Hòa đã có nhiều đổi mới tích cực trong công tác dạy và học thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi...