baophutho.vn Trong giai đoạn phát triển mới, xã Minh Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ với quyết tâm chính trị cao độ nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số theo tinh thần Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Gam màu sáng từ những con số biết nói, những công trình hạ tầng rộn rã tiếng máy thi công và sự đồng thuận, chung sức của lòng dân đang tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống cho vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.