Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

2026-02-14 15:48:00 baophutho.vn Nằm ở độ cao khá lớn so với mực nước biển, đèo Đá Trắng với những khúc co hiểm trở được ví như dải lụa trắng vắt ngang triền núi Tây Bắc hùng...

Mường Bi cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

2026-01-29 07:40:00 baophutho.vn Xã Mường Bi được hợp nhất từ 3 xã Phú Cường, Phong Phú, Mỹ Hòa cũ. Sau sáp nhập, xã xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm,...

Mường Bi tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã và nguồn thủy sản

2025-11-25 17:36:00 baophutho.vn Ngày 25/11, Công an xã Mường Bi phối hợp lực lượng kiểm lâm ra quân tuyên truyền, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật...

Công an xã Mường Bi chuẩn hóa dữ liệu gần 600 phương tiện giao thông

2025-10-29 07:24:00 baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Phú Thọ về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, Công an xã Mường Bi...

Những tín hiệu tích cực từ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

2025-09-22 06:20:00 baophutho.vn Sau hơn 2 tháng hợp nhất, với sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp tỉnh, tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, vào cuộc tích cực của cơ sở, Phú Thọ đã...