Xã Mường Bi
Mường Bi - Đột phá từ các nghị quyết trụ cột

Mường Bi - Đột phá từ các nghị quyết trụ cột

baophutho.vn Cùng với cả nước đang quyết liệt triển khai các nghị quyết “trụ cột” của Trung ương nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ xã Mường Bi đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng
2026-02-14 15:48:00

baophutho.vn Nằm ở độ cao khá lớn so với mực nước biển, đèo Đá Trắng với những khúc co hiểm trở được ví như dải lụa trắng vắt ngang triền núi Tây Bắc hùng...

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