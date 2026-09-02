baophutho.vn Nằm ở độ cao khá lớn so với mực nước biển, đèo Đá Trắng với những khúc co hiểm trở được ví như dải lụa trắng vắt ngang triền núi Tây Bắc hùng...
baophutho.vn Xã Mường Bi được hợp nhất từ 3 xã Phú Cường, Phong Phú, Mỹ Hòa cũ. Sau sáp nhập, xã xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm,...
baophutho.vn Ngày 25/11, Công an xã Mường Bi phối hợp lực lượng kiểm lâm ra quân tuyên truyền, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật...
baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Phú Thọ về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, Công an xã Mường Bi...
baophutho.vn Sau hơn 2 tháng hợp nhất, với sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp tỉnh, tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, vào cuộc tích cực của cơ sở, Phú Thọ đã...
baophutho.vn Xã Mường Bi được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã Phong Phú, Mỹ Hoà và Phú Cường. Nơi đây hiện đang lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống...