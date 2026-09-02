Khám phá lễ hội “Đi chơi núi”

2026-02-09 06:23:00 baophutho.vn Diễn ra sau Tết cổ truyền dân tộc Mông, Lễ hội Gầu Tào ở xã Pà Cò là điểm hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế khám phá không gian...

Xuân tình nguyện ở Pà Cò

2026-02-04 11:08:00 baophutho.vn Những ngày cuối năm, trong tiết trời đã vào Xuân, con đường gần 200km đến với người dân xã Pà Cò bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết bởi nhiệt...

Bước đột phá chuyển đổi số trong Đảng

2025-11-20 09:58:00 baophutho.vn Ngày 10/7/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Cùng với việc chuyển...

Sở Y tế kiểm tra khẩn ổ dịch sởi - rubella bùng phát tại xã Pà Cò

2025-11-14 14:26:00 baophutho.vn Sáng 14/11, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh do đồng chí Phùng Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra thực...

Xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km141+200 Quốc lộ 6, xã Pà Cò

2025-10-10 09:40:00 baophutho.vn Sáng 10/10, các đơn vị chức năng của ngành giao thông đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý cấp bách nguy cơ sạt lở tại Km141+200...

Tặng 255 suất quà trung thu cho trường mầm non Pà Cò

2025-10-03 17:33:00 baophutho.vn Nhân dịp Tết Trung thu năm 2025, chiều 3/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Pà Cò, Công an xã Pà Cò, phối...

Chung sức giữ rừng giáp ranh

2025-10-03 14:02:00 baophutho.vn Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 500 nghìn ha, trong đó diện tích có rừng hơn 400 nghìn ha, trải dài qua nhiều xã miền núi (Tân Pheo,...

Xuất hiện vết nứt dài 100 m trên núi, đe dọa an toàn giao thông...

2025-09-22 08:37:00 baophutho.vn Ngày 21/9, đại diện Sở Xây dựng, đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 6 và chính quyền xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra hiện trạng vết nứt trên mái...

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

2025-09-19 09:09:00 baophutho.vn Thung Mài, Pà Khôm và Hang Kia là những điểm săn mây lý tưởng thuộc xã Hang Kia (nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ). Với độ cao hơn 1.000m so với...