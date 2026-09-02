Xã Pà Cò
Pà Cò đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Pà Cò đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

baophutho.vn Đảng bộ xã Pà Cò hiện có 34 tổ chức Đảng với 780 đảng viên. Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc và khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung KTGS theo quy định.

Khám phá lễ hội “Đi chơi núi”

Khám phá lễ hội “Đi chơi núi”
2026-02-09 06:23:00

baophutho.vn Diễn ra sau Tết cổ truyền dân tộc Mông, Lễ hội Gầu Tào ở xã Pà Cò là điểm hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế khám phá không gian...

Xuân tình nguyện ở Pà Cò

Xuân tình nguyện ở Pà Cò
2026-02-04 11:08:00

baophutho.vn Những ngày cuối năm, trong tiết trời đã vào Xuân, con đường gần 200km đến với người dân xã Pà Cò bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết bởi nhiệt...

Bước đột phá chuyển đổi số trong Đảng

Bước đột phá chuyển đổi số trong Đảng
2025-11-20 09:58:00

baophutho.vn Ngày 10/7/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Cùng với việc chuyển...

Chung sức giữ rừng giáp ranh

Chung sức giữ rừng giáp ranh
2025-10-03 14:02:00

baophutho.vn Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 500 nghìn ha, trong đó diện tích có rừng hơn 400 nghìn ha, trải dài qua nhiều xã miền núi (Tân Pheo,...

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia
2025-09-19 09:09:00

baophutho.vn Thung Mài, Pà Khôm và Hang Kia là những điểm săn mây lý tưởng thuộc xã Hang Kia (nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ). Với độ cao hơn 1.000m so với...

Xem thêm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long