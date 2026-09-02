Mệnh lệnh từ trái tim
2026-06-09 10:39:00
baophutho.vn Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các cấp ủy, chính quyền tỉnh triển khai bằng...
baophutho.vn Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07), vào hồi 21h39’ ngày 6/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại Công ty Cổ phần Đông Á (xã Phù Ninh). Đây là công ty chuyên sản xuất hóa chất Xút Clo phục vụ các ngành công nghiệp.
baophutho.vn Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các cấp ủy, chính quyền tỉnh triển khai bằng...
baophutho.vn Ngày 4/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ dâng...
baophutho.vn Để sẵn sàng cho đợt triển khai chính thức từ ngày 4/6 tới, cơ quan thường trực và địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, trang...
baophutho.vn Ngày 13/5, Đoàn giám sát số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy...
baophutho.vn Trước tình trạng một số địa phương để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, đưa thực phẩm bẩn vào trường học, việc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm...
baophutho.vn Hưởng ứng chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ngày 4/4, Trường Mầm non Thanh Lâm (xã Phù Ninh) phối hợp Đoàn...
baophutho.vn Ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các...
baophutho.vn Ngày 9/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị để những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2 gặp gỡ,...
baophutho.vn Sáng 28/1, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên...
baophutho.vn Quán triệt sâu sắc chủ trương của Trung ương, cấp ủy cấp trên và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ Phòng giao dịch...
baophutho.vn Ngày 18/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại các...
baophutho.vn Ngày 28/11, tại xã Phù Ninh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng Công ty Giấy Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự...
baophutho.vn Được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị, Công an xã Phù Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động triển khai nhiều...
baophutho.vn Chuyển đổi số (CĐS) trong tín dụng chính sách không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược để hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao...
baophutho.vn Giáo dục mầm non được xem là nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện nhân cách và thể chất của trẻ nhỏ. Tại xã Phù Ninh, Trường Mầm non...
baophutho.vn Ngày 10/10, UBND xã Phù Ninh tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025, hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và...