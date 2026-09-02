Xã Phù Ninh
Vụ cháy tại Công ty Cổ phần Đông Á làm hư hỏng hơn 100m<sup>2 </sup>nhà kho

Vụ cháy tại Công ty Cổ phần Đông Á làm hư hỏng hơn 100m2 nhà kho

baophutho.vn Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07), vào hồi 21h39’ ngày 6/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại Công ty Cổ phần Đông Á (xã Phù Ninh). Đây là công ty chuyên sản xuất hóa chất Xút Clo phục vụ các ngành công nghiệp.

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