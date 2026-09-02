Mệnh lệnh từ trái tim

2026-06-09 10:39:00 baophutho.vn Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các cấp ủy, chính quyền tỉnh triển khai bằng...

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu...

2026-06-04 13:26:00 baophutho.vn Ngày 4/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ dâng...

Thực hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh

2026-06-02 15:39:00 baophutho.vn Để sẵn sàng cho đợt triển khai chính thức từ ngày 4/6 tới, cơ quan thường trực và địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, trang...

Giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Phù Ninh, Xuân Lũng, Chân Mộng

2026-05-13 14:07:00 baophutho.vn Ngày 13/5, Đoàn giám sát số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy...

Đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh khi đến trường

2026-04-30 14:00:00 baophutho.vn Trước tình trạng một số địa phương để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, đưa thực phẩm bẩn vào trường học, việc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm...

Sôi nổi Ngày hội STEAM - Đấu trường Sunbot 2026

2026-04-05 15:23:00 baophutho.vn Hưởng ứng chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ngày 4/4, Trường Mầm non Thanh Lâm (xã Phù Ninh) phối hợp Đoàn...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Phù Ninh

2026-03-09 16:33:00 baophutho.vn Ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và các ứng cử viên đại biểu...

2026-03-09 13:32:00 baophutho.vn Ngày 9/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị để những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2 gặp gỡ,...

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam

2026-01-28 13:42:00 baophutho.vn Sáng 28/1, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên...

Giữ vững kỷ cương từ nền tảng kiểm tra, giám sát

2026-01-24 09:59:00 baophutho.vn Quán triệt sâu sắc chủ trương của Trung ương, cấp ủy cấp trên và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ Phòng giao dịch...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc làm việc tại các xã khu vực...

2025-12-18 17:23:00 baophutho.vn Ngày 18/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại các...

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Giấy Việt Nam...

2025-11-28 13:55:00 baophutho.vn Ngày 28/11, tại xã Phù Ninh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng Công ty Giấy Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự...

Giữ vững thế trận an ninh Nhân dân

2025-10-23 07:09:00 baophutho.vn Được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị, Công an xã Phù Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động triển khai nhiều...

Hạt nhân chính trị trong tiến trình số hóa

2025-10-22 08:45:00 baophutho.vn Chuyển đổi số (CĐS) trong tín dụng chính sách không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược để hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao...

Kết nối nguồn lực, nâng chất giáo dục mầm non

2025-10-17 06:34:00 baophutho.vn Giáo dục mầm non được xem là nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện nhân cách và thể chất của trẻ nhỏ. Tại xã Phù Ninh, Trường Mầm non...