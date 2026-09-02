Xã Phùng Nguyên
Nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng nông sản

Nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng nông sản

baophutho.vn Nông nghiệp Phú Thọ đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang tư duy kinh tế lấy chất lượng, an toàn thực phẩm và liên kết chuỗi giá trị làm nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Nếu như trước đây, nhiều sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua thương lái với quy mô nhỏ, giá trị gia tăng thấp, thì nay, việc nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng nông sản đã tạo nên những chuyển biến tích cực. Các mô hình liên kết đang góp phần đưa nông sản của tỉnh từng bước chinh phục những thị trường khó tính.

Học Bác nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân

Học Bác nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân
2026-04-29 14:32:00

baophutho.vn Những ngày này, về xã Phùng Nguyên dễ dàng cảm nhận được nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ. Những tuyến đường được kết nối thuận tiện hơn, các...

Nét văn hóa đặc sắc lễ hội Trò Trám

Nét văn hóa đặc sắc lễ hội Trò Trám
2026-03-01 09:48:00

baophutho.vn Lễ hội Trò Trám (còn gọi là Lễ hội Linh tinh tình phộc), diễn ra trong hai ngày 11-12 tháng Giêng âm lịch tại xã Phùng Nguyên, đã để lại ấn...

Đất làng Phùng Nguyên

Đất làng Phùng Nguyên
2026-02-16 08:04:00

baophutho.vn Trong thời khắc chuyển mình của đất trời khi Xuân mới đang về, Phùng Nguyên - vùng đất cổ giàu trầm tích lịch sử và văn hóa hiện lên với diện...

Rau vụ Đông “sưởi ấm” đồng Phùng Nguyên

Rau vụ Đông “sưởi ấm” đồng Phùng Nguyên
2025-12-14 07:06:00

baophutho.vn Xã Phùng Nguyên - dải đất đồng bằng chạy dọc ven sông Hồng không chỉ nổi tiếng là vùng đất cổ mà còn là “thủ phủ” rau màu. Khi những cơn gió...

Hối hả trên đồng Tứ Xã

Hối hả trên đồng Tứ Xã
2025-12-09 15:10:00

baophutho.vn Bước vào vùng rau Tứ Xã (xã Phùng Nguyên) những ngày này, người ta như bị cuốn vào một dòng chảy hối hả trong màu xanh mướt của rau, màu nâu...

Nòng cốt trong phát triển kinh tế

Nòng cốt trong phát triển kinh tế
2025-11-20 07:14:00

baophutho.vn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, củng...

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