Tưng bừng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ...

2026-05-11 08:10:00 baophutho.vn Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ...

Phùng Nguyên tập trung nguồn lực, sẵn sàng bứt phá

2026-05-06 14:06:00 baophutho.vn Vận hành theo mô hình quản lý mới, xã Phùng Nguyên nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tạo nên những chuyển...

Học Bác nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân

2026-04-29 14:32:00 baophutho.vn Những ngày này, về xã Phùng Nguyên dễ dàng cảm nhận được nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ. Những tuyến đường được kết nối thuận tiện hơn, các...

Trưng bày hơn 500 tài liệu, hiện vật tiêu biểu thời đại Hùng Vương

2026-04-18 13:23:00 baophutho.vn Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch năm Bính Ngọ 2026, tại Bảo tàng Hùng Vương, hơn 500 tài liệu, hiện vật...

Hơn 800 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia Ngày hội tư vấn...

2026-03-26 10:48:00 baophutho.vn Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), sáng 26/3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lâm...

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lũng,...

2026-03-10 16:48:00 baophutho.vn ­­Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lũng, Lâm Thao,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra công tác bầu cử...

2026-03-09 17:16:00 baophutho.vn Chiều 9/3, Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1 do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Bầu...

Nét văn hóa đặc sắc lễ hội Trò Trám

2026-03-01 09:48:00 baophutho.vn Lễ hội Trò Trám (còn gọi là Lễ hội Linh tinh tình phộc), diễn ra trong hai ngày 11-12 tháng Giêng âm lịch tại xã Phùng Nguyên, đã để lại ấn...

Khai hội “Linh tinh tình phộc” Xuân Bính Ngọ 2026

2026-02-28 01:05:00 baophutho.vn Tối 27/2, xã Phùng Nguyên tổ chức khai mạc Lễ hội Trò Trám Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đất làng Phùng Nguyên

2026-02-16 08:04:00 baophutho.vn Trong thời khắc chuyển mình của đất trời khi Xuân mới đang về, Phùng Nguyên - vùng đất cổ giàu trầm tích lịch sử và văn hóa hiện lên với diện...

Xã Phùng Nguyên chú trọng giáo dục kỹ năng sống trong trường học

2026-01-07 10:42:00 baophutho.vn Trong giáo dục hiện đại năm 2026, kỹ năng sống đã trở thành môn học cốt lõi, giúp học sinh thích nghi với cuộc sống. Nhận thức rõ điều này, các...

Rau vụ Đông “sưởi ấm” đồng Phùng Nguyên

2025-12-14 07:06:00 baophutho.vn Xã Phùng Nguyên - dải đất đồng bằng chạy dọc ven sông Hồng không chỉ nổi tiếng là vùng đất cổ mà còn là “thủ phủ” rau màu. Khi những cơn gió...

Hối hả trên đồng Tứ Xã

2025-12-09 15:10:00 baophutho.vn Bước vào vùng rau Tứ Xã (xã Phùng Nguyên) những ngày này, người ta như bị cuốn vào một dòng chảy hối hả trong màu xanh mướt của rau, màu nâu...

Nòng cốt trong phát triển kinh tế

2025-11-20 07:14:00 baophutho.vn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, củng...

Trường THCS Tứ Xã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

2025-11-18 13:02:00 baophutho.vn Sáng 18/11, UBND xã Phùng Nguyên tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Trường THCS Tứ Xã và kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam...