Lúa nếp Đìn Vằn giữ hồn đất, nuôi sinh kế

2026-01-20 07:02:00 baophutho.vn Giữa miền núi non trùng điệp của xã Sơn Lương, nơi không gian văn hóa Mường vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, có một nông sản đã trở thành...

Khởi sắc khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Tân

2026-01-13 14:16:00 baophutho.vn Giữa nhịp sống đổi mới mạnh mẽ của quê hương Sơn Lương, khu dân cư Xuân Tân đang từng ngày khẳng định vị thế là một điểm sáng trong phong trào...

“Quả vàng” đánh thức đất cằn

2026-01-10 07:09:00 baophutho.vn Con đường dẫn vào khu đồi của anh Nguyễn Cảnh Toàn ở khu 1 Mỹ Lung, xã Sơn Lương loang lổ bùn đất, sình lầy sau trận mưa đêm trước. Hai bên...

Đánh thức tiềm năng du lịch ở Sơn Lương

2025-12-24 10:09:00 baophutho.vn Xã Sơn Lương được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Mỹ Lung, Mỹ Lương và Lương Sơn trải rộng trên diện tích gần 97 km2 với 11 dân tộc cùng...

Trưởng khu “2 giỏi” ở Xuân Tân

2025-10-18 07:36:00 baophutho.vn Anh Phạm Thanh Liêm, dân tộc Mường được mệnh danh là trưởng khu “2 giỏi” của xã Sơn Lương. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công...

Công an xã Lương Sơn xử lý 6 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

2025-10-02 20:02:00 baophutho.vn Thông tin từ Công an xã Lương Sơn, ngày 1/10, Tổ Tuần tra Công an xã đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an...

Sức bật từ những phong trào thi đua yêu nước xã Lương Sơn

2025-09-27 16:01:00 baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, giai đoạn 2020-2025, xã Lương Sơn đã biến tinh...

Xã Lương Sơn thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

2025-09-16 18:03:00 baophutho.vn Xã Lương Sơn đang thể hiện là một điểm sáng về quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp - dịch vụ gắn với mục tiêu xanh, bền vững, chứng minh...