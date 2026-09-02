Xã Sơn Lương
Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hà Thanh Nghệ

Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hà Thanh Nghệ

baophutho.vn Sáng 10/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Sơn Lương cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hà Thanh Nghệ về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà sau hơn nửa thế kỷ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

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