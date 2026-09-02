baophutho.vn Giữa miền núi non trùng điệp của xã Sơn Lương, nơi không gian văn hóa Mường vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, có một nông sản đã trở thành...
baophutho.vn Giữa nhịp sống đổi mới mạnh mẽ của quê hương Sơn Lương, khu dân cư Xuân Tân đang từng ngày khẳng định vị thế là một điểm sáng trong phong trào...
baophutho.vn Con đường dẫn vào khu đồi của anh Nguyễn Cảnh Toàn ở khu 1 Mỹ Lung, xã Sơn Lương loang lổ bùn đất, sình lầy sau trận mưa đêm trước. Hai bên...
baophutho.vn Xã Sơn Lương được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Mỹ Lung, Mỹ Lương và Lương Sơn trải rộng trên diện tích gần 97 km2 với 11 dân tộc cùng...
baophutho.vn Anh Phạm Thanh Liêm, dân tộc Mường được mệnh danh là trưởng khu “2 giỏi” của xã Sơn Lương. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công...
baophutho.vn Thông tin từ Công an xã Lương Sơn, ngày 1/10, Tổ Tuần tra Công an xã đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an...
baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, giai đoạn 2020-2025, xã Lương Sơn đã biến tinh...
baophutho.vn Xã Lương Sơn đang thể hiện là một điểm sáng về quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp - dịch vụ gắn với mục tiêu xanh, bền vững, chứng minh...
baophutho.vn Ngày 13/9, Tổ địa bàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Lương Sơn, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh phối hợp với UBND xã...