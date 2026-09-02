baophutho.vn Với đặc thù có nhiều hồ đập, ngầm tràn và địa bàn dễ bị chia cắt khi mưa lớn kéo dài, xã Tam Đảo luôn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở và mất...
baophutho.vn Sản xuất nấm theo hướng hàng hóa gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ đang mở ra hướng đi bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho nông nghiệp. Tại...
baophutho.vn Đến Tam Đảo mùa này, du khách không chỉ đắm mình trong cảnh sắc núi rừng mà còn được ngắm nhìn những giàn su su xanh mướt và trải nghiệm hái...
baophutho.vn Mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách tham quan, chiêm bái, các khu du lịch trọng điểm trong tỉnh như Khu danh thắng Tây Thiên và Khu du lịch...
baophutho.vn Xác định nông nghiệp là hướng đi quan trọng, những năm gần đây, xã Tam Đảo đã phát huy lợi thế điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đẩy mạnh phát...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, Ủy ban MTTQ xã...
baophutho.vn Ngày 30/1, tại xã Tam Đảo, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tham quan, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển mô...
baophutho.vn Ngày 27/1, Đảng ủy xã Tam Đảo, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị tổ chức hội nghị chuyển giao - tiếp nhận Đảng bộ Công ty Cổ...
baophutho.vn Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 80km về phía Tây Bắc, Tam Đảo núi thuộc xã Tam Đảo từ lâu đã được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc" bởi khí hậu...
baophutho.vn Những năm gần đây, mô hình xét xử lưu động đã trở thành một trong những phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại...
baophutho.vn Trong nhiều năm qua, tình trạng nuôi nhốt gấu tại các hộ gia đình vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với sức...
baophutho.vn Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 500 nghìn ha, trong đó diện tích có rừng hơn 400 nghìn ha, trải dài qua nhiều xã miền núi (Tân Pheo,...