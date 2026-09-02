Xã Tam Đảo chủ động ứng phó mùa mưa bão

2026-05-08 11:45:00 baophutho.vn Với đặc thù có nhiều hồ đập, ngầm tràn và địa bàn dễ bị chia cắt khi mưa lớn kéo dài, xã Tam Đảo luôn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở và mất...

Liên kết chuỗi nâng tầm giá trị nấm đông trùng hạ thảo Tam Đảo

2026-04-15 10:06:00 baophutho.vn Sản xuất nấm theo hướng hàng hóa gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ đang mở ra hướng đi bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho nông nghiệp. Tại...

Tam Đảo mùa rau su su

2026-04-11 18:15:00 baophutho.vn Đến Tam Đảo mùa này, du khách không chỉ đắm mình trong cảnh sắc núi rừng mà còn được ngắm nhìn những giàn su su xanh mướt và trải nghiệm hái...

Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo chủ động các giải pháp đảm bảo an...

2026-03-27 09:29:00 baophutho.vn Mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách tham quan, chiêm bái, các khu du lịch trọng điểm trong tỉnh như Khu danh thắng Tây Thiên và Khu du lịch...

Tam Đảo chuyển dịch cơ cấu cây trồng gia tăng giá trị

2026-02-28 07:13:00 baophutho.vn Xác định nông nghiệp là hướng đi quan trọng, những năm gần đây, xã Tam Đảo đã phát huy lợi thế điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đẩy mạnh phát...

Tam Đảo huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo

2026-02-02 06:41:00 baophutho.vn Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, Ủy ban MTTQ xã...

Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo gắn với...

2026-01-31 16:22:00 baophutho.vn Ngày 30/1, tại xã Tam Đảo, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tham quan, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển mô...

Đảng ủy xã Tam Đảo tổ chức tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên

2026-01-27 15:43:00 baophutho.vn Ngày 27/1, Đảng ủy xã Tam Đảo, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị tổ chức hội nghị chuyển giao - tiếp nhận Đảng bộ Công ty Cổ...

Tam Đảo - “Đà Lạt của miền Bắc”

2025-12-30 08:18:00 baophutho.vn Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 80km về phía Tây Bắc, Tam Đảo núi thuộc xã Tam Đảo từ lâu đã được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc" bởi khí hậu...

Hiệu quả tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa xét xử lưu động

2025-11-25 08:28:00 baophutho.vn Những năm gần đây, mô hình xét xử lưu động đã trở thành một trong những phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại...

Hành trình hồi sinh các cá thể Gấu tại Tam Đảo

2025-11-18 08:11:00 baophutho.vn Trong nhiều năm qua, tình trạng nuôi nhốt gấu tại các hộ gia đình vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với sức...