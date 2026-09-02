Xã Tam Đảo
Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch

Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch

baophutho.vn Mặc dù trang thiết bị y tế mới đạt hơn 30% theo định mức và việc thu hút đội ngũ bác sĩ chuyên sâu chưa được như mong muốn, nhưng Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chính là khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch.

Xã Tam Đảo chủ động ứng phó mùa mưa bão

Xã Tam Đảo chủ động ứng phó mùa mưa bão
2026-05-08 11:45:00

baophutho.vn Với đặc thù có nhiều hồ đập, ngầm tràn và địa bàn dễ bị chia cắt khi mưa lớn kéo dài, xã Tam Đảo luôn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở và mất...

Tam Đảo mùa rau su su

Tam Đảo mùa rau su su
2026-04-11 18:15:00

baophutho.vn Đến Tam Đảo mùa này, du khách không chỉ đắm mình trong cảnh sắc núi rừng mà còn được ngắm nhìn những giàn su su xanh mướt và trải nghiệm hái...

Tam Đảo - “Đà Lạt của miền Bắc”

Tam Đảo - “Đà Lạt của miền Bắc”
2025-12-30 08:18:00

baophutho.vn Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 80km về phía Tây Bắc, Tam Đảo núi thuộc xã Tam Đảo từ lâu đã được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc" bởi khí hậu...

Chung sức giữ rừng giáp ranh

Chung sức giữ rừng giáp ranh
2025-10-03 14:02:00

baophutho.vn Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 500 nghìn ha, trong đó diện tích có rừng hơn 400 nghìn ha, trải dài qua nhiều xã miền núi (Tân Pheo,...

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