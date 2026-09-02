Xã Tân Sơn
Lạ lẫm bánh trứng kiến

Lạ lẫm bánh trứng kiến

baophutho.vn Mỗi độ tháng Hai, tháng Ba âm lịch là lúc bà con dân tộc Mường ở Phú Thọ bước vào mùa lấy trứng kiến để làm nhân bánh. Từ sản vật của núi rừng, qua bàn tay khéo léo của người dân, những chiếc bánh trứng kiến mang hương vị đặc trưng được làm nên, trở thành món ăn độc đáo gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng.

Đồng lòng giữ rừng giáp ranh

Đồng lòng giữ rừng giáp ranh
2026-02-04 11:05:00

baophutho.vn Dưới những cánh rừng trải dài nơi vùng cao của tỉnh, khu vực rừng giáp ranh với các tỉnh Lào Cai, Sơn La từ lâu đã được xác định là địa bàn có...

Sương giá Đèo Mương

Sương giá Đèo Mương
2026-01-31 09:52:00

baophutho.vn Thượng tuần tháng 11, đất trời Tân Sơn chìm trong tiết đại hàn. Gần chính ngọ, nhiệt độ nhích lên trên 100c nhưng gió núi vẫn thổi...

Xã Tân Sơn chủ động chuẩn bị cho bầu cử

Xã Tân Sơn chủ động chuẩn bị cho bầu cử
2026-01-10 15:12:00

baophutho.vn Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp...

Nâng mức hỗ trợ cho học sinh vùng khó

Nâng mức hỗ trợ cho học sinh vùng khó
2025-12-31 18:39:00

baophutho.vn Những năm qua, các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng có điều kiện kinh tế - xã hội...

Tay nỏ Thu Ngạc

Tay nỏ Thu Ngạc
2025-11-04 14:03:00

baophutho.vn Đã có thời, cây nỏ là vật bất ly thân của đàn ông Thu Ngạc (nay là xã Tân Sơn). Nỏ bảo vệ làng bản trước giặc cướp, thú dữ. Nỏ giúp kiếm thú...

Chuột núi “hạ sơn”

Chuột núi “hạ sơn”
2025-10-29 09:17:00

baophutho.vn Sinh sống giữa núi rừng, người dân xã Tân Sơn chẳng mấy ai lạ con dúi, hay còn gọi là chuột núi, chuột nứa với những món ăn dân dã, mộc mạc,...

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
2025-10-13 10:21:00

baophutho.vn Sau 3 tháng sáp nhập đơn vị hành chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động tham mưu,...

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