Tân Sơn sẵn sàng trước “Ngày hội của toàn dân”

2026-03-13 10:04:00 baophutho.vn Những ngày này, xã Tân Sơn rộn ràng không khí chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khảo sát, chỉ đạo...

2026-03-12 17:29:00 baophutho.vn Ngày 12/3, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn khảo sát,...

Hỗ trợ chăn nuôi giống gà quý trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh

2026-03-02 10:45:00 baophutho.vn Gà nhiều cựa là một trong những loài gà quý trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh từ thời đại Hùng Vương. Đây là sản vật quý, giúp đồng bào...

Tết trồng cây - Gieo mầm xanh, dựng xây quê hương

2026-02-17 10:12:00 baophutho.vn Mỗi độ xuân về, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” lại lan tỏa rộng khắp, trở thành hoạt động ý nghĩa mở đầu năm mới, góp phần...

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao quà Tết tại xã Tân Sơn

2026-02-04 21:57:00 baophutho.vn Ngày 4/2, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh...

Xã Tân Sơn triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

2026-02-04 21:33:00 baophutho.vn Ngày 4/2, Đảng bộ xã Tân Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; đón...

Đồng lòng giữ rừng giáp ranh

2026-02-04 11:05:00 baophutho.vn Dưới những cánh rừng trải dài nơi vùng cao của tỉnh, khu vực rừng giáp ranh với các tỉnh Lào Cai, Sơn La từ lâu đã được xác định là địa bàn có...

Đồng chí Bùi Minh Châu tặng quà Tết cho các hộ khó khăn tại Tân...

2026-02-02 13:55:00 baophutho.vn Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 2/2, đồng chí Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII,...

Sương giá Đèo Mương

2026-01-31 09:52:00 baophutho.vn Thượng tuần tháng 11, đất trời Tân Sơn chìm trong tiết đại hàn. Gần chính ngọ, nhiệt độ nhích lên trên 100c nhưng gió núi vẫn thổi...

Xã Tân Sơn chủ động chuẩn bị cho bầu cử

2026-01-10 15:12:00 baophutho.vn Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp...

Nâng mức hỗ trợ cho học sinh vùng khó

2025-12-31 18:39:00 baophutho.vn Những năm qua, các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng có điều kiện kinh tế - xã hội...

“Thủ lĩnh của sự thay đổi” - Tự tin vào chính mình

2025-12-21 08:50:00 baophutho.vn Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng liên quan đến giới, bình đẳng giới và bảo vệ an toàn cho bản thân, Câu lạc bộ (CLB) “Thủ...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Sơn

2025-11-25 10:28:00 baophutho.vn Sáng 25/11, tại xã Tân Sơn, Tổ đại biểu HĐND khu vực Thanh Sơn- Tân Sơn gồm các ông, bà: Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo...

Tay nỏ Thu Ngạc

2025-11-04 14:03:00 baophutho.vn Đã có thời, cây nỏ là vật bất ly thân của đàn ông Thu Ngạc (nay là xã Tân Sơn). Nỏ bảo vệ làng bản trước giặc cướp, thú dữ. Nỏ giúp kiếm thú...

Chuột núi “hạ sơn”

2025-10-29 09:17:00 baophutho.vn Sinh sống giữa núi rừng, người dân xã Tân Sơn chẳng mấy ai lạ con dúi, hay còn gọi là chuột núi, chuột nứa với những món ăn dân dã, mộc mạc,...