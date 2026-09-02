baophutho.vn Những ngày này, xã Tân Sơn rộn ràng không khí chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và...
baophutho.vn Ngày 12/3, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn khảo sát,...
baophutho.vn Gà nhiều cựa là một trong những loài gà quý trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh từ thời đại Hùng Vương. Đây là sản vật quý, giúp đồng bào...
baophutho.vn Mỗi độ xuân về, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” lại lan tỏa rộng khắp, trở thành hoạt động ý nghĩa mở đầu năm mới, góp phần...
baophutho.vn Ngày 4/2, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh...
baophutho.vn Ngày 4/2, Đảng bộ xã Tân Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; đón...
baophutho.vn Dưới những cánh rừng trải dài nơi vùng cao của tỉnh, khu vực rừng giáp ranh với các tỉnh Lào Cai, Sơn La từ lâu đã được xác định là địa bàn có...
baophutho.vn Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 2/2, đồng chí Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII,...
baophutho.vn Thượng tuần tháng 11, đất trời Tân Sơn chìm trong tiết đại hàn. Gần chính ngọ, nhiệt độ nhích lên trên 100c nhưng gió núi vẫn thổi...
baophutho.vn Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp...
baophutho.vn Những năm qua, các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng có điều kiện kinh tế - xã hội...
baophutho.vn Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng liên quan đến giới, bình đẳng giới và bảo vệ an toàn cho bản thân, Câu lạc bộ (CLB) “Thủ...
baophutho.vn Sáng 25/11, tại xã Tân Sơn, Tổ đại biểu HĐND khu vực Thanh Sơn- Tân Sơn gồm các ông, bà: Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo...
baophutho.vn Đã có thời, cây nỏ là vật bất ly thân của đàn ông Thu Ngạc (nay là xã Tân Sơn). Nỏ bảo vệ làng bản trước giặc cướp, thú dữ. Nỏ giúp kiếm thú...
baophutho.vn Sinh sống giữa núi rừng, người dân xã Tân Sơn chẳng mấy ai lạ con dúi, hay còn gọi là chuột núi, chuột nứa với những món ăn dân dã, mộc mạc,...
baophutho.vn Sau 3 tháng sáp nhập đơn vị hành chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động tham mưu,...