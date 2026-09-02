baophutho.vn Giữa những triền đồi xanh của xã Tây Cốc, nơi nhiều phụ huynh vẫn phải mưu sinh xa nhà, gửi con cái cho ông bà trông nom, chăm sóc. Để quản lý và đồng hành cùng các em, Trường THCS Quế Lâm triển khai chương trình chuyển đổi số trong giáo dục. Đó là thành lập nhóm Zalo kết nối phụ huynh với giáo viên, xây dựng những tiết học STEM giúp học sinh cảm nhận các môn khoa học gần gũi với cuộc sống.