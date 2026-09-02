Xã Tây Cốc
Chuyển đổi số ở trường miền núi

Chuyển đổi số ở trường miền núi

baophutho.vn Giữa những triền đồi xanh của xã Tây Cốc, nơi nhiều phụ huynh vẫn phải mưu sinh xa nhà, gửi con cái cho ông bà trông nom, chăm sóc. Để quản lý và đồng hành cùng các em, Trường THCS Quế Lâm triển khai chương trình chuyển đổi số trong giáo dục. Đó là thành lập nhóm Zalo kết nối phụ huynh với giáo viên, xây dựng những tiết học STEM giúp học sinh cảm nhận các môn khoa học gần gũi với cuộc sống.

Sức trẻ Tây Cốc

Sức trẻ Tây Cốc
2026-03-17 16:06:00

baophutho.vn Đoàn thanh niên xã Tây Cốc được thành lập từ các đơn vị: Xã Tây Cốc, xã Ca Đình, xã Phú Lâm và Đoàn Trường THPT Quế Lâm. Ngay sau khi thành...

Làm giàu từ những đồi chanh ở Lâm Sinh

Làm giàu từ những đồi chanh ở Lâm Sinh
2025-11-25 13:25:00

baophutho.vn Khác với vẻ yên ả thường thấy của một bản làng miền đồi, các khu: Việt Hùng 1, 2, 3 của xã Tây Cốc những năm gần đây trở thành vùng sản xuất...

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