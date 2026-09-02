baophutho.vn Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xã Tây Cốc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ,...
baophutho.vn Ngày 18/3, UBND xã Tây Cốc tổ chức hội nghị ra mắt Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) xã và họp giao ban quý I...
baophutho.vn Đoàn thanh niên xã Tây Cốc được thành lập từ các đơn vị: Xã Tây Cốc, xã Ca Đình, xã Phú Lâm và Đoàn Trường THPT Quế Lâm. Ngay sau khi thành...
baophutho.vn Ngày 5/2, xã Tây Cốc tổ chức chương trình thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Xuân...
baophutho.vn Ngày 18/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại các...
baophutho.vn Sáng 18/12, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Tây Cốc tổ chức Lễ phát động “Tháng Dân vận” năm 2025.
baophutho.vn Khác với vẻ yên ả thường thấy của một bản làng miền đồi, các khu: Việt Hùng 1, 2, 3 của xã Tây Cốc những năm gần đây trở thành vùng sản xuất...