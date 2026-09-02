Xã Thanh Ba
Ra mắt Câu lạc bộ Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ Hanh Cù, xã Thanh Ba

Ra mắt Câu lạc bộ Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ Hanh Cù, xã Thanh Ba

baophutho.vn UBND xã Thanh Ba vừa tổ chức chương trình công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ Hanh Cù, xã Thanh Ba. Tới dự có đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch), các nghệ nhân Hát Xoan, CLB văn hóa, văn nghệ trong và ngoài xã.

Chú trọng công tác bảo tồn thiên nhiên

Chú trọng công tác bảo tồn thiên nhiên
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baophutho.vn Những năm gần đây, Hạt Kiểm lâm Thanh Ba đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên...

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baophutho.vn Ngày 1/2/2026, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông...

“Ngày thứ Bảy vì dân” ở Thanh Ba

“Ngày thứ Bảy vì dân” ở Thanh Ba
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baophutho.vn Để giải quyết những tồn tại sau sắp xếp, sáp nhập, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hiện thực hóa tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục...

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