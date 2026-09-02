Tháo gỡ nút thắt, giải tỏa áp lực hành chính

2026-05-18 09:15:00 baophutho.vn Giữa những ngày tháng 5 nắng như đổ lửa, khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Thế nhưng, bước chân vào Trung tâm Phục vụ hành chính...

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại...

2026-05-07 08:55:00 baophutho.vn Ngày 7/5, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;...

Hội thảo khoa học Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dược lâm sàng và...

2026-04-17 13:22:00 baophutho.vn Sáng 17/4, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dược lâm sàng và nâng cao hiệu quả sử...

Chú trọng công tác bảo tồn thiên nhiên

2026-04-06 13:41:00 baophutho.vn Những năm gần đây, Hạt Kiểm lâm Thanh Ba đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên...

Tinh gọn để nâng cao chất lượng đào tạo

2026-04-01 08:08:00 baophutho.vn Ngày 1/2/2026, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông...

“Ngày thứ Bảy vì dân” ở Thanh Ba

2026-03-28 06:29:00 baophutho.vn Để giải quyết những tồn tại sau sắp xếp, sáp nhập, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hiện thực hóa tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục...

Công ty Cổ phần Hoàng Gia lấy người lao động làm trung tâm

2026-03-14 10:33:00 baophutho.vn Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nông thôn phải đối mặt với không ít khó khăn về vốn, thị trường và công nghệ, Công ty Cổ phần Hoàng Gia, xã...

Chủ động thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường

2026-02-09 08:35:00 baophutho.vn Cùng với quá trình đô thị hóa, lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Thanh Ba ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác quản...

Thanh Ba nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

2026-01-31 15:10:00 baophutho.vn Xác định nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt, sau hợp nhất, Đảng bộ xã Thanh Ba triển khai nhiều...

Thanh Ba nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân

2026-01-20 14:28:00 baophutho.vn Nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng đầy khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian...

Xã Thanh Ba triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”

2026-01-17 12:33:00 baophutho.vn Ngày 17/1 (thứ Bảy), Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba chính thức tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đây là hoạt...

Chương trình nghệ thuật - Tọa đàm: Từ Nghị quyết đến hành động

2026-01-01 00:10:00 baophutho.vn Tối 31/12, xã Thanh Ba tổ chức Chương trình nghệ thuật - Tọa đàm với chủ đề: Từ Nghị quyết đến hành động. Đây là hoạt động kết hợp hòa quyện...

Xã Thanh Ba tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số

2025-12-27 13:50:00 baophutho.vn Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thời gian qua xã Thanh Ba đã triển khai thực hiện giải pháp, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm, làm việc với 6 xã

2025-12-25 15:19:00 baophutho.vn Chiều 25/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thăm, làm...

Hơn 9.600 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ...

2025-12-22 14:10:00 baophutho.vn Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh...