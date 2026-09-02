baophutho.vn Giữa những ngày tháng 5 nắng như đổ lửa, khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Thế nhưng, bước chân vào Trung tâm Phục vụ hành chính...
baophutho.vn Ngày 7/5, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;...
baophutho.vn Sáng 17/4, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dược lâm sàng và nâng cao hiệu quả sử...
baophutho.vn Những năm gần đây, Hạt Kiểm lâm Thanh Ba đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên...
baophutho.vn Ngày 1/2/2026, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông...
baophutho.vn Để giải quyết những tồn tại sau sắp xếp, sáp nhập, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hiện thực hóa tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục...
baophutho.vn Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nông thôn phải đối mặt với không ít khó khăn về vốn, thị trường và công nghệ, Công ty Cổ phần Hoàng Gia, xã...
baophutho.vn Cùng với quá trình đô thị hóa, lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Thanh Ba ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác quản...
baophutho.vn Xác định nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt, sau hợp nhất, Đảng bộ xã Thanh Ba triển khai nhiều...
baophutho.vn Nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng đầy khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian...
baophutho.vn Ngày 17/1 (thứ Bảy), Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba chính thức tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đây là hoạt...
baophutho.vn Tối 31/12, xã Thanh Ba tổ chức Chương trình nghệ thuật - Tọa đàm với chủ đề: Từ Nghị quyết đến hành động. Đây là hoạt động kết hợp hòa quyện...
baophutho.vn Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thời gian qua xã Thanh Ba đã triển khai thực hiện giải pháp, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu...
baophutho.vn Chiều 25/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thăm, làm...
baophutho.vn Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh...
baophutho.vn Ngày 17/12, đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba vừa có buổi làm việc với các đồng chí Bí thư Chi bộ cụm...