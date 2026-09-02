Tiên phong trong phong trào “Bình dân học vụ số”

2026-04-22 09:49:00 baophutho.vn Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong cải cách tư pháp hiện nay, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 7 - Phú Thọ xác...

Phú Thọ có 25 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chè

2026-04-15 12:45:00 baophutho.vn Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Phú Thọ đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị chè theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ các...

Thanh Sơn “chọn mặt gửi vàng”

2026-03-14 14:38:00 baophutho.vn Trên khắp các nẻo đường dẫn về trung tâm xã Thanh Sơn những ngày này, màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc hòa cùng những tấm băng rôn, khẩu hiệu như...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khảo sát, chỉ đạo...

2026-03-12 17:29:00 baophutho.vn Ngày 12/3, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn khảo sát,...

Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp và hợp tác xã

2026-03-06 12:15:00 baophutho.vn Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế số, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yếu tố sống...

Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn chủ động trồng rừng đầu xuân

2026-03-05 08:05:00 baophutho.vn Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, trên khắp các triền đồi, tuyến đường và khu dân cư huyện Thanh Sơn (cũ), không khí ra quân trồng cây, trồng...

Thanh Sơn chung tay bảo vệ môi trường

2026-02-28 17:51:00 baophutho.vn Thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3795 của UBND tỉnh Phú Thọ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt nhằm ngăn...

Sắc Xuân sản vật OCOP Đất Tổ

2026-02-14 08:20:00 baophutho.vn Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi tiết trời se lạnh và sắc Xuân bắt đầu hiện rõ trên từng con phố, làng quê, không khí chuẩn bị đón năm mới ở...

Phát huy dân chủ ở xã Thanh Sơn

2026-02-13 17:34:00 baophutho.vn Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Sơn xác...

Trên 99% thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư có nhà văn hóa

2025-12-26 14:25:00 baophutho.vn Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2025, toàn tỉnh có 88,2% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 75%...

Trường phổ thông Dân tộc nội trú Thanh Sơn - Nơi chắp cánh ước mơ

2025-12-13 10:19:00 baophutho.vn Được thành lập năm 1992, Trường phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Thanh Sơn được xác định là đơn vị nòng cốt trong công tác bồi dưỡng, phát...

Nâng cao kiến thức trợ giúp pháp lý cho 250 người có uy tín và cán bộ cơ sở

2025-11-21 09:35:00 baophutho.vn Ngày 21/11, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 tỉnh Phú Thọ...

Đảng bộ xã Thanh Sơn: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

2025-11-03 11:23:00 baophutho.vn Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Thanh Sơn có quy mô lớn với hơn 3.000 đảng viên, sinh hoạt tại 36 chi, đảng bộ cơ sở và 67 chi bộ trực thuộc. Địa bàn...

Phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập

2025-10-23 16:15:00 baophutho.vn Những năm qua, cùng với các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) công lập, các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn tỉnh cũng luôn quan tâm đầu tư...

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

2025-10-13 10:00:00 baophutho.vn Khu Chiềng Nội, xã Thanh Sơn có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Mường với nhiều nét văn hóa độc đáo hiện còn được bảo tồn và phát huy giá...