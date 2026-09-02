Xã Thanh Sơn
Phát triển kinh tế số, xã hội số: Động lực cho tăng trưởng bền vững

Phát triển kinh tế số, xã hội số: Động lực cho tăng trưởng bền vững

baophutho.vn Xác định phát triển kinh tế số, xã hội số là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thời gian qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thanh Sơn “chọn mặt gửi vàng”

Thanh Sơn “chọn mặt gửi vàng”
2026-03-14 14:38:00

baophutho.vn Trên khắp các nẻo đường dẫn về trung tâm xã Thanh Sơn những ngày này, màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc hòa cùng những tấm băng rôn, khẩu hiệu như...

Thanh Sơn chung tay bảo vệ môi trường

Thanh Sơn chung tay bảo vệ môi trường
2026-02-28 17:51:00

baophutho.vn Thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3795 của UBND tỉnh Phú Thọ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt nhằm ngăn...

Sắc Xuân sản vật OCOP Đất Tổ

Sắc Xuân sản vật OCOP Đất Tổ
2026-02-14 08:20:00

baophutho.vn Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi tiết trời se lạnh và sắc Xuân bắt đầu hiện rõ trên từng con phố, làng quê, không khí chuẩn bị đón năm mới ở...

Phát huy dân chủ ở xã Thanh Sơn

Phát huy dân chủ ở xã Thanh Sơn
2026-02-13 17:34:00

baophutho.vn Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Sơn xác...

Phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập

Phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập
2025-10-23 16:15:00

baophutho.vn Những năm qua, cùng với các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) công lập, các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn tỉnh cũng luôn quan tâm đầu tư...

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường
2025-10-13 10:00:00

baophutho.vn Khu Chiềng Nội, xã Thanh Sơn có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Mường với nhiều nét văn hóa độc đáo hiện còn được bảo tồn và phát huy giá...

Xem thêm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long