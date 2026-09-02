baophutho.vn Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong cải cách tư pháp hiện nay, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 7 - Phú Thọ xác...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Phú Thọ đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị chè theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ các...
baophutho.vn Trên khắp các nẻo đường dẫn về trung tâm xã Thanh Sơn những ngày này, màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc hòa cùng những tấm băng rôn, khẩu hiệu như...
baophutho.vn Ngày 12/3, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn khảo sát,...
baophutho.vn Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế số, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yếu tố sống...
baophutho.vn Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, trên khắp các triền đồi, tuyến đường và khu dân cư huyện Thanh Sơn (cũ), không khí ra quân trồng cây, trồng...
baophutho.vn Thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3795 của UBND tỉnh Phú Thọ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt nhằm ngăn...
baophutho.vn Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi tiết trời se lạnh và sắc Xuân bắt đầu hiện rõ trên từng con phố, làng quê, không khí chuẩn bị đón năm mới ở...
baophutho.vn Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Sơn xác...
baophutho.vn Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2025, toàn tỉnh có 88,2% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 75%...
baophutho.vn Được thành lập năm 1992, Trường phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Thanh Sơn được xác định là đơn vị nòng cốt trong công tác bồi dưỡng, phát...
baophutho.vn Ngày 21/11, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Thanh Sơn có quy mô lớn với hơn 3.000 đảng viên, sinh hoạt tại 36 chi, đảng bộ cơ sở và 67 chi bộ trực thuộc. Địa bàn...
baophutho.vn Những năm qua, cùng với các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) công lập, các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn tỉnh cũng luôn quan tâm đầu tư...
baophutho.vn Khu Chiềng Nội, xã Thanh Sơn có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Mường với nhiều nét văn hóa độc đáo hiện còn được bảo tồn và phát huy giá...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thảm hoạ da cam Việt Nam (10/8/1961 * 10/8/2025) và 21 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 * 13/10/2025), ngày...