baophutho.vn Ngày 12/3, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn khảo sát,...
baophutho.vn Những năm 1986 - 1987, nghề trồng hoa, cây cảnh được du nhập vào làng Phương Viên, xã Thanh Thủy và bén duyên từ đó đến nay. Nhờ hoa, cây cảnh,...
baophutho.vn Những ngày này, cùng với khí thế thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, xã Thanh Thủy đang tập trung...
baophutho.vn Ngày 19/12, tại khu 2, xã Thanh Thuỷ, Tập đoàn Onsen Fuji đã tổ chức Lễ khởi công Tòa căn hộ Thera Home, Trung tâm Hội nghị quốc tế, căn hộ du...
baophutho.vn Ngày 10/12, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát, kiểm tra thực địa Dự án mở rộng Nghĩa...
baophutho.vn Từ đầu năm 2025 đến nay, Đội Quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) Thanh Thủy, Công ty Điện lực Phú Thọ đã nỗ lực duy trì cung cấp điện an toàn, ổn...
baophutho.vn Những năm gần đây, Đội Quản lý Điện lực (QLĐL) khu vực Thanh Thủy, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng...
baophutho.vn Bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay, thời tiết cực đoan kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác...
baophutho.vn Với sự đồng hành, tiếp sức của các cấp Hội LHPN huyện Thanh Thủy, những năm qua, nhiều hội viên, phụ nữ đã vượt qua rào cản tâm lý, phát huy...
baophutho.vn Xác định phát triển thương mại điện tử (TMĐT) là xu thế tất yếu trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, kinh tế số, thời gian qua,...
baophutho.vn Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp. Xác định được điều đó, Điện...
baophutho.vn Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc hiện còn lưu giữ hơn 1.064 di tích, phế tích quý giá. Những năm qua, để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo...
baophutho.vn Sáng 26/6, cùng với trên 1 triệu sĩ tử của cả nước, gần 19.000 sĩ tử tại Phú Thọ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp...
baophutho.vn Hội LHPN huyện Thanh Thuỷ vừa phối hợp với Huyện đoàn Thanh Thủy tổ chức khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Vũ Thị...
baophutho.vn Nhân dịp Tháng công nhân và cao điểm mùa nắng nóng năm 2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc...
baophutho.vn Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác giảm nghèo năm 2025, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy đã và đang triển...