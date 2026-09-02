Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khảo sát, chỉ đạo...

2026-03-12 17:29:00 baophutho.vn Ngày 12/3, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn khảo sát,...

Làng hoa Phương Viên vào vụ Tết

2026-01-29 07:47:00 baophutho.vn Những năm 1986 - 1987, nghề trồng hoa, cây cảnh được du nhập vào làng Phương Viên, xã Thanh Thủy và bén duyên từ đó đến nay. Nhờ hoa, cây cảnh,...

Xã Thanh Thủy rộn ràng khí thế hướng về ngày hội lớn

2026-01-27 08:30:00 baophutho.vn Những ngày này, cùng với khí thế thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, xã Thanh Thủy đang tập trung...

Khởi công Trung tâm Hội nghị quốc tế, căn hộ du lịch và biệt thự...

2025-12-19 09:53:00 baophutho.vn Ngày 19/12, tại khu 2, xã Thanh Thuỷ, Tập đoàn Onsen Fuji đã tổ chức Lễ khởi công Tòa căn hộ Thera Home, Trung tâm Hội nghị quốc tế, căn hộ du...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra một số dự án trên địa bàn tỉnh

2025-12-10 17:46:00 baophutho.vn Ngày 10/12, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát, kiểm tra thực địa Dự án mở rộng Nghĩa...

Đội QLĐLKV Thanh Thủy: Chủ động bảo đảm điện an toàn, ổn định cho...

2025-12-01 14:44:00 baophutho.vn Từ đầu năm 2025 đến nay, Đội Quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) Thanh Thủy, Công ty Điện lực Phú Thọ đã nỗ lực duy trì cung cấp điện an toàn, ổn...

Ứng dụng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

2025-10-01 09:42:00 baophutho.vn Những năm gần đây, Đội Quản lý Điện lực (QLĐL) khu vực Thanh Thủy, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng...

Đội Quản lý Điện lực khu vực Thanh Thủy chủ động ứng phó với thời...

2025-08-04 16:03:00 baophutho.vn Bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay, thời tiết cực đoan kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác...

Giúp phụ nữ tự tin, làm chủ kinh tế

2025-06-30 15:18:00 baophutho.vn Với sự đồng hành, tiếp sức của các cấp Hội LHPN huyện Thanh Thủy, những năm qua, nhiều hội viên, phụ nữ đã vượt qua rào cản tâm lý, phát huy...

Kỳ I: Tiên phong nền kinh tế số

2025-06-29 16:50:00 baophutho.vn Xác định phát triển thương mại điện tử (TMĐT) là xu thế tất yếu trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, kinh tế số, thời gian qua,...

Đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp

2025-06-26 22:09:00 baophutho.vn Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp. Xác định được điều đó, Điện...

Chuyện của những người trông coi di tích

2025-06-26 17:27:00 baophutho.vn Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc hiện còn lưu giữ hơn 1.064 di tích, phế tích quý giá. Những năm qua, để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo...

Những hình ảnh đẹp trong ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

2025-06-26 10:58:00 baophutho.vn Sáng 26/6, cùng với trên 1 triệu sĩ tử của cả nước, gần 19.000 sĩ tử tại Phú Thọ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp...

Khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên

2025-06-14 10:21:00 baophutho.vn Hội LHPN huyện Thanh Thuỷ vừa phối hợp với Huyện đoàn Thanh Thủy tổ chức khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Vũ Thị...

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thăm hỏi, tặng quà cán bộ...

2025-06-13 14:46:00 baophutho.vn Nhân dịp Tháng công nhân và cao điểm mùa nắng nóng năm 2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc...