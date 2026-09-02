Xã Thanh Thủy
Đẩy nhanh tiến độ dự án Swiss Eden tại Thanh Thủy

Đẩy nhanh tiến độ dự án Swiss Eden tại Thanh Thủy

baophutho.vn Dự án Khu dân cư nông thôn mới Swiss Eden (Làng Thụy Sỹ khoáng nóng) tại xã Thanh Thủy được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 31/10/2025. Dự án đã chính thức được khởi công vào tháng 3/2026. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành và xã Thanh Thủy, đến nay, dự án đã được bàn giao 100% mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi để thi công đúng theo kế hoạch cam kết với tỉnh.

Làng hoa Phương Viên vào vụ Tết

Làng hoa Phương Viên vào vụ Tết
2026-01-29 07:47:00

baophutho.vn Những năm 1986 - 1987, nghề trồng hoa, cây cảnh được du nhập vào làng Phương Viên, xã Thanh Thủy và bén duyên từ đó đến nay. Nhờ hoa, cây cảnh,...

Giúp phụ nữ tự tin, làm chủ kinh tế

Giúp phụ nữ tự tin, làm chủ kinh tế
2025-06-30 15:18:00

baophutho.vn Với sự đồng hành, tiếp sức của các cấp Hội LHPN huyện Thanh Thủy, những năm qua, nhiều hội viên, phụ nữ đã vượt qua rào cản tâm lý, phát huy...

Kỳ I: Tiên phong nền kinh tế số

Kỳ I: Tiên phong nền kinh tế số
2025-06-29 16:50:00

baophutho.vn Xác định phát triển thương mại điện tử (TMĐT) là xu thế tất yếu trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, kinh tế số, thời gian qua,...

Đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp

Đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp
2025-06-26 22:09:00

baophutho.vn Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp. Xác định được điều đó, Điện...

Chuyện của những người trông coi di tích

Chuyện của những người trông coi di tích
2025-06-26 17:27:00

baophutho.vn Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc hiện còn lưu giữ hơn 1.064 di tích, phế tích quý giá. Những năm qua, để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo...

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