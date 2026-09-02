Qua miền di sản
2026-03-20 12:59:00
baophutho.vn Phú Thọ là miền đất có nhiều di sản văn hóa, trong đó có gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể. Ngoài hai di sản đã được UNESCO ghi danh, tỉnh...
baophutho.vn Trước diễn biến gia tăng của sâu xanh ăn lá hại cây bồ đề tại nhiều địa phương miền núi, ngành Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền cơ sở đang chủ động triển khai các giải pháp phòng trừ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ diện tích rừng trồng, góp phần duy trì hiệu quả kinh tế từ cây bồ đề.
baophutho.vn Phú Thọ là miền đất có nhiều di sản văn hóa, trong đó có gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể. Ngoài hai di sản đã được UNESCO ghi danh, tỉnh...
baophutho.vn Phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế trong hội viên nông dân xã Thu Cúc những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Dưới...
baophutho.vn Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng...
baophutho.vn Trong Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc, rước “vía lúa” đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng nhất. Theo quan niệm từ xa xưa, vía...
baophutho.vn Chiều 5/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng...
baophutho.vn Từ một người thợ xây dựng đi làm thuê khắp nơi, anh Triệu Tài Cần, người dân tộc Dao ở xã Thu Cúc đã vươn lên trở thành chủ doanh nghiệp chế...
baophutho.vn Từ một xã miền núi đặc biệt khó khăn, với 84% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xã Thu Cúc hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới với...
baophutho.vn Giữa vùng núi non trùng điệp phía Tây Bắc của tỉnh, xã Thu Cúc còn lưu giữ một không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường, nơi Tết Doi vẫn...
baophutho.vn Trước đây, vùng đất dốc ở xã Thu Cúc cho hiệu quả canh tác thấp. Nhận thấy thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với trồng cây ăn quả, một số nông dân...
baophutho.vn Ngày 25/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình trao quà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai do cơn bão số 10 tại xã Xuân Đài, Thu Cúc...
baophutho.vn Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 500 nghìn ha, trong đó diện tích có rừng hơn 400 nghìn ha, trải dài qua nhiều xã miền núi (Tân Pheo,...
baophutho.vn Trong nền văn hóa lâu đời của người Mường, có rất nhiều di sản văn hóa cổ đến nay vẫn còn lưu giữ được. Một trong số đó là lịch Doi (Lát Doi),...