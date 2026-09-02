Xã Thu Cúc
Chủ động phòng trừ sâu xanh ăn lá hại cây bồ đề

Chủ động phòng trừ sâu xanh ăn lá hại cây bồ đề

baophutho.vn Trước diễn biến gia tăng của sâu xanh ăn lá hại cây bồ đề tại nhiều địa phương miền núi, ngành Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền cơ sở đang chủ động triển khai các giải pháp phòng trừ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ diện tích rừng trồng, góp phần duy trì hiệu quả kinh tế từ cây bồ đề.

Qua miền di sản

Qua miền di sản
2026-03-20 12:59:00

baophutho.vn Phú Thọ là miền đất có nhiều di sản văn hóa, trong đó có gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể. Ngoài hai di sản đã được UNESCO ghi danh, tỉnh...

Hướng về ngày hội non sông

Hướng về ngày hội non sông
2026-03-05 15:42:00

baophutho.vn Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng...

Rước “vía lúa” mong vụ mùa bội thu

Rước “vía lúa” mong vụ mùa bội thu
2026-02-24 16:01:00

baophutho.vn Trong Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc, rước “vía lúa” đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng nhất. Theo quan niệm từ xa xưa, vía...

Tặng 115 suất quà cho hộ nghèo xã Thu Cúc

Tặng 115 suất quà cho hộ nghèo xã Thu Cúc
2026-02-05 17:13:00

baophutho.vn Chiều 5/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng...

Độc đáo lễ hội Tết Doi

Độc đáo lễ hội Tết Doi
2026-01-26 07:00:00

baophutho.vn Giữa vùng núi non trùng điệp phía Tây Bắc của tỉnh, xã Thu Cúc còn lưu giữ một không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường, nơi Tết Doi vẫn...

Quả ngọt miền đồi Thu Cúc

Quả ngọt miền đồi Thu Cúc
2026-01-17 08:00:00

baophutho.vn Trước đây, vùng đất dốc ở xã Thu Cúc cho hiệu quả canh tác thấp. Nhận thấy thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với trồng cây ăn quả, một số nông dân...

Chung sức giữ rừng giáp ranh

Chung sức giữ rừng giáp ranh
2025-10-03 14:02:00

baophutho.vn Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 500 nghìn ha, trong đó diện tích có rừng hơn 400 nghìn ha, trải dài qua nhiều xã miền núi (Tân Pheo,...

Về Mường Cúc xem Lịch Doi

Về Mường Cúc xem Lịch Doi
2025-09-29 16:22:00

baophutho.vn Trong nền văn hóa lâu đời của người Mường, có rất nhiều di sản văn hóa cổ đến nay vẫn còn lưu giữ được. Một trong số đó là lịch Doi (Lát Doi),...

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