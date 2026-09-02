Qua miền di sản

2026-03-20 12:59:00 baophutho.vn Phú Thọ là miền đất có nhiều di sản văn hóa, trong đó có gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể. Ngoài hai di sản đã được UNESCO ghi danh, tỉnh...

Nông dân Thu Cúc thi đua sản xuất, vươn lên thoát nghèo

2026-03-13 07:26:00 baophutho.vn Phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế trong hội viên nông dân xã Thu Cúc những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Dưới...

Hướng về ngày hội non sông

2026-03-05 15:42:00 baophutho.vn Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng...

Rước “vía lúa” mong vụ mùa bội thu

2026-02-24 16:01:00 baophutho.vn Trong Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc, rước “vía lúa” đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng nhất. Theo quan niệm từ xa xưa, vía...

Tặng 115 suất quà cho hộ nghèo xã Thu Cúc

2026-02-05 17:13:00 baophutho.vn Chiều 5/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng...

Từ thợ xây dựng đến chủ doanh nghiệp ván bóc

2026-02-04 17:08:00 baophutho.vn Từ một người thợ xây dựng đi làm thuê khắp nơi, anh Triệu Tài Cần, người dân tộc Dao ở xã Thu Cúc đã vươn lên trở thành chủ doanh nghiệp chế...

Chuyển đổi sản xuất mở hướng thoát nghèo ở xã Thu Cúc

2026-02-01 08:35:00 baophutho.vn Từ một xã miền núi đặc biệt khó khăn, với 84% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xã Thu Cúc hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới với...

Độc đáo lễ hội Tết Doi

2026-01-26 07:00:00 baophutho.vn Giữa vùng núi non trùng điệp phía Tây Bắc của tỉnh, xã Thu Cúc còn lưu giữ một không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường, nơi Tết Doi vẫn...

Quả ngọt miền đồi Thu Cúc

2026-01-17 08:00:00 baophutho.vn Trước đây, vùng đất dốc ở xã Thu Cúc cho hiệu quả canh tác thấp. Nhận thấy thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với trồng cây ăn quả, một số nông dân...

Trao 70 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai

2025-11-25 15:00:00 baophutho.vn Ngày 25/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình trao quà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai do cơn bão số 10 tại xã Xuân Đài, Thu Cúc...

Chung sức giữ rừng giáp ranh

2025-10-03 14:02:00 baophutho.vn Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 500 nghìn ha, trong đó diện tích có rừng hơn 400 nghìn ha, trải dài qua nhiều xã miền núi (Tân Pheo,...