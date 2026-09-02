Xã Thượng Long

baophutho.vn Người có uy tín (NCUT) là lực lượng quần chúng đặc biệt, đóng vai trò cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Với sự tín nhiệm, sức ảnh hưởng trong cộng đồng, NCUT là nhân tố quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, cũng chính vì vai trò đó, các thế lực thù địch đang hướng đến NCUT để móc nối, lôi kéo. Phát huy vai trò của NCUT cũng như bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong vùng ĐBDTTS, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện tốt vấn đề chăm lo xây dựng đội ngũ NCUT.