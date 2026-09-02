Xã Tiên Lữ
Tiên Lữ: Bộ máy tinh gọn, phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn

Tiên Lữ: Bộ máy tinh gọn, phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn

baophutho.vn Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tiên Lữ từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu để xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả bước đầu đã củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Làm giàu từ trồng nấm rơm và măng tây

Làm giàu từ trồng nấm rơm và măng tây
2026-04-01 06:44:00

baophutho.vn Sau 4 năm triển khai, mô hình trồng nấm rơm và măng tây trên cánh đồng Húc Giác, thôn Đại Lữ, xã Tiên Lữ của chị Nguyễn Thị Loan đã được nhiều...

Hiệu trưởng nhiệt huyết với nghề

Hiệu trưởng nhiệt huyết với nghề
2026-03-18 07:16:00

baophutho.vn Những năm gần đây, thầy giáo Phạm Chí Tâm - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Ích (xã Tiên Lữ) đã có nhiều đóng góp nổi bật trong...

Tiên Lữ vượt khó vươn lên

Tiên Lữ vượt khó vươn lên
2026-03-08 07:23:00

baophutho.vn Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của xã Tiên Lữ khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình đơn vị hành chính mới sau sáp nhập 4...

Tương Tiên Lữ - mặn mà một miền trung du

Tương Tiên Lữ - mặn mà một miền trung du
2026-02-14 16:24:00

baophutho.vn Giữa những nếp nhà lợp ngói rêu phong của xã Tiên Lữ, mùi thơm ngọt dịu của tương nếp đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ. Người ta nói...

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