Làm giàu từ trồng nấm rơm và măng tây

2026-04-01 06:44:00 baophutho.vn Sau 4 năm triển khai, mô hình trồng nấm rơm và măng tây trên cánh đồng Húc Giác, thôn Đại Lữ, xã Tiên Lữ của chị Nguyễn Thị Loan đã được nhiều...

Tiên Lữ tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

2026-03-29 15:35:00 baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), những năm gần đây, xã...

Hiệu trưởng nhiệt huyết với nghề

2026-03-18 07:16:00 baophutho.vn Những năm gần đây, thầy giáo Phạm Chí Tâm - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Ích (xã Tiên Lữ) đã có nhiều đóng góp nổi bật trong...

Tiên Lữ: Khi nghị quyết “bén rễ” vào cuộc sống

2026-03-14 08:34:00 baophutho.vn Trên vùng quê trung du yên bình của tỉnh Phú Thọ, xã Tiên Lữ hôm nay khoác lên mình diện mạo mới: Những tuyến đường bê tông sạch sẽ, nhà văn...

Tiên Lữ vượt khó vươn lên

2026-03-08 07:23:00 baophutho.vn Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của xã Tiên Lữ khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình đơn vị hành chính mới sau sáp nhập 4...

Tương Tiên Lữ - mặn mà một miền trung du

2026-02-14 16:24:00 baophutho.vn Giữa những nếp nhà lợp ngói rêu phong của xã Tiên Lữ, mùi thơm ngọt dịu của tương nếp đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ. Người ta nói...

Trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Tiên Lữ

2026-02-10 20:38:00 baophutho.vn Ngày 10/2, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm và trao 30 suất quà Tết của Tỉnh ủy,...

Hội Nông dân xã Tiên Lữ đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

2026-01-14 16:16:00 baophutho.vn Cùng với việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội nông dân...

Đình Tiên Lữ - “Viên ngọc” giữa lòng Đất Tổ

2025-12-16 09:11:00 baophutho.vn Xã Tiên Lữ không chỉ là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa mà còn lưu giữ một công trình kiến trúc cổ kính - Đình Tiên Lữ. Ngôi đình gần 200...

Khẩn trương khắc phục một số đường bị sạt lở do mưa bão trước Tết...

2025-12-01 10:50:00 baophutho.vn Bão số 5 – cơn bão Kajiki đổ bộ vào cuối tháng 8/2025 đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận. Nhiều tuyến...