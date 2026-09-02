baophutho.vn Sau 4 năm triển khai, mô hình trồng nấm rơm và măng tây trên cánh đồng Húc Giác, thôn Đại Lữ, xã Tiên Lữ của chị Nguyễn Thị Loan đã được nhiều...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), những năm gần đây, xã...
baophutho.vn Những năm gần đây, thầy giáo Phạm Chí Tâm - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Ích (xã Tiên Lữ) đã có nhiều đóng góp nổi bật trong...
baophutho.vn Trên vùng quê trung du yên bình của tỉnh Phú Thọ, xã Tiên Lữ hôm nay khoác lên mình diện mạo mới: Những tuyến đường bê tông sạch sẽ, nhà văn...
baophutho.vn Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của xã Tiên Lữ khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình đơn vị hành chính mới sau sáp nhập 4...
baophutho.vn Giữa những nếp nhà lợp ngói rêu phong của xã Tiên Lữ, mùi thơm ngọt dịu của tương nếp đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ. Người ta nói...
baophutho.vn Ngày 10/2, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm và trao 30 suất quà Tết của Tỉnh ủy,...
baophutho.vn Cùng với việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội nông dân...
baophutho.vn Xã Tiên Lữ không chỉ là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa mà còn lưu giữ một công trình kiến trúc cổ kính - Đình Tiên Lữ. Ngôi đình gần 200...
baophutho.vn Bão số 5 – cơn bão Kajiki đổ bộ vào cuối tháng 8/2025 đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận. Nhiều tuyến...
baophutho.vn Nhờ các giải pháp sáng tạo quyết liệt triển khai trong dạy và học những năm gần đây, Trường Tiểu học Đồng Ích, xã Tiên Lữ đã vươn lên trở thành...