Xã Tu Vũ
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam

baophutho.vn Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong 3 ngày (từ 6-8/7), Trạm Y tế xã Tu Vũ phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy và Ban CHQS xã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 356 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã.

Khai hội Đền Lăng Sương 2026

Khai hội Đền Lăng Sương 2026
2026-03-03 10:18:00

baophutho.vn Ngày 3/3 (tức ngày 15 tháng Giêng), tại Khu di tích Quốc gia Đền Lăng Sương, xã Tu Vũ đã tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Lăng Sương năm 2026.

Giữ hồn chiêng Mường Tu Vũ

Giữ hồn chiêng Mường Tu Vũ
2025-12-07 07:39:00

baophutho.vn Tại xã Tu Vũ - nơi đồng bào Mường chiếm đa số, cồng, chiêng là một biểu tượng văn hóa không thể tách rời khỏi đời sống tinh thần và vật chất...

Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
2025-09-20 09:47:00

baophutho.vn Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp hội nông dân...

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