Khai hội Đền Lăng Sương 2026
2026-03-03 10:18:00
baophutho.vn Ngày 3/3 (tức ngày 15 tháng Giêng), tại Khu di tích Quốc gia Đền Lăng Sương, xã Tu Vũ đã tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Lăng Sương năm 2026.
baophutho.vn Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong 3 ngày (từ 6-8/7), Trạm Y tế xã Tu Vũ phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy và Ban CHQS xã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 356 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã.
baophutho.vn Ngày 3/3 (tức ngày 15 tháng Giêng), tại Khu di tích Quốc gia Đền Lăng Sương, xã Tu Vũ đã tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Lăng Sương năm 2026.
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