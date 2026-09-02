Khai hội Đền Lăng Sương 2026

2026-03-03 10:18:00 baophutho.vn Ngày 3/3 (tức ngày 15 tháng Giêng), tại Khu di tích Quốc gia Đền Lăng Sương, xã Tu Vũ đã tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Lăng Sương năm 2026.

Tặng quà Tết hộ nghèo các xã Tu Vũ, Xuân Lũng và phường Nông Trang

2026-01-28 16:44:00 baophutho.vn Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, chiều 28/1, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã...

Lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Đền Lăng Sương năm 2025

2025-12-14 13:54:00 baophutho.vn Ngày 14/12 (tức 25/10 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Đền Lăng Sương, xã Tu Vũ đã tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Mẫu năm 2025....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra một số dự án trên địa bàn tỉnh

2025-12-10 17:46:00 baophutho.vn Ngày 10/12, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát, kiểm tra thực địa Dự án mở rộng Nghĩa...

Giữ hồn chiêng Mường Tu Vũ

2025-12-07 07:39:00 baophutho.vn Tại xã Tu Vũ - nơi đồng bào Mường chiếm đa số, cồng, chiêng là một biểu tượng văn hóa không thể tách rời khỏi đời sống tinh thần và vật chất...

Tu Vũ lan tỏa phong trào thi đua phát triển kinh tế

2025-12-07 06:39:00 baophutho.vn Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Tu Vũ lan tỏa mạnh mẽ, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành; cùng nguồn vốn ưu đãi,...

Chính sách “Tam nông” - Chìa khóa vàng thúc đẩy kinh tế địa phương...

2025-11-10 20:47:00 baophutho.vn Sau khi nghiên cứu Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tu Vũ nhận thấy, Văn kiện Đại...

Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa - lan tỏa lối sống xanh

2025-09-24 06:27:00 baophutho.vn Sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới có quy mô dân số, diện tích và tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, đồng nghĩa với áp lực về quản lý chất thải, đặc...

Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

2025-09-20 09:47:00 baophutho.vn Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp hội nông dân...