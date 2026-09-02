Mặt trận Tổ quốc xã Vạn Xuân củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

2026-05-07 08:30:00 baophutho.vn Phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết trong hệ thống chính trị, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Xuân không ngừng đổi mới nội dung,...

Rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức Tổ tiên

2026-04-23 11:07:00 baophutho.vn Sáng 23/4 (tức mùng 7/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra lễ rước kiệu về Đền Hùng của 4 xã, phường vùng ven Khu di...

Vạn Xuân nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

2026-03-30 07:15:00 baophutho.vn Nằm ở vùng nông thôn, xã Vạn Xuân được biết đến với nhiều địa chỉ đỏ như: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Vua Lý Nam Đế... góp phần...

Sức sống mới Vạn Xuân

2026-03-23 14:18:00 baophutho.vn Sau cuộc chuyển mình lịch sử, xã Vạn Xuân hôm nay đã thực sự “thay da đổi thịt”, khoác lên mình tấm áo mới rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Vùng...

Tuổi trẻ Vạn Xuân xung kích xây dựng quê hương

2026-03-18 10:03:00 baophutho.vn Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Vạn Xuân tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực,...

Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh tại cụm Tam Nông -...

2025-11-28 15:52:00 baophutho.vn Chiều 28/11, tại xã Vạn Xuân, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Tam Nông - Thanh Thủy gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vương Đức...

Xã Vạn Xuân họp báo thông tin về cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án

2025-11-17 15:02:00 baophutho.vn Chiều 17/11, UBND xã Vạn Xuân tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư 22, xã Vạn Xuân

2025-11-09 11:29:00 baophutho.vn Sáng 9/11, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới dự và chung vui với Nhân dân khu dân cư 22, xã Vạn Xuân nhân kỷ...

“Vui sao, nước mắt lại trào!”

2025-10-09 08:48:00 baophutho.vn Cầu Phong Châu mới đã sừng sững, hiên ngang bắc qua sông Hồng, nối liền đôi bờ Vạn Xuân và Phùng Nguyên (huyện Tam Nông và Lâm Thao cũ) sau gần...

Nữ Bí thư chi đoàn năng động, làm kinh tế giỏi

2025-10-05 14:36:00 baophutho.vn Không chỉ năng nổ trong các hoạt động, phong trào đoàn của khu dân cư, chị Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư chi đoàn khu 13 Lam Sơn, xã Vạn Xuân còn...

Nhịp cầu quân dân

2025-09-27 20:11:00 baophutho.vn Chỉ còn vài giờ nữa, khi Cầu Phong Châu mới chính thức được cắt băng khánh thành cũng là lúc cầu phao hoàn thành sứ mệnh của mình. Hơn một năm...