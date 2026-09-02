Xã Xuân Đài
Đất rừng khơi mạch tiềm năng

Đất rừng khơi mạch tiềm năng

baophutho.vn Với diện tích tự nhiên rộng lớn, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ dân trí còn chênh lệch, cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế so với vùng xuôi, xã vùng cao Xuân Đài gặp không ít khó khăn khi bước vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhờ sự đồng thuận và tinh thần vượt khó, chính quyền và Nhân dân đã phát huy lợi thế từ rừng, khơi dậy nguồn lực từ màu xanh đại ngàn để tạo dựng nền tảng kinh tế bền vững, từng bước làm thay đổi diện mạo quê hương.

Tạo sinh kế, mở hướng thoát nghèo bền vững

Tạo sinh kế, mở hướng thoát nghèo bền vững
2026-05-26 09:40:00

baophutho.vn Những năm qua, từ nguồn lực mạnh mẽ của các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa đã có thêm “luồng sinh khí mới”...

“Điểm sáng” giáo dục vùng cao

“Điểm sáng” giáo dục vùng cao
2026-01-19 07:51:00

baophutho.vn Buổi tối, khi sương núi bao phủ, khu bán trú của Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Kim Thượng (xã Xuân Đài) lại sáng đèn. Bữa cơm...

Đồng Tào ngày mới

Đồng Tào ngày mới
2025-12-08 10:49:00

baophutho.vn Năm 1986, 23 hộ đồng bào dân tộc Dao ở Lùng Mằng, xã Xuân Đài (thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Xuân Sơn) đã hạ sơn lập bản mới thuộc khu Đồng Tào,...

Vẻ đẹp thiên nhiên, con người Xuân Sơn

Vẻ đẹp thiên nhiên, con người Xuân Sơn
2025-11-29 08:14:00

baophutho.vn Giữa mây núi xanh thẳm ở Vườn quốc gia Xuân Sơn buổi sáng sớm, những giọt sương mai cùng ánh nắng vàng như mật xuyên qua từng kẽ lá, ngọn núi...

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