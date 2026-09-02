Tạo sinh kế, mở hướng thoát nghèo bền vững

2026-05-26 09:40:00 baophutho.vn Những năm qua, từ nguồn lực mạnh mẽ của các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa đã có thêm “luồng sinh khí mới”...

Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

2026-05-25 15:22:00 baophutho.vn Biến đổi khí hậu cùng những diễn biến thời tiết cực đoan đang khiến nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng, đặc biệt trong mùa nắng nóng kéo dài....

Xuân Đài thi đua bảo vệ môi trường nông thôn

2026-03-22 10:05:00 baophutho.vn Xác định môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Xuân Đài đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm...

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà Tết tại xã Xuân Đài

2026-02-05 16:01:00 baophutho.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 5/2, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, trao quà Tết tặng...

Đồng chí Bùi Minh Châu tặng quà Tết cho các hộ khó khăn tại Tân...

2026-02-02 13:55:00 baophutho.vn Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 2/2, đồng chí Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII,...

“Điểm sáng” giáo dục vùng cao

2026-01-19 07:51:00 baophutho.vn Buổi tối, khi sương núi bao phủ, khu bán trú của Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Kim Thượng (xã Xuân Đài) lại sáng đèn. Bữa cơm...

Xuân Đài: Chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh trật tự

2025-12-29 07:59:00 baophutho.vn Trên bản đồ hành chính mới, Xuân Đài là một trong những xã có địa bàn rộng nhất của tỉnh Phú Thọ. Địa bàn kéo dài, dân cư phân tán, nhiều khu...

Khởi công xây dựng cầu dân sinh Đoàn Kết tại xã Xuân Đài

2025-12-25 15:41:00 baophutho.vn Ngày 25/12, xã Xuân Đài và Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh Đoàn Kết tại khu Ai Mười, nhằm khắc phục hậu quả thiên...

Hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,...

2025-12-20 12:48:00 baophutho.vn Những năm qua, khu Dù, xã Xuân Đài đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thể hiện qua việc...

Đồng Tào ngày mới

2025-12-08 10:49:00 baophutho.vn Năm 1986, 23 hộ đồng bào dân tộc Dao ở Lùng Mằng, xã Xuân Đài (thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Xuân Sơn) đã hạ sơn lập bản mới thuộc khu Đồng Tào,...

Xuân Đài khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

2025-11-30 18:00:00 baophutho.vn Xã Xuân Đài sau sáp nhập đang mở ra dư địa rộng lớn để phát triển du lịch cộng đồng dựa trên những thế mạnh về cảnh quan sinh thái, bản sắc văn...

Vẻ đẹp thiên nhiên, con người Xuân Sơn

2025-11-29 08:14:00 baophutho.vn Giữa mây núi xanh thẳm ở Vườn quốc gia Xuân Sơn buổi sáng sớm, những giọt sương mai cùng ánh nắng vàng như mật xuyên qua từng kẽ lá, ngọn núi...