baophutho.vn Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Lũng xác định rõ định hướng chiến lược: Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển...
baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 26/3, Trường Tiểu học Tiên Kiên, xã Xuân Lũng phối hợp với Công ty Cổ phần Nhật...
baophutho.vn Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lũng, Lâm Thao,...
baophutho.vn Sáng 10/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thực, sinh hoạt tại Chi bộ 8,...
baophutho.vn Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, khi sắc Xuân còn e ấp trên từng cánh đào phai, từng ngõ xóm, Làng Dòng, xã Xuân Lũng hiện lên như một điểm...
baophutho.vn Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo...
baophutho.vn Ngày 29/1, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng 2 đảng viên 80 năm tuổi Đảng thuộc Đảng...
baophutho.vn Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, chiều 28/1, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã...
baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, Văn chỉ làng Dòng ở xã Xuân Lũng (Phú Thọ) vẫn lặng lẽ gìn giữ linh hồn của một vùng đất hiếu học. Mỗi viên ngói, tấm...
baophutho.vn Ngày 28/11, xã Xuân Lũng tổ chức hội nghị ra mắt trợ lý ảo (AI) hỗ trợ công tác quản lý điều hành và hỗ trợ công dân giải quyết thủ tục hành...
baophutho.vn Sáng 25/11, Đảng ủy xã Xuân Lũng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2025.
baophutho.vn Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của các địa phương trong tỉnh, sáng 8/11, khu dân cư (KDC) số 4, xã Xuân Lũng đã tổ chức Ngày hội Đại...
baophutho.vn Triển khai dạy học 2 buổi/ngày là yêu cầu trọng tâm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đảm bảo thời lượng, nội dung, phương pháp...
baophutho.vn Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Những năm qua, bảo hiểm y tế dành cho...
baophutho.vn Tình trạng ùn tắc và vi phạm Luật An toàn giao thông (ATGT) tại các cổng trường học luôn là vấn đề nhức nhối khiến nhiều người lo lắng. Với mục...
baophutho.vn Là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, xã Xuân Lũng luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây...