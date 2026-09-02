Xuân Lũng tạo đột phá từ phát triển hạ tầng giao thông

2026-03-29 14:37:00 baophutho.vn Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Lũng xác định rõ định hướng chiến lược: Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển...

Ngày hội giáo dục STEM “Vững bước vào kỷ nguyên số”

2026-03-26 13:50:00 baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 26/3, Trường Tiểu học Tiên Kiên, xã Xuân Lũng phối hợp với Công ty Cổ phần Nhật...

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lũng,...

2026-03-10 16:48:00 baophutho.vn ­­Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lũng, Lâm Thao,...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng...

2026-03-10 12:27:00 baophutho.vn Sáng 10/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thực, sinh hoạt tại Chi bộ 8,...

Về Làng Dòng vui lễ Tế Xuân

2026-02-21 07:38:00 baophutho.vn Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, khi sắc Xuân còn e ấp trên từng cánh đào phai, từng ngõ xóm, Làng Dòng, xã Xuân Lũng hiện lên như một điểm...

Xuân Lũng phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

2026-02-03 15:36:00 baophutho.vn Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ...

2026-01-29 11:37:00 baophutho.vn Ngày 29/1, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng 2 đảng viên 80 năm tuổi Đảng thuộc Đảng...

Tặng quà Tết hộ nghèo các xã Tu Vũ, Xuân Lũng và phường Nông Trang

2026-01-28 16:44:00 baophutho.vn Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, chiều 28/1, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã...

Văn chỉ làng Dòng – Linh khí đất học xứ Tổ

2025-12-10 14:19:00 baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, Văn chỉ làng Dòng ở xã Xuân Lũng (Phú Thọ) vẫn lặng lẽ gìn giữ linh hồn của một vùng đất hiếu học. Mỗi viên ngói, tấm...

Xã đầu tiên trong tỉnh ra mắt trợ lý ảo (AI) hỗ trợ giải quyết thủ...

2025-11-28 11:07:00 baophutho.vn Ngày 28/11, xã Xuân Lũng tổ chức hội nghị ra mắt trợ lý ảo (AI) hỗ trợ công tác quản lý điều hành và hỗ trợ công dân giải quyết thủ tục hành...

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

2025-11-25 10:34:00 baophutho.vn Sáng 25/11, Đảng ủy xã Xuân Lũng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2025.

Khu 4, xã Xuân Lũng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

2025-11-08 12:49:00 baophutho.vn Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của các địa phương trong tỉnh, sáng 8/11, khu dân cư (KDC) số 4, xã Xuân Lũng đã tổ chức Ngày hội Đại...

Xuân Lũng gỡ khó trong triển khai dạy học 2 buổi/ngày

2025-10-18 07:09:00 baophutho.vn Triển khai dạy học 2 buổi/ngày là yêu cầu trọng tâm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đảm bảo thời lượng, nội dung, phương pháp...

Quan tâm chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

2025-09-18 10:22:00 baophutho.vn Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Những năm qua, bảo hiểm y tế dành cho...

Xây dựng cổng trường an toàn giao thông ở xã Xuân Lũng

2025-09-16 13:40:00 baophutho.vn Tình trạng ùn tắc và vi phạm Luật An toàn giao thông (ATGT) tại các cổng trường học luôn là vấn đề nhức nhối khiến nhiều người lo lắng. Với mục...