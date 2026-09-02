Xã Xuân Lũng
Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính

baophutho.vn Những ngày đầu tháng 6, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lũng (Trung tâm PVHCC), người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khá đông nhưng không còn cảnh chờ đợi kéo dài như trước. Tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, cán bộ hướng dẫn tận tình từng bước thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử; những hồ sơ đủ điều kiện được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả nhanh chóng. Sự thay đổi ấy phản ánh những chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) mà cấp ủy, chính quyền xã đang quyết liệt triển khai.

Về Làng Dòng vui lễ Tế Xuân

Về Làng Dòng vui lễ Tế Xuân
2026-02-21 07:38:00

baophutho.vn Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, khi sắc Xuân còn e ấp trên từng cánh đào phai, từng ngõ xóm, Làng Dòng, xã Xuân Lũng hiện lên như một điểm...

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