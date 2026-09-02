Xã Yên Kỳ
Yên Kỳ công bố quyết định sắp xếp, đổi tên thôn và kiện toàn cán bộ

Yên Kỳ công bố quyết định sắp xếp, đổi tên thôn và kiện toàn cán bộ

baophutho.vn Chiều 30/6, xã Yên Kỳ tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của HĐND xã về thành lập các thôn mới; công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức Đảng, công tác cán bộ và gặp mặt, tri ân các đồng chí thôi tham gia công tác sau sắp xếp.

Học sinh Yên Kỳ tăng tốc ôn thi vào lớp 10

Học sinh Yên Kỳ tăng tốc ôn thi vào lớp 10
2026-05-12 14:04:00

baophutho.vn Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, không khí ôn tập tại các...

Cam vàng khoe sắc, đất cằn nở hoa

Cam vàng khoe sắc, đất cằn nở hoa
2025-12-17 07:28:00

baophutho.vn Trong nắng vàng hanh hao đầu Đông, đồi cam của anh Thái Duy Phương tại khu 4, xã Yên Kỳ rực rỡ khoe sắc. Từng chùm quả tròn đều, căng mọng, vỏ...

“Cháy” dịch vụ mùa cưới

“Cháy” dịch vụ mùa cưới
2025-12-13 00:57:00

baophutho.vn Thời điểm cuối năm cũng là lúc thị trường cưới hỏi bước vào cao điểm, kéo theo hàng loạt dịch vụ đồng loạt “cháy” lịch. Nhiều cơ sở cung cấp...

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