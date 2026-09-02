Triển khai, hướng dẫn chi trả các chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt

2026-05-14 15:15:00 baophutho.vn Chiều 14/5, UBND xã Yên Kỳ tổ chức hướng dẫn thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho gần 150 công dân trên địa bàn xã.

Học sinh Yên Kỳ tăng tốc ôn thi vào lớp 10

2026-05-12 14:04:00 baophutho.vn Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, không khí ôn tập tại các...

Yên Kỳ tạo dựng nguồn lực cho phát triển bền vững

2026-02-27 07:36:00 baophutho.vn Trong chiến lược phát triển đất nước, giáo dục - đào tạo và học tập suốt đời được xác định là nền tảng then chốt để nâng cao dân trí, đào tạo...

Xã Yên Kỳ triển khai chương trình khuyến học, khuyến tài năm 2026

2026-01-30 17:38:00 baophutho.vn Chiều 30/1, xã Yên Kỳ tổ chức gặp mặt các thế hệ con em quê hương và triển khai chương trình khuyến học, khuyến tài năm 2026.

Yên Kỳ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

2026-01-13 07:01:00 baophutho.vn Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Yên Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới. Phát huy vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy...

Ngày hội việc làm - hướng nghiệp xã Yên Kỳ

2025-12-27 15:24:00 baophutho.vn Sáng 27/12, UBND xã Yên Kỳ tổ chức Ngày hội việc làm - hướng nghiệp năm 2025. Ngày hội nhằm cung cấp thông tin, tư vấn và định hướng cho học...

Cam vàng khoe sắc, đất cằn nở hoa

2025-12-17 07:28:00 baophutho.vn Trong nắng vàng hanh hao đầu Đông, đồi cam của anh Thái Duy Phương tại khu 4, xã Yên Kỳ rực rỡ khoe sắc. Từng chùm quả tròn đều, căng mọng, vỏ...

“Cháy” dịch vụ mùa cưới

2025-12-13 00:57:00 baophutho.vn Thời điểm cuối năm cũng là lúc thị trường cưới hỏi bước vào cao điểm, kéo theo hàng loạt dịch vụ đồng loạt “cháy” lịch. Nhiều cơ sở cung cấp...