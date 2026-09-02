Xã Yên Lập
Phát huy vai trò người có uy tín

Phát huy vai trò người có uy tín

baophutho.vn Tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 2.100 người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ được ví như những “cây đại thụ” tỏa bóng mát, gắn kết cộng đồng bằng trách nhiệm, sự tận tâm và tiếng nói được bà con tin tưởng. Không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, họ còn tiên phong trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những đóng góp bền bỉ của NCUT góp phần quan trọng vào sự đổi thay các vùng miền núi.

"Thung lũng xanh” giữa đại ngàn
2025-05-31 11:39:00

baophutho.vn Giữa núi rừng trùng điệp của Đất Tổ cội nguồn, có một vùng đất mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ với nhiều thắng cảnh sơn thuỷ hữu tình...

Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ

Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
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baophutho.vn Sở hữu trí tuệ (SHTT) là việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu đối với sản phẩm hàng hóa của các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và được...

Bước chuyển đột phá của giáo dục Yên Lập

Bước chuyển đột phá của giáo dục Yên Lập
2025-05-28 14:22:00

baophutho.vn Yên Lập là huyện miền núi với trên 80% đồng bào là người dân tộc thiểu số. Những năm qua, hoạt động giáo dục của huyện Yên Lập còn nhiều khó...

Du lịch Yên Lập: Khi tiềm năng thành hiện thực

Du lịch Yên Lập: Khi tiềm năng thành hiện thực
2025-05-27 15:17:00

baophutho.vn Sở hữu tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn cùng nền văn hóa bản địa đa dạng, huyện Yên Lập đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch với...

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