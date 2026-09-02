Kiểm lâm Yên Lập tích cực tuyên truyền chuyển giao gấu nuôi

2026-02-06 08:10:00 baophutho.vn Hạt Kiểm lâm Yên Lập đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân chấm dứt việc nuôi nhốt gấu, đồng thời...

Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

2025-11-26 08:34:00 baophutho.vn Xã Yên Lập – vùng miền núi rộng hơn 69km2 với 42 khu dân cư – từ lâu được biết đến là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, trong đó đồng bào...

Nâng cao chất lượng dạy Tiếng Anh, Tin học ở xã vùng cao Yên Lập

2025-11-25 09:43:00 baophutho.vn Trong những năm gần đây, giáo dục Yên Lập – địa phương vùng cao sau sáp nhập 4 xã, thị trấn gồm: Hưng Long, Đồng Lạc, Đồng Thịnh và thị trấn...

Yên Lập tạo không gian học tập công nghệ cho mọi người dân

2025-10-31 09:06:00 baophutho.vn Xác định kỹ năng số là “chữ mới” của thời đại 4.0, xã Yên Lập đã và đang triển khai mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng đến mục tiêu...

Chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách

2025-09-29 07:23:00 baophutho.vn Chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động tín dụng chính sách không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược giúp Ngân hàng Chính sách...

Đảm bảo học sinh, sinh viên được tiếp cận chính sách ưu việt bảo hiểm y tế

2025-09-16 09:32:00 baophutho.vn Bước vào năm học 2025 – 2026, học sinh, sinh viên (HS,SV) trên cả nước nói chung và toàn tỉnh nói riêng đón nhận một tin vui lớn: Nhà nước...

Kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm...

2025-09-15 16:10:00 baophutho.vn Chiều 15/9, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo do đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi...

Đảng bộ xã Yên Lập phát huy vai trò lãnh đạo, tạo nền tảng cho...

2025-09-11 08:49:00 baophutho.vn Sau khi chính thức được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất thị trấn Yên Lập và ba xã Đồng Thịnh, Hưng Long, Đồng Lạc, xã Yên Lập...

Ngăn chặn tình trạng bắt, bẫy chim hoang dã, chim di cư

2025-09-07 09:42:00 baophutho.vn Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế- xã hội, nhu cầu thưởng thức, buôn bán các loài chim hoang dã, đặc biệt là chim...

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

2025-07-28 15:50:00 baophutho.vn Ngày 28/7, Đảng bộ xã Sơn Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó...

Yên Lập nhất trí cao với chính sách hỗ trợ cán bộ công tác tại xã...

2025-06-26 10:33:00 baophutho.vn Tại Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đại biểu HĐND huyện Yên Lập đã có tham luận quan trọng, đề xuất chính...

Chủ động ứng phó mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất do ảnh...

2025-06-18 14:32:00 baophutho.vn Sở GD&ĐT ban hành công văn số 908 /SGD&ĐT-KHTC ngày 17/6/2025 về việc chủ động ứng phó mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng...

"Thung lũng xanh” giữa đại ngàn

2025-05-31 11:39:00 baophutho.vn Giữa núi rừng trùng điệp của Đất Tổ cội nguồn, có một vùng đất mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ với nhiều thắng cảnh sơn thuỷ hữu tình...

Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ

2025-05-28 14:39:00 baophutho.vn Sở hữu trí tuệ (SHTT) là việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu đối với sản phẩm hàng hóa của các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và được...

Bước chuyển đột phá của giáo dục Yên Lập

2025-05-28 14:22:00 baophutho.vn Yên Lập là huyện miền núi với trên 80% đồng bào là người dân tộc thiểu số. Những năm qua, hoạt động giáo dục của huyện Yên Lập còn nhiều khó...