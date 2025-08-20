Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh làm việc với xã Tân Mai về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 20/8, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với BTV Đảng ủy xã Tân Mai, khảo sát nắm tình hình, kết quả vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Tân Mai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Xã Tân Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Sơn Thủy và Tân Thành, diện tích tự nhiên 130,71km2, quy mô dân số là 7.924 người. Xã cách trung tâm hành chính tỉnh Phú Thọ khoảng 150km. Dân cư trong xã đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã có 34 tổ chức Đảng với 552 đảng viên, gồm 538 đảng viên chính thức và 14 đảng viên dự bị. Từ khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Tân Mai đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chủ động vận dụng thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Mai Đinh Hùng Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Sau gần 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, đội ngũ cán bộ công chức từng bước được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Ngay từ ngày 1/7, Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã thực hiện nâng cấp đường truyền, lắp hệ thống máy tính, lắp đặt biển hiệu, vị trí sơ đồ các bộ phận tiếp đón, hướng dẫn, tiếp nhận đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, hiện nay đã đi vào hoạt động ổn định.

Tính đến ngày 17/8, tổng số thủ tục hành chính đã tiếp nhận 295 thủ tục, trong đó thủ tục hành chính đã xử lý xong 280; thủ tục hành chính đang giải quyết trong hạn 15; không có hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vận hành chính quyền 2 cấp, xã Tân Mai gặp một số khó khăn như: Cơ sở hạ tầng, nguồn lực còn hạn chế. Một số cán bộ, công chức chưa kịp thích ứng với nhiệm vụ mới sau sáp nhập. Do địa hình xã chủ yếu là đồi, núi cao, thường xuyên bị sạt lở, thiếu mặt bằng, tỷ lệ quy hoạch đất rừng trên 72% nên khó bố trí được vị trí có diện tích đất phù hợp để xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và Đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Mai.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp của xã Tân Mai. BTV Đảng uỷ xã Tân Mai đã kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Bổ sung công chức, bố trí dự án cung cấp nước sạch nông thôn. Kịp thời bố trí kinh phí hỗ trợ xây nhà công vụ, cải tạo, sửa chữa, mở rộng trụ sở đảm bảo đạt chuẩn. Sớm chỉ đạo khảo sát, đầu tư mở rộng tuyến đường ĐT.450 và ĐT.432. Quan tâm đạo đào, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo, cán bộ xã Tân Mai đã nỗ lực triển khai công việc, đảm bảo chính quyền mới sau sắp xếp đi vào hoạt động ngay, không gián đoạn. Mặc dù vẫn còn khó khăn, hạn chế về nguồn lực, hạ tầng, cơ sở vật chất và chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức, nhưng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ, công chức đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh đề nghị xã Tân Mai tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chức danh lãnh đạo. Chủ động rà soát lại quy hoạch cũ để định hình lại quy hoạch mới trên cơ sở địa hình, vị trí địa lý, lợi thế của địa phương. Nâng cao chất lượng quản lý đất đai đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và Đoàn công tác thăm và tặng quà cô và trò trường Mầm non Phúc Sạn.

Tăng cường công tác quốc phòng an ninh; đẩy mạnh truyên truyền pháp luật cho người dân; rà soát lại các đơn vị trường học, cơ sở y tế và cơ sở văn hoá; nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo gần dân, sát dân. Quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội tại địa phương. Xây dựng các mô hình nông lâm nghiệp, các hợp tác xã, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của xã Tân Mai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đề nghị các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh cùng các đại biểu thăm Trạm y tế Sơn Thuỷ.

Cũng trong chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và Đoàn công tác đã đi thăm Trạm y tế Sơn Thuỷ. Thăm và tặng quà cô và trò trường Mầm non Phúc Sạn; Thăm trường TH& HCS Phúc Sạn. Kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Mai.

Hồng Duyên