baophutho.vn Sáng 30/8, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thủ đô Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên...
baophutho.vn Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29/8, trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ nổ tại khu nhà trọ do bà Phạm Thị Thủy làm chủ. Hậu quả làm...
baophutho.vn Sáng 29/8, xã Lai Đồng tổ chức khánh thành nhà lớp học và sân chơi Trường Mầm non Lai Đồng, phân hiệu 3, điểm trường Bến Thân. Dự chương trình...
baophutho.vn Trong 2 ngày 28 - 29/8, Sở Y tế Phú Thọ phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo,...
baophutho.vn Ngày 28/8, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt...
baophutho.vn Ngày 28/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì lễ trao...
baophutho.vn Ngày 28/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo tiến độ triển...
baophutho.vn Ngày 28/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội...
baophutho.vn Sáng 28/8, tại Chương trình Cà phê doanh nhân, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,...
baophutho.vn Chiều 27/8, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba,...