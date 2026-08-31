Phú Thọ 24h
Phường Nông Trang hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Phường Nông Trang hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

baophutho.vn Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8, UBND phường Nông Trang tổ chức hoạt động hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

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Đền Hùng
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