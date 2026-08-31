Thông báo thi tuyển viên chức năm 2026

2026-08-29 09:21:00 Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì thông báo thi tuyển viên chức năm 2026 như sau:

Vì sao thang máy Thuận Phát trở thành lựa chọn uy tín của phân...

2026-08-28 17:52:00 Thị trường thang máy gia đình tại Việt Nam đang có những thay đổi rõ rệt cùng với sự gia tăng về tiêu chuẩn sống. Nếu trước đây, thang máy chủ yếu được lắp đặt nhằm đáp ứng...

Sự việc bất thường: Làm gì để trình báo đúng cách?

2026-08-28 15:27:00 Trong cuộc sống, một số sự việc bất thường như mất tài sản, bị đe dọa, phát sinh sự cố hoặc chứng kiến hành vi đáng ngờ có thể khiến người dân cần thông tin đến cơ quan có thẩm...

Thị trường việc làm Hà Nội sôi động: Bí quyết tìm việc làm nhanh...

2026-08-27 16:52:00 Là đầu tàu kinh tế và trung tâm hành chính - chính trị của cả nước, Thủ đô Hà Nội luôn là vùng đất hứa thu hút hàng triệu lao động trên khắp mọi miền tổ quốc. Trong bối cảnh...

Hiểu đúng về bếp từ công nghệ Đức: Giá trị nằm ở nền tảng kỹ thuật...

2026-08-27 16:20:00 Trong nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bếp từ Đức” hoặc “công nghệ Đức” trở thành một trong những yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn thiết bị nhà bếp. Sở dĩ...

Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước...

2026-08-27 16:02:00 Việt Nam đang là điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp quy mô lớn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà thầu nước ngoài...

Visa Đất Việt: Đồng hành cùng khách hàng trong hành trình du lịch quốc tế

2026-08-27 14:27:00 Điểm đến có thể khác nhau, mục đích chuyến đi cũng có thể thay đổi, nhưng một bộ hồ sơ visa phù hợp luôn là phần cần được chuẩn bị từ sớm. Visa Đất Việt phát triển các dịch vụ...

Balo nữ đi làm: Chọn sao cho vừa xinh vừa tiện dụng cả ngày dài

2026-08-27 12:55:00 Balo đang trở thành lựa chọn thay thế túi xách của không ít chị em công sở, nhờ sự tiện lợi khi di chuyển và khả năng giải phóng đôi tay trong những ngày bận rộn - nhưng để...