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Thiên Phú hoàn thành lắp đặt hệ thống cấp đông IQF xoài năng suất 10 tấn/ngày tại Hòa Bình

Thiên Phú hoàn thành lắp đặt hệ thống cấp đông IQF xoài năng suất 10 tấn/ngày tại Hòa Bình

Tại Hòa Bình, Thiên Phú vừa hoàn tất bàn giao dây chuyền cấp đông xoài IQF cho Công ty Tiến Ngân. Hệ thống có công suất 10 tấn sản phẩm/ngày, được triển khai theo hướng tự động hóa, phù hợp điều kiện sản xuất. Dự án cho thấy vai trò của cấp đông IQF Xoài trong chuẩn hóa công đoạn xử lý nông sản sau sơ chế.

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