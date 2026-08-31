Thông báo thi tuyển viên chức năm 2026
2026-08-29 09:21:00
Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì thông báo thi tuyển viên chức năm 2026 như sau:
Tại Hòa Bình, Thiên Phú vừa hoàn tất bàn giao dây chuyền cấp đông xoài IQF cho Công ty Tiến Ngân. Hệ thống có công suất 10 tấn sản phẩm/ngày, được triển khai theo hướng tự động hóa, phù hợp điều kiện sản xuất. Dự án cho thấy vai trò của cấp đông IQF Xoài trong chuẩn hóa công đoạn xử lý nông sản sau sơ chế.
Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì thông báo thi tuyển viên chức năm 2026 như sau:
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