Quốc phòng - An ninh

Phú Thọ hoàn thành lấy mẫu ADN tại 100% số mộ liệt sĩ theo kế hoạch

2026-08-29 16:36:00 baophutho.vn Sáng 29/8, UBND xã Tam Nông tổ chức lễ dâng hương và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông. Dự buổi lễ có...

Hành trình đưa liệt sỹ trở về

2026-08-29 14:35:00 baophutho.vn Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng với nhiều gia đình, hành trình tìm kiếm người thân là liệt sĩ vẫn chưa có hồi kết. Những mẫu ADN được lấy hôm...

Cảnh báo tội phạm cố ý gây thương tích

2026-08-29 08:03:00 baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh các cơ quan chức năng đã khởi tố 52 vụ với 83 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”, trong đó có nhiều bị...

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển hơn 28,5kg ma túy

2026-08-29 07:34:00 Tối 28/8, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung phối hợp các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy...

Lạc Lương chủ động ứng phó với thiên tai

2026-08-29 07:18:00 baophutho.vn Cuối tháng 8, đợt mưa lớn kéo dài làm đất từ taluy tràn vào một nhà dân ở thôn Lạc Lương; khoảng 40m đường từ trụ sở UBND xã đi thôn Sáo Thượng...

Tạm giữ số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

2026-08-28 16:50:00 baophutho.vn Đội Quản lý thị trường số 15, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh), Đội Quản lý...

Cự Đồng chủ động các giải pháp ứng phó thiên tai

2026-08-28 14:04:00 baophutho.vn Những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu, gây thiệt hại không nhỏ đến đời sống, sản...

Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại xã Chí Tiên

2026-08-28 12:58:00 baophutho.vn Ngày 28/8, xã Chí Tiên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang...

Không để học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện

2026-08-28 10:50:00 baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, số vụ và số người bị...