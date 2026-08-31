Quốc phòng - An ninh

baophutho.vn Sáng 29/8, UBND xã Tam Nông tổ chức lễ dâng hương và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông. Dự buổi lễ có...
baophutho.vn Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng với nhiều gia đình, hành trình tìm kiếm người thân là liệt sĩ vẫn chưa có hồi kết. Những mẫu ADN được lấy hôm...
baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh các cơ quan chức năng đã khởi tố 52 vụ với 83 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”, trong đó có nhiều bị...
Tối 28/8, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung phối hợp các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy...
baophutho.vn Cuối tháng 8, đợt mưa lớn kéo dài làm đất từ taluy tràn vào một nhà dân ở thôn Lạc Lương; khoảng 40m đường từ trụ sở UBND xã đi thôn Sáo Thượng...
baophutho.vn Đội Quản lý thị trường số 15, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh), Đội Quản lý...
baophutho.vn Những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu, gây thiệt hại không nhỏ đến đời sống, sản...
baophutho.vn Ngày 28/8, xã Chí Tiên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang...
baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, số vụ và số người bị...
baophutho.vn Không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn sát cánh cùng Nhân dân trong xây dựng cơ sở,...