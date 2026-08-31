Quốc phòng - An ninh
Phú Thọ: Khống chế đối tượng dùng dao, đá chống đối công an

Phú Thọ: Khống chế đối tượng dùng dao, đá chống đối công an

Chiều 30/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an xã Tây Cốc vừa kịp thời khống chế, bắt giữ Lê Văn Sáu (sinh năm 1965, trú thôn Hợp Lai, xã Tây Cốc) sau khi đối tượng dùng dao và đá chống đối quyết liệt lực lượng Công an đang thi hành công vụ.

Hành trình đưa liệt sỹ trở về

Hành trình đưa liệt sỹ trở về
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baophutho.vn Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng với nhiều gia đình, hành trình tìm kiếm người thân là liệt sĩ vẫn chưa có hồi kết. Những mẫu ADN được lấy hôm...

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Điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Điểm tựa vững chắc của Nhân dân
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baophutho.vn Không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn sát cánh cùng Nhân dân trong xây dựng cơ sở,...

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