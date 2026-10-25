Sơn Đông đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục

Thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), xã Sơn Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), coi đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và tinh thần chủ động của các nhà trường, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Cán bộ quản lý, giáo viên Trường THCS Trần Nguyên Hãn đẩy mạnh ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục.

Hiện nay, xã Sơn Đông có 3 trường công lập gồm: Mầm non (MN), tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), với tổng số 7.267 học sinh (HS); ngoài ra, có 8 lớp MN độc lập với khoảng 700 trẻ. Trước yêu cầu quản lý quy mô trường lớp lớn, UBND xã đã ban hành các kế hoạch CĐS, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng nhà trường; chỉ đạo các đơn vị bám sát định hướng của ngành GD&ĐT, xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Đáng chú ý, 100% cơ sở giáo dục đã đưa mục tiêu ứng dụng CNTT, CĐS vào nghị quyết Đảng bộ trường và kế hoạch năm học, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cùng với chỉ đạo triển khai, xã tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tiến độ cập nhật dữ liệu. Đến nay, 100% học sinh các cấp học đã được xác thực mã định danh cá nhân, cập nhật vào cơ sở dữ liệu ngành; các trường triển khai phần mềm quản lý, hồ sơ điện tử, học bạ số theo lộ trình. Tuyển sinh đầu cấp được thực hiện trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại các trường, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho phụ huynh.

Từ định hướng của địa phương, các nhà trường chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ CĐS vào hoạt động quản lý và chuyên môn. Tại Trường THCS Trần Nguyên Hãn, công nghệ được ứng dụng trong quản lý văn bản, hồ sơ học sinh, xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức giảng dạy. Thầy giáo Trần Ngọc Khang - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ CĐS, trường triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Hiện nay, trường ứng dụng học bạ số, phần mềm quản lý văn bản của tỉnh; quản lý hoạt động giáo dục qua phần mềm EMAS và sử dụng hệ thống Edos để quản lý kế hoạch bài dạy của giáo viên. Việc sử dụng các phần mềm giúp nhà trường nâng cao hiệu quả theo dõi, kiểm tra hoạt động chuyên môn. Giáo viên tăng cường sử dụng bài giảng điện tử, số hóa đề thi, học liệu; ban giám hiệu cùng tổ trưởng, tổ phó chuyên môn theo dõi, kiểm tra, ký duyệt kế hoạch bài dạy hằng tuần trên hệ thống. Hạ tầng wifi được phủ kín khu nhà điều hành và các lớp học; các nhóm Zalo được duy trì để trao đổi thông tin, phối hợp với phụ huynh, góp phần tiết kiệm chi phí và tăng cường kết nối giữa gia đình với nhà trường.

Giáo viên Trường TH Đỗ Khắc Chung ứng dụng CNTT trong các tiết học, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường TH Đỗ Khắc Chung luôn xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trường học quy mô lớn. Sau sáp nhập, trường có trường chính, 3 phân hiệu và 1 điểm trường, với 99 lớp, 3.242 HS. Thầy Nguyễn Khắc Hải - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cấp ủy, Ban Giám hiệu đã thành lập Ban Chỉ đạo CĐS, xây dựng kế hoạch thực hiện; Ban Chấp hành Đảng bộ trường ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của tập thể lãnh đạo với từng cá nhân. Trên cơ sở đó, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, hồ sơ, sổ sách và cơ sở dữ liệu dùng chung; chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, hồ sơ học bạ số. Trong giảng dạy, giáo viên chủ động tự học, tự bồi dưỡng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ xây dựng kế hoạch bài học, tìm kiếm tài liệu và thiết kế hoạt động giáo dục”. Những giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất khi trường có nhiều phân hiệu, điểm trường, đồng thời tạo điều kiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học vừa qua, nhà trường có tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,1%; có 1.019 học sinh hoàn thành xuất sắc và 782 học sinh được cấp trên khen thưởng.

Nhìn chung, CĐS tại các cơ sở giáo dục ở Sơn Đông đã đạt những kết quả tích cực. Theo thống kê của địa phương, 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy được trang bị máy tính kết nối internet; các phòng học được trang bị thiết bị trình chiếu. Các nhà trường duy trì sử dụng phần mềm quản lý, học liệu số và nền tảng trao đổi trực tuyến; cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn về năng lực số, ứng dụng AI trong quản trị và giảng dạy. Việc số hóa thư viện, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường tương tác với phụ huynh góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước hình thành môi trường giáo dục hiện đại, minh bạch. Bên cạnh kết quả đạt được, một số thiết bị CNTT của các nhà trường trên địa bàn đã qua thời gian sử dụng; việc khai thác phần mềm, học liệu số giữa các giáo viên chưa đồng đều; công tác bảo mật tài khoản và dữ liệu cá nhân cần tiếp tục được củng cố. Một bộ phận phụ huynh còn lúng túng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy, thời gian tới, xã Sơn Đông tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; quan tâm nâng cấp hạ tầng, bồi dưỡng kỹ năng số, hoàn thiện kho học liệu và bảo đảm an toàn thông tin. Các nhà trường tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm thước đo, đưa CĐS trở thành động lực thúc đẩy giáo dục địa phương phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Anh Thơ