Tăng cường quản lý thị trường dịp cuối năm

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa diễn ra sôi động, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước tình hình đó, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần ổn định cung cầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Đội Quản lý thị trường số 3 (địa bàn Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Ba) tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trong 9 tháng năm 2026, thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, hàng hóa đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Hoạt động mua bán tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống và cửa hàng bán lẻ diễn ra sôi động, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Tỉnh không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cùng các sở, ngành, lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, tập trung kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao. Trọng tâm là thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng điện tử, xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân.

Lực lượng QLTT phối hợp với lực lượng công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 2.302 vụ vi phạm, tăng 1.192 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 151 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu; 135 vụ hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ và 2.016 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế. Các cơ quan chức năng đã khởi tố 84 vụ với 158 bị can; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 282,2 tỷ đồng.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là khi phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi.

Dự báo những tháng cuối năm 2026, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, nhu cầu mua sắm tăng cao sẽ tạo áp lực đối với công tác quản lý thị trường. Các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa và sự phát triển của thương mại điện tử để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Việc sử dụng tài khoản ảo, che giấu thông tin người bán, giao dịch phân tán trên mạng xã hội cũng gây khó khăn cho công tác xác minh, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm.

Trước yêu cầu đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND các xã, phường; chủ động dự báo tình hình, quản lý chặt địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn cho biết: “Thời điểm cuối năm, nguy cơ gia tăng các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đòi hỏi các lực lượng chức năng phải chủ động, quyết liệt hơn trong công tác quản lý. Sở Công Thương tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình, kiểm tra, kiểm soát các địa bàn và mặt hàng trọng điểm, nhất là hàng hóa thiết yếu, xăng dầu, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử”.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh trao đổi thông tin, kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, ổn định cung cầu và giá cả thị trường. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng cần được thực hiện thường xuyên, thiết thực, nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, khuyến khích người dân chủ động phát hiện, tố giác vi phạm; kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra tại chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, kho hàng, cơ sở tập kết và các điểm kinh doanh trực tuyến.

Các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Khi cần thiết, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ được thành lập để giải quyết những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người dân và doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các cơ sở kinh doanh cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, niêm yết và bán đúng giá niêm yết. Người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, mua hàng tại cơ sở uy tín, thận trọng trước quảng cáo sai sự thật và những sản phẩm có giá bán thấp bất thường trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Lệ Oanh