Tăng cường xúc tiến đầu tư nước ngoài, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp - Kỳ II: Hướng tới nền công nghiệp hiện đại

Phú Thọ đang nổi lên là điểm sáng thu hút FDI tại miền Bắc. Tỉnh tập trung xúc tiến đầu tư có trọng điểm tại các thị trường chiến lược như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Thái Lan, với tổng vốn hàng tỷ USD nhờ cải thiện môi trường kinh doanh.

Khu Công nghiệp Phú Hà, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu dài hạn

Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu thu hút từ 7-8 tỷ USD vốn FDI mới; trong đó 60-70% thuộc nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới gắn với công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh.

Điều đáng chú ý là tỉnh không đặt mục tiêu thu hút đầu tư bằng mọi giá mà kiên định lựa chọn các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những lĩnh vực được ưu tiên gồm sản xuất xe điện, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng khu công nghiệp. Đây cũng là định hướng phù hợp với ba đột phá phát triển của tỉnh về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh đang từng bước xây dựng cơ chế ưu đãi minh bạch, trong đó, chỉ đạo xây dựng và thực thi hiệu quả Đề án “Thu hút nhà đầu tư chiến lược đến 2030”, tập trung chuẩn bị sẵn sàng đất đai cho FDI thế hệ mới; tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI và khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, phù hợp với Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phú Thọ sẽ ưu tiên thu hút các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, sở hữu công nghệ tiên tiến, năng lực quản trị hiện đại và cam kết đầu tư lâu dài. Các khu công nghiệp sẽ được quy hoạch theo hướng chuyên sâu, gắn với từng lĩnh vực sản xuất cụ thể nhằm hình thành các cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ đó phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của đất nước về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp ô tô, xe máy... thu hút các ngành mới nổi, giá trị gia tăng cao. Lấy khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ làm trung tâm công nghiệp của tỉnh. Khai thác hiệu quả lợi thế là cầu nối giữa Thủ đô Hà Nội với vùng Tây Bắc, tiếp giáp sân bay Quốc tế Nội Bài...

Tỉnh cũng đặt nền móng cho Quy hoạch thời kỳ 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, 3 vùng tiểu khu vực được xác lập: Trục phía Đông: Trung tâm công nghiệp - dịch vụ - logistics, kết nối từ Vĩnh Yên qua Việt Trì đến khu vực Hòa Bình cũ. Phía Tây: Không gian du lịch sinh thái - văn hóa, bảo tồn giá trị bản địa. Phía Bắc: Vùng nông - lâm nghiệp công nghệ cao, dược liệu, nông nghiệp số.

Những giải pháp cụ thể

Quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như cả nước, Phú Thọ cũng bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu không chỉ thu hút thêm nguồn lực quốc tế mà quan trọng hơn là phát huy hiệu quả các nguồn lực đó để cùng với nội lực của nền kinh tế kiến tạo những năng lực phát triển mới.

Trên địa bàn tỉnh, song song với cải cách hành chính, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng công nghiệp, triển khai thêm nhiều khu công nghiệp mới theo định hướng xanh và công nghệ cao như Lập Thạch I, Lập Thạch II, Bình Xuyên – Yên Lạc, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa...

Năm 2026 được xác định là năm tăng tốc, trong đó xúc tiến đầu tư giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển của tỉnh. Phú Thọ đặt mục tiêu chuyển từ “xúc tiến thụ động” sang “kiến tạo môi trường đầu tư chủ động, linh hoạt và chuyên nghiệp”.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh đã, đang và sẽ tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư ra nước ngoài tại các thị trường chiến lược như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, UAE, Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Úc, New Zealand và Singapore. Đồng thời, phối hợp với đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tổ chức 3-5 hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ ngay trong năm 2026. Để thu hút đầu tư có hiệu quả , tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính với phương châm “nhanh - minh bạch - đồng bộ”, tạo sự thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước sẽ tiếp tục được triển khai thông qua các kênh đối thoại định kỳ. Tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp điện tử, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics, sản xuất xanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, tỉnh xác định thu hút các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư xanh và các dự án có tác động lan tỏa sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Với lợi thế vị trí địa lý trung tâm, hạ tầng kết nối toàn diện, tài nguyên phong phú và nền văn hóa đậm đà bản sắc, chiến lược đúng đắn, sự vào cuộc đồng bộ và các chính sách linh hoạt, Phú Thọ mới đang có cơ hội trở thành một trung tâm phát triển toàn diện của vùng trung du và miền núi phía Bắc; một địa phương năng động và hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan: Tăng cường xúc tiến đầu tư nước ngoài, tạo động lực mới cho phát triển công ... Với tinh thần chủ động hội nhập, lấy ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển làm trọng tâm, những tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, từng bước khẳng định hình ảnh một địa phương năng động, đổi mới, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Quân Lâm