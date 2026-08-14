Thời điểm tốt nhất để ăn sáng giúp giảm cân: Mấy giờ là chuẩn?

Duy trì thói quen ăn sáng giúp giảm cân hiệu quả nếu biết lựa chọn đúng khung giờ và điều chỉnh thực đơn phù hợp với thể trạng.

Ăn sáng giúp giảm cân bằng cách kích hoạt quá trình trao đổi chất ngay từ đầu ngày. Nhiều người thường nghĩ bỏ bữa sáng sẽ cắt giảm được lượng calo nạp vào nhưng thực tế thói quen này lại dễ dẫn đến cảm giác thèm ăn vào buổi trưa và làm chậm khả năng đốt cháy năng lượng của cơ thể.

Không có một khung giờ cố định áp dụng chung cho tất cả mọi người nhưng việc kết hợp giữa đồng hồ sinh học và khoảng thời gian nghỉ giữa các bữa ăn sẽ mang lại kết quả tối ưu.

1. Thời điểm nào ăn sáng giúp giảm cân lý tưởng nhất?

Thời điểm ăn sáng giúp giảm cân tốt nhất từ 6h45 đến 7h30, kết hợp với chế độ ăn và lối sống lành mạnh. Ảnh minh họa AI

Ăn trong vòng 2 đến 3 tiếng sau khi thức dậy lúc 6h sáng

Nạp năng lượng sớm giúp cơ thể tận dụng tối đa khả năng tiêu hóa và đốt cháy calo khi các cơ quan đang hoạt động mạnh mẽ nhất. Việc tập trung năng lượng vào buổi sáng phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên, giúp kiểm soát tốt các hormone thèm ăn trong suốt cả ngày.

Khoảng cách 12 tiếng sau bữa tối

Một nguyên tắc đơn giản là để cơ thể nhịn ăn tự nhiên qua đêm ít nhất 12 tiếng trước khi ăn sáng. Nếu kết thúc bữa tối lúc 7 giờ tối hôm trước, thời điểm thích hợp để bắt đầu bữa sáng là từ 7 giờ sáng hôm sau.

Khung giờ tốt nhất từ 6h45 đến 7h30 sáng

Một số nghiên cứu về dinh dưỡng ghi nhận những người ăn sáng trong khoảng từ 6h45 đến 7h30 sáng đạt hiệu quả giảm cân tốt hơn so với nhóm ăn sau 8 giờ sáng. Việc ăn sớm giúp duy trì mức đường huyết ổn định và hạn chế thói quen ăn vặt vào giữa buổi.

Bên cạnh thời điểm, việc lựa chọn món ăn vào buổi sáng đóng vai trò quyết định đến lượng mỡ thừa tích tụ.

2. Thay đổi thói quen ăn sáng giúp giảm cân

Hạn chế các món nước như bún, phở, miến

Thói quen quen thuộc là ăn các món nước vào buổi sáng. Tuy nhiên, một tô phở, bún riêu hay miến gà thường chứa lượng calo khá cao, dao động từ 400 đến 600 calo, đi kèm lượng tinh bột chế biến sâu và chất béo từ nước dùng. Để kiểm soát cân nặng tốt hơn, nên giảm tần suất ăn các món này và ưu tiên các nguồn tinh bột phức hợp.

Ưu tiên thực phẩm nguyên bản và đạm lành mạnh

Thay vì các món ăn nhiều nước dùng mỡ màng, có thể chọn khoai lang luộc, ngô luộc, trứng luộc kết hợp cùng các loại hạt như hạt bí, hạnh nhân hay một đĩa rau luộc nhỏ. Những thực phẩm này giàu xơ và đạm, giúp cảm thấy no lâu, duy trì năng lượng ổn định mà không lo vượt quá lượng calo cần thiết.

3. Lợi ích sức khỏe khi áp dụng việc ăn sáng giúp giảm cân đúng cách

Việc duy trì một bữa sáng lành mạnh vào đúng khung giờ không chỉ hỗ trợ vóc dáng mà còn mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe tổng thể.

Cải thiện sự tập trung và trí nhớ

Cung cấp glucose cho não bộ sau một đêm dài giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng ghi nhớ và làm việc hiệu quả hơn. Những người duy trì bữa sáng thường xuyên cũng giảm bớt nguy cơ suy giảm nhận thức về lâu dài.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một bữa sáng cân bằng chiếm khoảng 20% đến 30% tổng năng lượng trong ngày giúp cải thiện chỉ số mỡ máu, giảm triglyceride và tăng cholesterol tốt. Điều này trực tiếp hỗ trợ kiểm soát vòng eo và chỉ số khối cơ thể.

4. Kết hợp lối sống lành mạnh để tối ưu hiệu quả ăn sáng giúp giảm cân

Bên cạnh bữa sáng, quá trình kiểm soát cân nặng cần sự phối hợp đồng bộ từ các thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Cân bằng bữa trưa và tối: Áp dụng công thức một nửa đĩa ăn là rau củ, một phần tư là đạm và một phần tư là ngũ cốc nguyên hạt.

Duy trì vận động: Đi bộ khoảng 50 phút mỗi lần, duy trì 4 lần một tuần hoặc kết hợp các bài tập sức bền 2 ngày mỗi tuần để bảo vệ khối lượng cơ bắp.

Ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng: Ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm giúp cân bằng hormone kiểm soát cảm giác đói. Giữ tinh thần thoải mái cũng ngăn chặn cơ thể sản sinh cortisol - loại hormone dễ gây tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng.

Theo suckhoedoisong.vn