Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội.
Cá nhân công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý có thể bị phạt đến 25 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ, thu hồi dữ liệu đã công khai. Quy định mới đặc...
Toàn văn Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT ngày 18/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ, đồng thời tiềm...
Bộ Tài chính đang đề xuất danh mục lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức.
Quy định chế độ, thủ tục, trình tự liên quan chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng được Chính phủ nêu rõ trong Chương IV Nghị định 335/2026/NĐ-CP.
Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, đáng chú ý là...
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT...
Thủ tục nhận trợ cấp hằng tháng cho lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo Quyết định số 2270/QĐ-BTC ngày 19/8/2026 của Bộ Tài chính.