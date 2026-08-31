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Hướng dẫn thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước tại Công an cấp xã

Hướng dẫn thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước tại Công an cấp xã

Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thực hiện tại Công an cấp xã theo Quyết định 5230/QĐ-BCA-C06 ngày 18/8/2026 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

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