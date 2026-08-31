Đề xuất một số điểm mới trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

2026-08-29 07:35:00 Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng

2026-08-28 14:47:00 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội.

“Bóc phốt” người khác lên mạng, có thể bị phạt đến 25 triệu đồng

2026-08-27 16:06:00 Cá nhân công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý có thể bị phạt đến 25 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ, thu hồi dữ liệu đã công khai. Quy định mới đặc...

Hướng dẫn tổ chức, hoạt động của trường mầm non, phổ thông sau sắp xếp

2026-08-27 12:59:00 Toàn văn Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT ngày 18/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp.

Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình, tránh...

2026-08-26 16:56:00 Theo Cục Cảnh sát giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ, đồng thời tiềm...

Đề xuất danh mục nhân sự lĩnh vực tài chính phải định kỳ chuyển...

2026-08-26 06:33:00 Bộ Tài chính đang đề xuất danh mục lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức.

Chính phủ quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

2026-08-25 07:04:00 Quy định chế độ, thủ tục, trình tự liên quan chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng được Chính phủ nêu rõ trong Chương IV Nghị định 335/2026/NĐ-CP.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về bảo vệ...

2026-08-23 09:28:00 Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, đáng chú ý là...

Đề xuất mới về môn Ngoại ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông

2026-08-21 14:45:00 Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT...