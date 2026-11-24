Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên: Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Xác định nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên tập trung phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng kỹ thuật mới và đổi mới phong cách phục vụ. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật điều trị

Với 164 cán bộ, nhân viên, trong đó có 41 bác sĩ, Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên thường xuyên rà soát nhu cầu đào tạo, cử cán bộ tham gia các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương. Đồng thời, tăng cường hợp tác, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai các kỹ thuật điều trị mới, đáp ứng nhu cầu người bệnh.

Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, Trung tâm chú trọng đổi mới phương thức quản lý, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm và y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tạo động lực làm việc và xây dựng chiến lược phát triển bệnh viện cho đội ngũ cán bộ quản lý. Đặc biệt, 100% cán bộ, nhân viên được bồi dưỡng về đổi mới tư duy, phong cách, thái độ phục vụ; nâng cao kỹ năng tư vấn, chăm sóc và trao đổi thông tin với người bệnh thông qua các công cụ giao tiếp AIDET và ISBAR.

Qua đào tạo, bồi dưỡng, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ từng bước được nâng cao. Việc xây dựng văn hóa ứng xử, tăng cường giao tiếp, lắng nghe và chia sẻ với người bệnh được gắn với nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày, hướng tới môi trường khám, chữa bệnh thân thiện, an toàn và hiệu quả.

Trong chuyển đổi số, Trung tâm tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ. Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Y tế, đơn vị từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý, triển khai bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hệ thống lấy số tự động và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp đón, khám, chữa bệnh. Các thủ tục hành chính được rà soát, tinh gọn, góp phần giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân. Trung tâm cũng từng bước nghiên cứu, tiếp cận các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, đơn vị tập trung phát triển các kỹ thuật điều trị phù hợp với năng lực chuyên môn, trang thiết bị và nhu cầu thực tế. Thông qua đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và đầu tư cơ sở vật chất, nhiều kỹ thuật mới được triển khai thường quy, góp phần nâng cao năng lực điều trị, hạn chế tình trạng người bệnh phải chuyển lên tuyến trên.

Trong đó, lĩnh vực Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng được chú trọng phát triển theo hướng kết hợp phương pháp điều trị truyền thống với kỹ thuật hiện đại. Trung tâm hiện triển khai các phương pháp như thủy châm, điện châm, điện mãng châm; kết hợp vật lý trị liệu với điện xung, sóng ngắn, từ trường, hồng ngoại, điện phân dẫn thuốc, sóng xung kích, siêu âm, nén ép trị liệu và dòng điện giao thoa. Các bài tập vận động, phục hồi chức năng cũng được áp dụng nhằm cải thiện khả năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Cùng với đó, Trung tâm từng bước bổ sung trang thiết bị chuyên dụng như máy kéo giãn cột sống cổ và thắt lưng tự động, thiết bị laser nội mạch công suất thấp, máy hút chân không, hệ thống ròng rọc, dụng cụ tập khớp vai, thang tường và giàn tập phục hồi chức năng toàn thân. Việc đa dạng hóa phương pháp điều trị, gắn với đầu tư trang thiết bị phù hợp, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng ngay tại cơ sở, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và những trường hợp cần điều trị dài ngày.

Hướng tới cơ sở y tế hiện đại, gần dân

Với phương châm phát triển kỹ thuật gắn với nhu cầu thực tế, Trung tâm ưu tiên những dịch vụ phù hợp, chú trọng nâng cao năng lực thực hành và hiệu quả điều trị, từng bước mở rộng danh mục kỹ thuật theo hướng thiết thực, bền vững. Năm 2025, đơn vị thực hiện hơn 63.800 lượt khám bệnh, điều trị nội trú cho trên 7.400 lượt người bệnh; tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 97%. Kết quả này cho thấy những chuyển biến tích cực trong chất lượng chuyên môn và phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên từng bước xây dựng hình ảnh cơ sở y tế chuyên nghiệp, vì người bệnh.

TTƯT, BSCKII Phan Kim Trọng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên cho biết: Giai đoạn 2026-2030, Trung tâm tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, lấy chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh làm thước đo hiệu quả hoạt động. Đơn vị tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên, đầu tư trang thiết bị và chuẩn bị điều kiện triển khai một số kỹ thuật chuyên sâu như thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi, nội soi can thiệp, đáp ứng nhu cầu điều trị tại địa phương.

Cùng với phát triển chuyên môn, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả quản trị; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ, trách nhiệm và tận tâm với người bệnh. Duy trì môi trường khám, chữa bệnh thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Trong bối cảnh ngành Y tế chú trọng củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, những đổi mới tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên cho thấy nỗ lực gắn phát triển chuyên môn với cải thiện chất lượng dịch vụ. Việc từng bước triển khai thêm các kỹ thuật điều trị tại địa phương không chỉ tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, kịp thời mà còn góp phần giảm áp lực cho các cơ sở tuyến trên.

Với định hướng và giải pháp đồng bộ, Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên đang từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, xây dựng hình ảnh cơ sở y tế hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, vì người bệnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Lê Minh