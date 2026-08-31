Văn hóa - Xã hội

Giảm án cho 6 phạm nhân đợt Quốc khánh 2/9

2026-08-31 09:50:00 baophutho.vn Sáng 31/8, Trại Tạm giam số 1 (Công an tỉnh Phú Thọ) tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân...

An toàn hồ đập - góp phần giảm nhẹ thiên tai

2026-08-31 08:59:00 baophutho.vn Hồ, đập là các công trình chứa nước chính để ngăn chặn mưa lũ, điều tiết thủy lợi phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân vùng hạ lưu....

Tiền Phong chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số

2026-08-31 07:55:00 baophutho.vn Sau khi sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, xã Tiền Phong hiện có 8 thôn, trong đó đồng bào các dân tộc Mường, Dao, Kinh, Tày, Thái, chiếm 98% dân...

Thời tiết ngày 31/8: Bắc Bộ nhiều nơi có nắng, trời dịu mát; Trung...

2026-08-31 07:02:00 Dự báo, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 31/8), nhiều nơi tại Bắc Bộ ban ngày trời nắng, khu vực đồng bằng và ven biển mưa rào và dông vào buổi...

Phường Xuân Hòa: Trao trả kỷ vật chiến tranh của liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài

2026-08-30 15:39:00 baophutho.vn Ngày 30/8, tại gia đình bà Nguyễn Thị Chiến (tổ dân phố Xuân Hòa 2, phường Xuân Hòa), UBND phường Xuân Hòa tổ chức Lễ trao trả kỷ vật của liệt...

Đổi mới tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông

2026-08-30 09:21:00 baophutho.vn Với mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, bên cạnh triển khai quyết liệt các kế hoạch, chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng...

Thời tiết ngày 30/8: Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào

2026-08-30 07:16:00 Dự báo, ngày 30/8, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Cùng Việt Nam tiến bước vì một tương lai bền vững

2026-08-30 06:35:00 Vào 6 giờ sáng nay (30/8), tại tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc...

Dưới bóng đa sân đình

2026-08-29 09:24:00 baophutho.vn Nắng tháng Tám dịu dàng trải xuống những hàng cây thông quanh nghĩa trang liệt sĩ của xã.