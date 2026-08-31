Văn hóa - Xã hội
Những lưu ý để tránh sập bẫy lừa đảo

Những lưu ý để tránh sập bẫy lừa đảo

Nguy cơ lừa đảo trên mạng thường gia tăng vào dịp lễ, Tết khi nhu cầu giao dịch trực truyến tăng cao. Người dân phải thường xuyên nâng cao cảnh giác và ghi nhớ các nguyên tắc phòng tránh.

An toàn hồ đập - góp phần giảm nhẹ thiên tai

An toàn hồ đập - góp phần giảm nhẹ thiên tai
2026-08-31 08:59:00

baophutho.vn Hồ, đập là các công trình chứa nước chính để ngăn chặn mưa lũ, điều tiết thủy lợi phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân vùng hạ lưu....

Dưới bóng đa sân đình

Dưới bóng đa sân đình
2026-08-29 09:24:00

baophutho.vn Nắng tháng Tám dịu dàng trải xuống những hàng cây thông quanh nghĩa trang liệt sĩ của xã.

Rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh

Rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh
2026-08-29 09:02:00

baophutho.vn Những ngày cuối tháng Tám, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp các tuyến đường, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Từ những...

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Xã hội
Những lưu ý để tránh sập bẫy lừa đảo

Những lưu ý để tránh sập bẫy lừa đảo
2026-08-31 18:03:00

Nguy cơ lừa đảo trên mạng thường gia tăng vào dịp lễ, Tết khi nhu cầu giao dịch trực truyến tăng cao. Người dân phải thường xuyên nâng cao cảnh giác và ghi nhớ các nguyên tắc...

An toàn hồ đập - góp phần giảm nhẹ thiên tai

An toàn hồ đập - góp phần giảm nhẹ thiên tai
2026-08-31 08:59:00

baophutho.vn Hồ, đập là các công trình chứa nước chính để ngăn chặn mưa lũ, điều tiết thủy lợi phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân vùng hạ lưu....

Văn học - Nghệ thuật
Dưới bóng đa sân đình

Dưới bóng đa sân đình
2026-08-29 09:24:00

baophutho.vn Nắng tháng Tám dịu dàng trải xuống những hàng cây thông quanh nghĩa trang liệt sĩ của xã.

Mùa Thu nay khác xưa

Mùa Thu nay khác xưa
2026-08-17 09:43:00

baophutho.vn Lớp tôi khá đông, nhiều người thành đạt nhưng vẫn gắn kết và hòa đồng. Vừa rồi họp lớp, tôi được gặp lại bạn bè, thấy ai cũng “phát tướng” hơn,...

Nhân lên hạnh phúc

Nhân lên hạnh phúc
2026-07-05 16:43:00

baophutho.vn Ngày xưa, đường lên Bản Củ đâu có được rộng rãi và đổ bê tông kiên cố như bây giờ. Một ngày xưa gió sụt sùi, trời đất mù mịt, ông Phanh, trưởng...

Văn hóa
Minh Hòa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Minh Hòa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
2026-08-23 14:57:00

baophutho.vn Giữa bộn bề của công cuộc phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Hòa luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc gìn giữ, bồi...

Dân tộc - Tôn giáo
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