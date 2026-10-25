Việc cần làm

Trước thông tin Hà Nội dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính với tỉnh Phú Thọ, một số fanpage của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện cảm với Việt Nam ở nước ngoài đăng tải video đặt câu hỏi “Hà Nội mở rộng: Sẽ có thêm bao nhiêu hộ dân mất đất?”, thậm chí cho rằng việc điều chỉnh nhằm lấy đất giao cho doanh nghiệp. Những nội dung mang tính chủ quan, một chiều, cố tình suy diễn, đánh tráo khái niệm là thủ đoạn thường được sử dụng nhằm gây hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kích động người dân chống đối chính quyền. Trước những thông tin này, cần nhìn nhận đúng bản chất chủ trương, đồng thời đề cao yêu cầu công khai, minh bạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Mở rộng không gian phát triển

Điều chỉnh địa giới hành chính không đơn thuần là thay đổi ranh giới trên bản đồ, mà còn gắn với yêu cầu tổ chức không gian quản lý, phân định trách nhiệm của các cơ quan công quyền và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Vì vậy, phương án điều chỉnh địa giới giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ cần được xem xét trong tổng thể yêu cầu quản lý lãnh thổ, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

Theo phương án đang được lấy ý kiến, diện tích dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Phạm vi này liên quan đến xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn của Phú Thọ và các xã Ba Vì, Yên Xuân của Hà Nội.

Trọng tâm của phương án là hướng tới thống nhất quản lý không gian Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm, tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, môi trường sinh thái và tổ chức không gian phát triển khu vực giáp ranh.

Đối với những khu vực có tính liên kết tự nhiên, việc xác định rõ đầu mối, trách nhiệm quản lý và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Vườn quốc gia Ba Vì có giá trị về cảnh quan, đa dạng sinh học và du lịch sinh thái. Quản lý đồng bộ hơn có thể tạo điều kiện nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, kiểm soát các hoạt động tác động đến môi trường và phát huy giá trị tài nguyên theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào chất lượng quy hoạch, cơ chế phối hợp và việc thực hiện nghiêm các quy định về bảo tồn.

Sơ đồ mở rộng địa giới hành chính khu vực xã Ba Vì và xã Yên Xuân.

Trong bối cảnh liên kết vùng ngày càng trở thành yêu cầu phát triển, địa giới hành chính cần phục vụ tốt hơn công tác quản lý và tổ chức không gian, tránh tạo ra những khoảng trống về trách nhiệm.

Vì vậy, hiệu quả của việc điều chỉnh cần được đánh giá trên cơ sở chất lượng quản lý, lợi ích công và khả năng bảo tồn, phát triển bền vững, chứ không chỉ dựa vào diện tích tăng hay giảm của mỗi địa phương.

Đặc biệt, cần phân biệt rõ điều chỉnh địa giới hành chính với thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư. Đây là những vấn đề khác nhau về bản chất pháp lý, mục tiêu và trình tự thực hiện.

Việc đề xuất chuyển một phần diện tích từ Phú Thọ về Hà Nội quản lý không đồng nghĩa với việc toàn bộ diện tích đó bị thu hồi khỏi người dân, càng không có nghĩa đất đai sẽ đương nhiên được giao cho một doanh nghiệp cụ thể.

Những thông tin cho rằng việc điều chỉnh nhằm lấy đất giao cho Tập đoàn Sun Group cần được đối chiếu với hồ sơ và quyết định chính thức.

Nếu chưa có tài liệu xác thực chứng minh mối liên hệ này, việc gắn tên doanh nghiệp với đề án rồi đặt vấn đề người dân mất đất là suy diễn thiếu căn cứ.

Không thể lấy khả năng xuất hiện một dự án trong tương lai để mặc nhiên quy kết mục đích của một phương án điều chỉnh địa giới đang được xem xét.

Trong trường hợp có dự án đầu tư tại khu vực, dự án phải tuân thủ các quy định liên quan về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nếu phát sinh, phải có căn cứ và được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Mỗi vấn đề cần được xem xét theo hồ sơ cụ thể, không thể đánh đồng các thủ tục khác nhau.

Công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người dân

Một chủ trương cần thiết chỉ có thể đi vào cuộc sống khi được triển khai bằng quy trình chặt chẽ, công khai và có sự tham gia của Nhân dân.

Lấy ý kiến người dân không phải thủ tục làm cho đủ, mà là khâu quan trọng để ghi nhận quan điểm xã hội, bổ sung thông tin thực tiễn và hoàn thiện hồ sơ trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy trình lấy ý kiến được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 321/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 của Chính phủ về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các nội dung liên quan đến thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

Quy định đặt ra yêu cầu về tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp kết quả và các bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện đề án.

Theo thông tin được cung cấp, Hà Nội và Phú Thọ đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo quy trình, quy định hiện hành.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu theo mẫu thống nhất, với các bước phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản và tổng hợp kết quả.

Dự thảo đề án, bản tóm tắt, bản đồ phương án cùng các tài liệu liên quan được công khai bằng hình thức phù hợp để người dân tiếp cận, nghiên cứu và thể hiện ý kiến.

Những yêu cầu này góp phần bảo đảm tính thống nhất, khách quan và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, công khai, minh bạch không chỉ là niêm yết tài liệu hay hoàn thành các bước thủ tục.

Điều quan trọng là người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, hiểu rõ nội dung đề xuất, có điều kiện bày tỏ quan điểm và được giải đáp những vấn đề quan tâm.

Kết quả lấy ý kiến cần được tổng hợp trung thực, công bố theo quy định; các kiến nghị phải được xem xét trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Đây là biểu hiện cụ thể của trách nhiệm giải trình và tinh thần tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân.

Cùng với đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân phải được đặt xuyên suốt quá trình điều chỉnh.

Các cơ quan chức năng cần rà soát hiện trạng đất đai, tài sản, công trình hạ tầng, dự án liên quan và những vấn đề phát sinh khi bàn giao, tiếp nhận địa bàn.

Việc giải quyết hồ sơ, giấy tờ và cung cấp dịch vụ công phải được tổ chức phù hợp, tránh gây gián đoạn hoặc phát sinh khó khăn không cần thiết.

Nếu phát sinh trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án, quyền lợi của người có đất bị thu hồi phải được bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

Video clip có nội dung suy diễn, xuyên tạc của RFA Tiếng Việt.

Trong môi trường mạng xã hội, những vấn đề liên quan đến đất đai và quyền lợi người dân luôn thu hút sự quan tâm.

Các câu hỏi giật gân có thể tạo ra lượng tương tác lớn, nhưng nếu không làm rõ căn cứ, phạm vi và bản chất pháp lý của vấn đề, những nội dung này dễ khiến người xem đồng nhất điều chỉnh địa giới với thu hồi đất hoặc quy kết mục đích cho doanh nghiệp khi chưa có chứng cứ xác thực.

Người dân có quyền đặt câu hỏi, giám sát và yêu cầu giải trình đối với các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin cần dựa trên những nguồn có thể kiểm chứng, tránh để suy đoán thay thế sự thật.

Những vấn đề chưa rõ cần được làm sáng tỏ bằng hồ sơ, văn bản và thông tin chính thức, thay vì dựa vào các nhận định một chiều.

Trách nhiệm của chính quyền là tiếp tục công khai thông tin, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, công bố kết quả lấy ý kiến theo quy định và làm rõ các bước tiếp theo của quá trình xem xét, quyết định.

Báo chí cần thực hiện tốt vai trò kiểm chứng thông tin, phân tích đúng bản chất chủ trương, phản ánh khách quan những vấn đề cần làm rõ.

Mỗi người sử dụng mạng xã hội cũng cần tỉnh táo trước những nội dung chưa được xác thực, chủ động đối chiếu với văn bản và nguồn tin chính thức trước khi chia sẻ.

Điều cần làm lúc này là thực hiện chủ trương theo đúng quy định, công khai từng bước, lắng nghe Nhân dân và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Sự đồng thuận xã hội không thể chỉ được tạo ra bằng những lời khẳng định, mà phải được củng cố bằng thông tin minh bạch, quy trình có thể kiểm chứng và trách nhiệm giải trình cụ thể.

Đó là nền tảng để quyết định quản lý hành chính thực sự hướng tới lợi ích công, nâng cao hiệu lực quản trị và tạo điều kiện phát triển bền vững cho cả Hà Nội và Phú Thọ cũng như quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Trung Tín