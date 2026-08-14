Việt Trì tập trung thực hiện các dự án, tạo điểm nhấn cho đô thị trung tâm

Phường Việt Trì đang tập trung triển khai nhiều dự án chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp hạ tầng đô thị, góp phần xây dựng diện mạo khu vực trung tâm theo hướng hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp. Trong đó, hai dự án tại khu vực Quảng trường Hùng Vương và Công viên Hồ Đồng Cận được xác định là những công trình quan trọng, tạo điểm nhấn về cảnh quan và không gian công cộng của đô thị trung tâm tỉnh.

Dự án Cải tạo cảnh quan khu Công viên hồ Đồng Cận và khu vực vườn hoa, cây xanh đang được khẩn trương thi công.

Dự án Hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí, đài phun nước khu vực Quảng trường Hùng Vương có tổng mức đầu tư khoảng 85 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2025-2028. Điểm nhấn của công trình là hệ thống nhạc nước âm sàn có diện tích khoảng 3.400m2, gồm khoảng 1.000 vòi phun tạo hình, hơn 1.000 đèn LED DMX cùng hệ thống bơm, điều khiển và âm thanh được đầu tư đồng bộ.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư hai đài phun nước hình elip, hệ thống đèn LED nghệ thuật; cải tạo, bổ sung cây xanh, hệ thống chiếu sáng cảnh quan và một số tiện ích công cộng.

Đối với Dự án Cải tạo cảnh quan khu Công viên hồ Đồng Cận và khu vực vườn hoa, cây xanh gần Tỉnh ủy Phú Thọ, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 47 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025-2027. Các hạng mục của dự án tập trung cải tạo hệ thống chiếu sáng, bổ sung thiết bị thể thao, khu vui chơi dành cho trẻ em và xây dựng hệ thống nhạc nước nghệ thuật kết hợp biểu tượng hoa sen tại khu vực trung tâm hồ.

Cùng với đó, khu vực vườn tượng được chỉnh trang đồng bộ các hạng mục vỉa hè, bồn cây, cây xanh, thảm cỏ và hệ thống điện chiếu sáng, trang trí.

Để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phường Việt Trì yêu cầu các đơn vị thi công chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung nhân lực và phương tiện, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng. Trong quá trình thực hiện, các hạng mục phải bảo đảm tính đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hệ thống kỹ thuật, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh, khắc phục sau khi công trình hoàn thành. Phường cũng yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an toàn trong thi công.

Ngọc Tuấn