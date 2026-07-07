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Vụ cháy tại Công ty Cổ phần Đông Á làm hư hỏng hơn 100m2 nhà xưởng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07), vào hồi 21h39’ ngày 6/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại Công ty Cổ phần Đông Á (xã Phù Ninh).

Ngay sau khi nhận tin, Phòng PC07 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đền Hùng đến hiện trường phối hợp tổ chức triển khai chữa cháy.

Tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại khu vực kho đá vôi nguyên liệu của công ty, chất cháy chủ yếu là CaOCl2. Ngọn lửa bốc cao kèm theo khói nghi ngút.

Vụ cháy tại Công ty Cổ phần Đông Á làm hư hỏng hơn 100m<sup>2 </sup>nhà xưởng

Nhà xưởng của Công ty Cổ phần Đông Á bị hư hỏng sau vụ cháy.

Vụ cháy tại Công ty Cổ phần Đông Á làm hư hỏng hơn 100m<sup>2 </sup>nhà xưởng

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã phối hợp với Công an xã Phù Ninh, đồng thời huy động xe chữa cháy của Tổng Công ty giấy Việt Nam tới hiện trường phối hợp xử lý đám cháy.

Đến khoảng 22h15’, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Phòng PC07 đã bàn giao hiện trường cho Công an xã Phù Ninh để phục vụ công tác theo quy định. ​

Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng nhà xưởng khoảng hơn 100m2.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

M.C


M.C

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cháy lớn Hỏa hoạn Công ty Phòng cháy chữa cháy Chữa cháy Đám cháy đám cháy bùng phát dữ dội hiện trường vụ cháy Thiệt hại
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