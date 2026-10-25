Xã Bình Xuyên: Sắp xếp trường học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

Sau sắp xếp, xã Bình Xuyên giảm 8 đầu mối trường học, duy trì hoạt động tại 12 địa điểm dạy học với 7.234 học sinh. Từ việc tinh gọn tổ chức, địa phương đang tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị, bố trí đội ngũ và tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định.

Cô giáo và học sinh trong một giờ học tại Trường THCS Bình Xuyên.

Giữ ổn định trường lớp sau sắp xếp

Sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Tại xã Bình Xuyên, việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập được triển khai theo hướng thống nhất quản trị, tiếp tục duy trì các địa điểm trường học hiện có, hạn chế xáo trộn đối với học sinh và đội ngũ nhà giáo.

Trước sắp xếp, địa bàn có 12 cơ sở giáo dục công lập, gồm 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 3 trường THCS. Sau sắp xếp, hệ thống được tổ chức thành 4 trường chính: Trường Mầm non Bình Xuyên, Trường Tiểu học Bình Xuyên, Trường Tiểu học Gia Khánh và Trường THCS Bình Xuyên, cùng 8 phân hiệu. Số đầu mối giảm 8, tương đương 66,67%, trong khi 12 địa điểm dạy học vẫn được duy trì.

Theo số liệu tính đến ngày 22/9/2026, toàn xã có 220 lớp với 7.234 trẻ em, học sinh. Trong đó, cấp mầm non có 54 lớp với 1.245 trẻ; tiểu học có 101 lớp với 3.156 học sinh; THCS có 65 lớp với 2.833 học sinh. Việc giữ nguyên các địa điểm học tập giúp tận dụng cơ sở vật chất hiện có, hạn chế việc học sinh phải thay đổi nơi học, giảm áp lực đi lại và tạo điều kiện duy trì nền nếp dạy học.

Để vận hành mô hình mới, UBND xã đã ban hành đề án, quyết định thành lập trường, phương án bố trí nhân sự; tổ chức bàn giao, tiếp nhận nhân lực, tài chính, tài sản, hồ sơ và dữ liệu. Các trường từng bước hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch giáo dục thống nhất giữa trường chính và các phân hiệu.

Trường Mầm non Bình Xuyên được thành lập trên cơ sở sắp xếp 4 trường trước đây, chính thức hoạt động theo mô hình mới từ ngày 25/8/2026. Nhà trường duy trì một trường chính và 3 phân hiệu, giữ nguyên địa điểm học tập của trẻ; đồng thời thống nhất công tác điều hành, duy trì sinh hoạt chuyên môn liên phân hiệu, kiểm tra nội bộ và trao đổi thông tin.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Bình Xuyên được tổ chức trên cơ sở sắp xếp 3 trường, tiếp tục hoạt động tại 3 cơ sở. Trường Tiểu học Gia Khánh được hình thành từ việc sắp xếp 2 trường. Các đơn vị từng bước thống nhất kế hoạch giáo dục, công tác chuyên môn, quản lý học sinh và sử dụng cơ sở vật chất, bảo đảm hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện từng địa điểm.

Những hoạt động tương tác giữa giờ giúp học sinh Trường Tiểu học Gia Khánh học tập tích cực và chủ động hơn.

Đối với Trường THCS Bình Xuyên, việc tổ chức lại 3 trường thành một trường chính và 2 phân hiệu đòi hỏi nâng cao năng lực điều hành, phân công giáo viên, kiểm tra chuyên môn và quản lý thiết bị. Nhà trường đã phân công nhiệm vụ theo vị trí việc làm, rà soát phòng học, phòng chức năng, tiếp nhận hồ sơ và dữ liệu của học sinh, giáo viên, nhân viên, duy trì hoạt động theo kế hoạch năm học.

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản trị

Sau sắp xếp, việc giảm đầu mối tạo thuận lợi cho thống nhất quản lý nhưng cũng làm tăng yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là trong điều hành nhiều địa điểm dạy học. Theo thống kê, tổng số biên chế được giao cho các cơ sở giáo dục là 427 người, hiện có 413 người, gồm 16 cán bộ quản lý, 378 giáo viên và 19 nhân viên, còn thiếu 14 biên chế. Trong đó, 12 nhân viên đã có thông báo trúng tuyển nhưng chưa có quyết định tuyển dụng. Một số môn học, chủ yếu là Toán và Tin học, còn thiếu giáo viên cục bộ, ảnh hưởng đến việc bố trí chuyên môn và thực hiện kế hoạch giáo dục.

Trước thực tế này, địa phương tiếp tục rà soát, điều tiết đội ngũ theo cấp học, môn học, số lớp và nhu cầu thực tế. Việc bố trí cán bộ quản lý được xem xét trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, năng lực, uy tín, kết quả công tác và yêu cầu quản trị trường học sau sắp xếp. Đối với những người không tiếp tục giữ chức vụ quản lý, phương án công tác được cân nhắc theo vị trí việc làm, chuyên môn và nhu cầu sử dụng, bảo đảm ổn định đội ngũ và quyền lợi theo quy định.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị giữa các trường và phân hiệu chưa đồng đều cũng là khó khăn cần khắc phục. Một số phòng học, phòng chức năng, bàn ghế, máy chiếu và máy tính đã xuống cấp hoặc còn thiếu. Vì vậy, việc rà soát, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị cần được ưu tiên theo mức độ cấp thiết, gắn với yêu cầu an toàn và chất lượng dạy học tại từng địa điểm.

Cùng với đó, các trường xây dựng kế hoạch giáo dục thống nhất toàn trường nhưng linh hoạt điều chỉnh theo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và đặc điểm học sinh. Công tác bán trú được chú trọng, từ kiểm soát nguồn gốc thực phẩm đến quy trình chế biến, bảo quản và chia suất ăn. Y tế học đường, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn trường học tiếp tục được đưa vào kế hoạch quản lý, kiểm tra thường xuyên.

UBND xã cũng yêu cầu các trường thực hiện đúng quy định về các khoản thu, mức thu và quản lý thu, chi; bảo đảm công khai, minh bạch, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ và tiếp nhận phản ánh của phụ huynh. Việc chuẩn hóa dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh và cập nhật hồ sơ điện tử được đẩy mạnh nhằm bảo đảm thông tin thống nhất giữa trường chính với các phân hiệu.

Đồng chí Trần An - Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên, cho biết địa phương kiến nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn kiện toàn tổ chức, bố trí đội ngũ phù hợp; quan tâm bổ sung biên chế còn thiếu, hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học và điều phối nguồn cung sách giáo khoa. Xã cũng đề xuất tăng cường tập huấn nghiệp vụ quản lý, tài chính, tài sản công, dữ liệu ngành và kiểm tra, giám sát cho cán bộ tham mưu cấp xã, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.

Việc sắp xếp trường học tại Bình Xuyên bước đầu góp phần tinh gọn bộ máy, thống nhất đầu mối quản lý và duy trì ổn định hoạt động dạy học. Tuy nhiên, hiệu quả cần được đánh giá bằng khả năng vận hành thông suốt của từng trường, việc phân bổ hợp lý đội ngũ, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục. Giải quyết kịp thời những khó khăn về nhân lực, sách giáo khoa, trang thiết bị và quản trị nhiều địa điểm sẽ là điều kiện quan trọng để việc tinh gọn tổ chức thực sự gắn với nâng cao chất lượng dạy và học.

Hương Giang