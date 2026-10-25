Xã Ngọc Sơn làm sạch dữ liệu đất đai

Từ hàng nghìn hồ sơ đất đai lưu trữ qua nhiều thời kỳ, xã Ngọc Sơn đang rà soát, đối chiếu, quét và chuẩn hóa thông tin để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Công việc được triển khai trong Cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026. Trước khối lượng hồ sơ lớn và nhân lực chuyên môn còn mỏng, địa phương đã huy động thêm lực lượng, phối hợp với từng xóm để đẩy nhanh tiến độ.

Cán bộ chuyên môn xã kiểm tra hiện trạng, bàn giao mặt bằng; hồ sơ và bản đồ địa chính là căn cứ quan trọng để xác định chính xác ranh giới, diện tích đất.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn Vũ Quốc Tam cho biết: “Xã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, phân công đầu mối và xây dựng kế hoạch cho từng nhóm nhiệm vụ. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Lạc Sơn phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ. Tại cơ sở, các xóm rà soát thông tin đăng ký đất đai, cập nhật dữ liệu dân cư và tập hợp hồ sơ. Những trường hợp thiếu giấy tờ hoặc thông tin chưa thống nhất được phân loại để tiếp tục xác minh”.

Khâu quét, sắp xếp và số hóa hồ sơ cần nhiều người thao tác trực tiếp trên máy tính, trong khi cán bộ chuyên môn vẫn phải giải quyết công việc thường xuyên, vì vậy xã đã trưng tập 10 giáo viên có kỹ năng tin học tham gia. Lực lượng này xử lý tài liệu theo hướng dẫn; cán bộ phụ trách tập trung kiểm tra thông tin địa chính và căn cứ pháp lý. Thống kê của UBND xã cho thấy, hết tháng 9, hơn 1.000 hồ sơ đã được quét, số hóa; khoảng hơn 1.000 hồ sơ tiếp tục được xử lý.

Theo yêu cầu, dữ liệu mỗi thửa đất phải có đủ 3 nhóm thông tin: Dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét. Thông tin về chủ sử dụng đất cũng được đối soát với dữ liệu dân cư. Một sai lệch về họ tên, giấy tờ tùy thân, số thửa hoặc diện tích đều phải kiểm tra trước khi cập nhật lên hệ thống.

Những sai lệch này từng được ghi nhận tại Ngọc Sơn. Trong đợt rà soát dữ liệu đất đai trước đó, cán bộ Công an xã đến từng hộ để đối chiếu giấy tờ với thông tin dân cư. Qua kiểm tra, có hồ sơ chưa thống nhất họ tên; giấy chứng nhận vẫn ghi số chứng minh nhân dân cũ trong khi người sử dụng đất đã được cấp căn cước công dân. Một số chủ đất đã mất nhưng chưa làm thủ tục sang tên; việc mua bán bằng giấy viết tay chưa được cập nhật. Với từng trường hợp, người dân được yêu cầu cung cấp giấy tờ, cán bộ kiểm tra, xác minh và hướng dẫn bổ sung trước khi điều chỉnh dữ liệu.

Cùng với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, xã rà soát, kê khai các thửa đất do UBND xã quản lý; xác định vị trí, diện tích, hiện trạng và đơn vị được giao trực tiếp quản lý. Thông tin sau khi chuẩn hóa được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu đất đai, giúp địa phương nắm rõ quỹ đất công và có căn cứ xây dựng phương án sử dụng.

Hội nghị triển khai Chiến dịch cao điểm 180 ngày đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trên địa bàn xã Ngọc Sơn.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, qua rà soát, Ngọc Sơn xác định cần đo đạc lại toàn bộ 196 tờ bản đồ, gồm 27.798 thửa đất với tổng diện tích hơn 11.483 ha. Khối lượng này thuộc dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cho thấy quy mô hồ sơ xã phải tiếp tục hoàn thiện. Bản đồ, sổ sách và giấy tờ được lập qua nhiều thời kỳ cần được kiểm tra, cập nhật để thống nhất thông tin quản lý.

Địa bàn miền núi rộng, dân cư phân tán khiến việc thu thập, bổ sung thông tin tại các xóm mất nhiều thời gian. Kỹ năng sử dụng công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Cán bộ phụ trách vừa xử lý hồ sơ mới, vừa xác minh thực địa và giải quyết những trường hợp còn vướng mắc về pháp lý. Vì vậy, tiến độ số hóa cùng yêu cầu về tính chính xác trong từng hồ sơ đang là áp lực lớn đối với cán bộ địa chính trên địa bàn.

Hơn 1.000 hồ sơ đã được số hóa, trên 1.000 hồ sơ đang tiếp tục xử lý. Qua cao điểm 180 ngày, Ngọc Sơn từng bước thống nhất thông tin về chủ sử dụng, thửa đất và giấy tờ pháp lý, khắc phục những sai lệch tích tụ qua nhiều thời kỳ. Cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác sẽ giúp địa phương quản lý chặt chẽ nguồn lực đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và bảo đảm tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

Minh Vũ