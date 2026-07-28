Xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược ngang tầm nhiệm vụ - Kỳ 2: Nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu mới

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn phân mảnh, thiếu kết nối giao thông. Độ mở kinh tế lớn, chất lượng tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước chưa thực sự bền vững. Quy mô kinh tế tư nhân còn nhỏ. Huy động nguồn lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Trình độ phát triển, mức sống, chất lượng nguồn nhân lực giữa các vùng, miền có sự chênh lệch, khác biệt... Thực tế đặt ra yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng được sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Tạo đột phá về chất lượng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Trong hàng loạt các nghị quyết, đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành gần đây đều thống nhất đặt ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng 2 con số và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; đủ sức lãnh đạo tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban Xây dựng Đảng (phường Thống Nhất) họp bàn triển khai các nội dung tham mưu cho Đảng ủy về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Mục tiêu cụ thể đối với cấp tỉnh là thực hiện sắp xếp có lộ trình chuyển tiếp hợp lý, giảm dần số lượng cấp phó hiện nay để đến hết năm 2030, số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện đúng định hướng, quy định của Bộ Chính trị. Đồng thời phấn đấu nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ lãnh đạo có trình độ khoa học công nghệ đạt chuẩn theo quy định.

Phấn đấu đến năm 2030, đối với cán bộ cấp tỉnh sẽ có tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 42 tuổi) tham gia cấp ủy đạt khoảng 10%; có cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh từ 15% trở lên. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khoảng 25%. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo có trình độ khoa học, công nghệ khoảng 5%. Phấn đấu 5-10% cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, phấn đấu tăng dần trong các năm tiếp theo.

Đồng thời hình thành đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong triển khai các dự án, chương trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo hoặc được quy hoạch các chức danh lãnh đạo phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng.

Đồng bộ nhiều giải pháp căn bản

Để hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, một số giải pháp trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra trong các nghị quyết, đề án. Trước tiên, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng của xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, có triển vọng phát triển để cấp ủy các cấp xem xét trong việc quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, đào tạo và đề bạt cán bộ.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng và triển khai thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Theo Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị là người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong quy hoạch để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp; Bí thư cấp ủy giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy.

Đồng chí Lê Thị Hải Yến (ngoài cùng bên phải) - Chủ tịch UBND xã Nật Sơn tham gia livestream bán nông sản cho người dân.

Một giải pháp quan trọng đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu của công tác cán bộ. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trước tiên, cần đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ theo nguyên tắc “đúng người - đúng việc - đúng địa bàn”, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực quản trị địa phương. Tiếp tục rà soát việc sắp xếp, bố trí cán bộ; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng hoặc “thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới”. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, toàn diện, khách quan, thực chất, đúng quy định, đúng thẩm quyền. Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra và sự hài lòng của người dân, xây dựng hệ thống đánh giá đa chiều, định lượng hóa phù hợp với từng chức danh, tập trung vào 4 nhóm chỉ số. Kết quả đánh giá là căn cứ để thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng cán bộ.

Bên cạnh đó, để hoàn thành mục tiêu tăng tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số thì cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc trong quy hoạch cán bộ, nhất là các quy định về số lượng, cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Thực hiện tốt phương châm “động” và “mở” trong quy hoạch cán bộ.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị, tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và tình trạng cục bộ, khép kín, vùng miền, địa phương. Nghiên cứu thực hiện thí điểm luân chuyển, biệt phái một số cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở các sở, ban, ngành được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững, được cơ quan, đơn vị sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên về làm cán bộ chủ chốt cấp xã, bố trí cán bộ theo đặc điểm địa bàn.

Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, chuyên sâu; chú trọng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ dự nguồn; bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm và theo vấn đề; đào tạo kỹ năng xử lý tình huống.

Các giải pháp cần được thực hiện đồng bộ, liên tục để khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, bảo đảm về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu; có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo sự đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu trong công tác cán bộ; liên thông giữa các cấp, các ngành gắn với vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tin liên quan: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ là tập trung phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu tiên quyết là phải kinh qua thực tiễn, có thành tích, kết quả, sản phẩm công tác. Đặc biệt là quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, được cán bộ và Nhân dân tin tưởng.

Dương Liễu