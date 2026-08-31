Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ bỏ thông tin 11 sản phẩm thực phẩm bảo...

2026-08-30 09:30:00 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu sàn thương mại điện tử Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin đối với 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có số Giấy...

Phú Thọ đảm bảo công tác y tế dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

2026-08-29 13:14:00 baophutho.vn Để chủ động bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sở Y tế Phú Thọ đã ban hành Công văn số 5471/SYT-NVY...

Luật hóa lệnh cấm, chặn thuốc lá mới từ gốc

2026-08-28 09:12:00 Luật hóa lệnh cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới; đồng thời, cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán - là hai chính sách được Bộ Y tế đề xuất...

Liên thông kết quả xét nghiệm: Tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh

2026-08-27 12:04:00 Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định danh mục dịch vụ cận lâm sàng và điều kiện sử dụng kết quả khi liên thông giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. Với 441 dịch vụ...

Xã Tề Lỗ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho Nhân dân

2026-08-27 11:25:00 baophutho.vn Ngày 27/8, UBND xã Tề Lỗ phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân.

Trên 200 nhân viên y tế được tập huấn nhận diện nhu cầu của trẻ khuyết tật

2026-08-26 14:35:00 baophutho.vn Ngày 26/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức chương trình tập huấn “Nhận diện nhu cầu, khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ...

Tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế tuyến cơ sở

2026-08-26 09:26:00 baophutho.vn Tuyến y tế cơ sở từ lâu được xác định là "xương sống" của hệ thống y tế, là "người gác cổng" trực tiếp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho...

Bí kíp bỏ túi để tránh nguy cơ ngộ độc, dị ứng khi đi du lịch...

2026-08-26 08:34:00 Kỳ nghỉ 2/9 là dịp nhiều gia đình du lịch, nhưng thay đổi môi trường, thực phẩm, thời tiết hay côn trùng có thể gây dị ứng, thậm chí phản vệ. Chủ động phòng ngừa và...

Du lịch nghỉ lễ 2-9: Cẩn trọng với nguy cơ dị ứng, ngộ độc

2026-08-25 06:49:00 Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày mở ra cơ hội để các gia đình rời phố, tìm đến biển xanh hay núi cao. Nhưng sự thay đổi đột ngột về môi trường, thời tiết, thực phẩm và...