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Chuẩn bị lắp biển báo, kẻ vạch, phạt khoảng cách trên 16 tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) lắp biển báo, kẻ vạch tại 77 vị trí trên 16 cao tốc để xử phạt tài xế vi phạm quy định về khoảng cách an toàn.

Chuẩn bị lắp biển báo, kẻ vạch, phạt khoảng cách trên 16 tuyến cao tốc

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, một số Sở Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các doanh nghiệp dự án BOT rà soát, lắp đặt hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn giữa các xe cơ giới trên cao tốc. Các đơn vị phải báo cáo kết quả trước ngày 31/10.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Cục đường bộ Việt Nam Cảnh sát giao thông Vi phạm quy định Đường cao tốc khoảng cách an toàn Doanh nghiệp Bộ xây dựng Bộ công an Dự án bot Biển
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