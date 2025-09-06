Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Phi Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.Chiều 5/9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc

baophutho.vn Ngày 5/9, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư

Tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư

baophutho.vn Sáng 5/9, đồng chí Trần Duy Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp báo cáo tóm tắt đề cương phim xúc tiến đầu tư, tờ rơi xúc tiến đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Cá thính Lập Thạch - Hương vị nồng nàn từ bếp quê

Cá thính Lập Thạch - Hương vị nồng nàn từ bếp quê

2025-09-04 07:30:00

baophutho.vn Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) không chỉ được biết đến với cảnh sắc trung du hữu tình mà còn nổi tiếng bởi một món ăn dân dã đã gắn bó hàng trăm năm với đời sống nơi đây đó...

Đặc sản lợn đen ở Tân Pheo

Đặc sản lợn đen ở Tân Pheo

2025-09-03 06:23:00

baophutho.vn Xã Tân Pheo có địa hình đồi núi dốc, rừng tự nhiên phong phú là điều kiện lý tưởng phát triển mô hình chăn nuôi lợn bản địa theo hướng bán hoang dã. Đây không chỉ là nghề truyền thống mà đã trở thành một hướng...

Nuôi dưỡng tâm lành

Nuôi dưỡng tâm lành

2025-09-05 12:25:00

baophutho.vn Ăn chay không chỉ là một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực, mà đã trở thành lựa chọn của nhiều người trên hành trình chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng tâm hồn, gửi gắm khát vọng sống thiện lành. Đặc biệt, mỗi mùa Vu Lan, ẩm thực chay lại càng thêm ý...

Cảnh báo tin giả về kiến nghị tiền điện tháng 8

Cảnh báo tin giả về kiến nghị tiền điện tháng 8

2025-09-05 13:07:00

baophutho.vn Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết kêu gọi “ký tên” và “chia sẻ” các kiến nghị về việc tiền điện sinh hoạt của nhiều hộ dân trong tháng 8/2025 tăng cao bất thường. Các nội dung này đang được phát tán với tốc độ nhanh, kèm theo...

Thái Lan có tân Thủ tướng

Thái Lan có tân Thủ tướng

2025-09-05 17:02:00

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hội đủ số phiếu ủng hộ từ quốc hội để trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.

Lễ khai giảng đặc biệt, nơi ươm mầm những giấc mơ
Rộn ràng khai giảng năm học mới trên quần đảo Trường Sa
80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Lễ khai giảng đặc biệt, nơi ươm mầm những giấc mơ
