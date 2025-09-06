Vượt sóng nước lòng hồ trong ngày khai trường
05/09/25 16:39
Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Phi Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.Chiều 5/9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
baophutho.vn Ngày 5/9, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
baophutho.vn Sáng 5/9, đồng chí Trần Duy Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp báo cáo tóm tắt đề cương phim xúc tiến đầu tư, tờ rơi xúc tiến đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.
baophutho.vn Ngày 5/9, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra cơ sở vật chất, tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lập Thạch, Trạm Y tế Tử Du (xã Lập Thạch) và các trung tâm Y tế khu vực Lập...
baophutho.vn Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) không chỉ được biết đến với cảnh sắc trung du hữu tình mà còn nổi tiếng bởi một món ăn dân dã đã gắn bó hàng trăm năm với đời sống nơi đây đó...
baophutho.vn Xã Tân Pheo có địa hình đồi núi dốc, rừng tự nhiên phong phú là điều kiện lý tưởng phát triển mô hình chăn nuôi lợn bản địa theo hướng bán hoang dã. Đây không chỉ là nghề truyền thống mà đã trở thành một hướng...
baophutho.vn Ăn chay không chỉ là một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực, mà đã trở thành lựa chọn của nhiều người trên hành trình chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng tâm hồn, gửi gắm khát vọng sống thiện lành. Đặc biệt, mỗi mùa Vu Lan, ẩm thực chay lại càng thêm ý...
baophutho.vn Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết kêu gọi “ký tên” và “chia sẻ” các kiến nghị về việc tiền điện sinh hoạt của nhiều hộ dân trong tháng 8/2025 tăng cao bất thường. Các nội dung này đang được phát tán với tốc độ nhanh, kèm theo...
Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hội đủ số phiếu ủng hộ từ quốc hội để trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.
baophutho.vn Là tuyến đường huyết mạch kết nối vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và là trục giao thương chiến lược của nhiều tỉnh thành, Quốc lộ 6 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng đang tồn tại nhiều...
Sau nhiều lần "thoát cửa tử" vì đột quỵ, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn không còn đặt nặng chuyện vật chất, muốn đóng góp cho xã hội qua âm nhạc.
baophutho.vn Trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ là người đã từng thi đấu cho CLB bóng đá Phú Thọ ở mùa giải 2023. Trong trận ra quân gặp Bangladesh, tiền đạo này đã ghi bàn thắng mở tỷ số rất quan trọng giúp U23 Việt Nam giành...
baophutho.vn Lễ khai giảng đặc biệt, nơi ươm mầm những giấc mơ
baophutho.vn Hòa chung không khí khai giảng năm học 2025 – 2026 của cả nước, sáng 5/9, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây.
Cuộc cách mạng lấy dân làm gốc, đoàn kết, tập hợp nhân dân, "lấy sức ta giải phóng cho ta," đã tạo nên một cao trào cách mạng rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia.
