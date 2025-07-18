Giải quyết dứt điểm tồn đọng cấp, đổi GPLX trước ngày 30/7

{title}
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố tập trung cao độ, huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, sát hạch viên để giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng sát hạch lái xe, phải hoàn thành trước ngày 30/7/2025.
Người dân đến làm thủ tục dự thi sát hạch, cấp GPLX tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Phú Thọ.
Cụ thể, Cục CSGT yêu cầu Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố khẩn trương tập trung, huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ và sát hạch viên để đẩy nhanh tiến độ công tác sát hạch cho người dân. Mục tiêu là đảm bảo giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng trong thời gian sớm nhất. Đối với những địa phương gặp khó khăn về nhân lực, đặc biệt là thiếu sát hạch viên, Cục CSGT sẽ chủ động tăng cường cán bộ từ cục hoặc điều động sát hạch viên từ các địa phương khác nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, không để gián đoạn hay chậm trễ. Hạn định để các địa phương hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này là trước ngày 30/7/2025.
Học viên thi sát hạch lý thuyết trong Kỳ thi sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ diễn ra từ ngày 20 - 24/6 vừa qua.
Chỉ đạo quyết liệt của Cục CSGT đã nhận được đông đảo sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Nhiều người bày tỏ sự phấn khởi và hy vọng tình trạng tồn đọng GPLX kéo dài sẽ sớm được giải quyết, giảm bớt những phiền hà, khó khăn cho người dân trong việc đi lại và lao động. Đây được xem là động thái kịp thời và cần thiết, thể hiện sự lắng nghe và trách nhiệm của ngành Công an trong việc phục vụ Nhân dân.
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác này, Cục CSGT cũng khuyến nghị người dân đã hoàn thành khóa học và đủ điều kiện sát hạch chủ động liên hệ với trung tâm đào tạo lái xe nơi mình theo học hoặc Phòng CSGT Công an địa phương nơi cư trú, công tác để nắm rõ lịch thi, từ đó sắp xếp thời gian dự sát hạch một cách hợp lý.
Thùy Trang
