Không khoan nhượng với hàng giả, hàng nhái dịp Tết Nguyên đán

Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, thị trường hàng hóa trở nên sôi động và đa dạng. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe người dân. Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thời điểm cuối năm luôn là giai đoạn các mặt hàng phục vụ Tết như bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm tươi sống, quần áo, mỹ phẩm... được tiêu thụ với số lượng lớn. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều đối tượng đã trà trộn hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vào luồng cung ứng.

Không ít mặt hàng được làm giả một cách tinh vi, từ bao bì, tem nhãn cho đến mã vạch, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả. Ngoài ra, sự bùng nổ của thương mại điện tử cũng bị một số đối tượng lợi dụng để rao bán hàng cấm, hàng giả, lập các nhóm kín trên mạng xã hội nhằm che giấu hoạt động vi phạm. Đáng chú ý, các mặt hàng như pháo nổ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử, phụ kiện thời trang... là những nhóm dễ bị làm giả và thường xuyên được giao dịch lén lút qua các kênh trực tuyến. Một số đối tượng còn lợi dụng tâm lý thích dùng hàng “hiệu” giá rẻ hoặc thói quen đốt pháo dịp Tết của một bộ phận người dân để đẩy mạnh hoạt động mua bán hàng giả, hàng nhái và hàng cấm.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại.

Trước những hành vi tinh vi và ngày càng gia tăng này, Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn và tập trung xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh hàng giả. Trong 10 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 1.392 vụ vi phạm; khởi tố 35 vụ với 63 bị can; thu nộp ngân sách Nhà nước 309,7 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác đấu tranh, góp phần quan trọng vào việc làm sạch thị trường và bảo vệ quyền lợi của người dân.

Trong đó, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, nổi bật như vụ phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam tại phường Thanh Miếu, thu giữ gần 5.000 sản phẩm kem chống nắng “Athena” cùng hơn 8.600 sản phẩm khác không đảm bảo chất lượng. Hay vụ kiểm tra Công ty TNHH MQ Food tại xã Vĩnh Hưng, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 tấn thịt trâu, lợn tươi và hàng tấn thịt sấy khô không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả với quy mô lớn tại Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam, thu giữ hơn 48 nghìn bình chữa cháy các loại - một mặt hàng liên quan trực tiếp đến an toàn cháy nổ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu bị làm giả.

Dự báo những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình buôn bán, tàng trữ hàng giả và hàng cấm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác nắm tình hình được thực hiện sâu sát tại các địa bàn trọng điểm, khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm. Trọng tâm kiểm tra là các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết như bánh, mứt, kẹo, rượu, bia; các cơ sở sản xuất - kinh doanh truyền thống và hệ thống bán hàng trực tuyến.

Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát các đường dây, ổ nhóm mua bán trái phép pháo nổ; lập danh sách đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến buôn lậu và gian lận thương mại; đồng thời phát hiện kịp thời hành vi tàng trữ, sử dụng pháo. Qua đó, nhiều hành vi vi phạm được ngăn chặn từ sớm, từ xa, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong dịp Tết.

Cùng với đó, lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với các tổ chức, cơ sở kinh doanh về việc không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm; tuân thủ quy định về giá và chất lượng sản phẩm. Người dân được hướng dẫn cách nhận biết hàng giả, cách kiểm tra tem, nhãn, mã vạch, cũng như tầm quan trọng của việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Những nỗ lực đồng bộ, quyết liệt của lực lượng công an và các đơn vị chức năng không chỉ góp phần giữ vững thị trường hàng hóa dịp Tết mà còn tăng cường niềm tin của người dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật. Chủ động đấu tranh, siết chặt quản lý, tăng cường tuyên truyền chính là nền tảng để ngăn chặn hiệu quả nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo an toàn, văn minh, lành mạnh cho mọi nhà dịp Tết Nguyên đán.

Lê Minh