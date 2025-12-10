Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công an xã Lạc Lương cảm hóa, giáo dục 13 thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và bạo lực học đường có nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Công an xã Lạc Lương đã chủ động phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Lạc Lương triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm cảm hoá, giáo dục và uốn nắn các em học sinh có biểu hiện lệch chuẩn.

Công an xã Lạc Lương cảm hóa, giáo dục 13 thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật

Các em học sinh tham gia lao động công ích tại địa phương

Theo đó, Công an xã đã phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động tình nguyện, lao động công ích, tuyên truyền pháp luật và rèn luyện kỹ năng sống. Những hoạt động này không chỉ giúp tạo môi trường lành mạnh để các em rèn luyện mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự hoàn thiện bản thân. Một số trường hợp sau khi được quan tâm, giáo dục đã có chuyển biến rõ rệt, thay đổi suy nghĩ và hành vi theo hướng tích cực.

Những nỗ lực bền bỉ, cách làm linh hoạt và đầy tâm huyết của Công an xã cùng Đoàn thanh niên Lạc Lương đang mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần giúp nhiều em nhỏ tìm lại hướng đi đúng đắn và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Giang Xuân Thiên


Giang Xuân Thiên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an xã THCS Vi phạm pháp luật Thiếu niên lạc giáo dục Bạo lực học đường trường Tiểu học Nguy cơ Học sinh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xung kích lập công

Xung kích lập công
2025-12-10 16:14:00

baophutho.vn Phát huy vai trò xung kích, tiên phong trên các lĩnh vực công tác, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đẩy mạnh Phong trào “Thanh niên công an Nhân...

Sức lan tỏa từ những lá đơn tình nguyện

Sức lan tỏa từ những lá đơn tình nguyện
2025-12-09 14:47:00

baophutho.vn Năm 2026 là năm đầu tiên công tác tuyển quân được thực hiện theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Phú Thọ, đánh dấu bước...

Cảnh báo tội phạm buôn bán hàng cấm

Cảnh báo tội phạm buôn bán hàng cấm
2025-12-09 14:34:00

baophutho.vn Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, tình trạng buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu gia tăng, với nhiều phương thức, thủ đoạn...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long