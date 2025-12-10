Công an xã Lạc Lương cảm hóa, giáo dục 13 thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và bạo lực học đường có nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Công an xã Lạc Lương đã chủ động phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Lạc Lương triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm cảm hoá, giáo dục và uốn nắn các em học sinh có biểu hiện lệch chuẩn.

Các em học sinh tham gia lao động công ích tại địa phương

Theo đó, Công an xã đã phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động tình nguyện, lao động công ích, tuyên truyền pháp luật và rèn luyện kỹ năng sống. Những hoạt động này không chỉ giúp tạo môi trường lành mạnh để các em rèn luyện mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự hoàn thiện bản thân. Một số trường hợp sau khi được quan tâm, giáo dục đã có chuyển biến rõ rệt, thay đổi suy nghĩ và hành vi theo hướng tích cực.

Những nỗ lực bền bỉ, cách làm linh hoạt và đầy tâm huyết của Công an xã cùng Đoàn thanh niên Lạc Lương đang mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần giúp nhiều em nhỏ tìm lại hướng đi đúng đắn và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Giang Xuân Thiên