Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công an xã Yên Lạc phát động phong trào thi đua “Ba nhất”

Sáng 8/12, Công an xã Yên Lạc đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Ba nhất”. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND xã, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Yên Lạc.

Phong trào thi đua “Ba nhất” được phát động với ba nội dung cốt lõi: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất. Đây được xem là hoạt động chính trị quan trọng, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, đồng thời là giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã theo tinh thần của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Công an xã Yên Lạc phát động phong trào thi đua “Ba nhất”

Chỉ huy Công an xã Yên Lạc quán triệt nội dung phong trào thi đua “Ba nhất” đến toàn thể CBCS

Mục tiêu của phong trào là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an xã Yên Lạc có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh và luôn nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân. Cụ thể, nội dung “Kỷ luật nhất” đòi hỏi mỗi CBCS phải chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác; “Trung thành nhất” là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và lợi ích của Nhân dân; “Gần dân nhất” yêu cầu CBCS phải bám sát cơ sở, lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, thực sự là điểm tựa vững chắc cho Nhân dân.

Công an xã Yên Lạc phát động phong trào thi đua “Ba nhất”

Các đội nghiệp vụ cam kết hưởng ứng, quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đại diện Chỉ huy Công an xã nhấn mạnh, phong trào “Ba nhất” phải được triển khai nghiêm túc, thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày. Toàn thể CBCS đơn vị đã thể hiện quyết tâm cao, cam kết hưởng ứng, biến các nội dung thi đua thành hành động cụ thể.

Phong trào này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, giúp lực lượng Công an xã Yên Lạc ngày càng “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ”, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Ngọc Linh


Ngọc Linh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an xã Yên Lạc Thi đua phát động phong trào Lãnh đạo Phục vụ nhân dân Kỷ luật kỷ cương An ninh trật tự Cán bộ Tinh thần
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Viết tiếp khát vọng người lính

Viết tiếp khát vọng người lính
2025-12-04 06:58:00

baophutho.vn Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong các đợt tuyển quân hằng năm, nhiều đoàn viên thanh niên...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long