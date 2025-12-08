Công an xã Yên Lạc phát động phong trào thi đua “Ba nhất”

Sáng 8/12, Công an xã Yên Lạc đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Ba nhất”. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND xã, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Yên Lạc.

Phong trào thi đua “Ba nhất” được phát động với ba nội dung cốt lõi: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất. Đây được xem là hoạt động chính trị quan trọng, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, đồng thời là giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã theo tinh thần của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Chỉ huy Công an xã Yên Lạc quán triệt nội dung phong trào thi đua “Ba nhất” đến toàn thể CBCS

Mục tiêu của phong trào là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an xã Yên Lạc có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh và luôn nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân. Cụ thể, nội dung “Kỷ luật nhất” đòi hỏi mỗi CBCS phải chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác; “Trung thành nhất” là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và lợi ích của Nhân dân; “Gần dân nhất” yêu cầu CBCS phải bám sát cơ sở, lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, thực sự là điểm tựa vững chắc cho Nhân dân.

Các đội nghiệp vụ cam kết hưởng ứng, quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đại diện Chỉ huy Công an xã nhấn mạnh, phong trào “Ba nhất” phải được triển khai nghiêm túc, thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày. Toàn thể CBCS đơn vị đã thể hiện quyết tâm cao, cam kết hưởng ứng, biến các nội dung thi đua thành hành động cụ thể.

Phong trào này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, giúp lực lượng Công an xã Yên Lạc ngày càng “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ”, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Ngọc Linh