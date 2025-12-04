Đảm bảo cho người tái đặc xá hòa nhập cộng đồng tốt

Ngày 4/12, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh cùng các ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Chủ tịch nước đã ban hành 2 Quyết định về đặc xá cho hơn 20.000 người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả, thảo luận triển khai công tác đặc xá năm 2025 trên toàn quốc, tại địa phương. Theo đó, các trại giam, trại tạm giam cần thực hiện quy trình xét duyệt nhiều bước, khách quan, hạn chế sai sót; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đặc xá được đẩy mạnh. Nhiều địa phương cũng phản ánh khó khăn, vướng mắc như: Tâm lý mặc cảm, tự ti của người được đặc xá, hạn chế kỹ năng nghề nghiệp, khó tiếp cận việc làm...

Đại biểu nhiều địa phương đề xuất tăng cường nguồn lực, mở rộng các chương trình hỗ trợ nghề, việc làm, y tế, tư vấn tâm lý và pháp luật tại cộng đồng; phối hợp với doanh nghiệp để tạo việc làm ổn định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xã hội xóa bỏ kỳ thị.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2025 theo đúng quy định. Theo báo cáo của Công an tỉnh, năm 2025, các Trại tạm giam Công an tỉnh đã lập hồ sơ xét đề nghị đặc xá cho 105 phạm nhân trong 2 đợt. Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 104/105 phạm nhân. Đồng thời, các địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận 805 người được đặc xá về địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực và kết quả công tác đặc xá năm 2025 của các ban, bộ, ngành, địa phương và cá nhân tham gia thực hiện công tác đặc xá.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá trước thời hạn, đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đặc xá, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

UBND các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và có các biện pháp tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương cư trú sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng Công an, nhất là Công an cơ sở phải tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá để họ tránh mặc cảm tội lỗi, đồng thời định hướng, hỗ trợ để họ có thể hòa nhập tốt với cộng đồng sau đặc xá.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phủ nhấn mạnh, chính sách đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người lầm lỗi biết ăn năn, hối cải, có tiến bộ trong cải tạo. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ người được đặc xá trở về địa phương, đặc biệt là tạo sinh kế, việc làm, tránh kỳ thị, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm; xóa bỏ định kiến, kỳ thị trong cộng đồng, giúp người được đặc xá tự tin ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Phan Cường