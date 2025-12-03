Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng năm 2025

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất vừa tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Bùi Văn Mai, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền 32 xã, phường trên địa bàn cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QS của Ban Chỉ huy PTKV2 – Thống Nhất

Ngay khi thành lập, Ban Chỉ huy PTKV2 đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 theo thẩm quyền. Đơn vị ký kết quy chế phối hợp với UBND 32 xã, phường; cử 128 lượt cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn Ban CHQS xã, phường thực hiện nhiệm vụ phục vụ các đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh, Quân khu và Cục DQTV/BTTM. Công tác tham mưu cho địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ, Hội đồng NVQS, Hội đồng Giáo dục QP&AN, Ban tuyển sinh quân sự... được triển khai đồng bộ.

Đại tá Bùi Văn Mai - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các địa phương thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ trong phối hợp nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Chỉ huy PTKV2 chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Giáo dục QP&AN, tổ chức rà soát, kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP&AN cấp xã, tổng hợp đối tượng 3, 4 tham gia bồi dưỡng; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phối hợp các đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng trong mô hình chính quyền 2 cấp.

Hội đồng NVQS 6 huyện, thành phố cũ đã thực hiện tuyển quân “tròn khâu”; tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị nhận quân thực hiện “3 gặp”, “4 biết”. Lễ giao nhận quân tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm; bàn giao 998 thanh niên cho các đơn vị Quân đội, Công an; tổ chức đón và hướng nghiệp cho 1.012 quân nhân xuất ngũ. Công tác tuyển sinh quân sự đạt kết quả cao với 29 thí sinh trúng tuyển. Công tác khám tuyển NVQS năm 2026 đã hoàn thành tại 09 xã thuộc 3 trung tâm y tế khu vực với kết quả đạt trên 50% sức khỏe đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

Đại tá Bùi Văn Mai trao giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP - QS

Cùng với đó, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, điều chỉnh văn kiện tác chiến, phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị đứng chân trên địa bàn bảo đảm an ninh sự kiện chính trị. Ban CHQS các xã Tu Vũ, Cao Dương, Yên Sơn phối hợp thu hồi, hủy nổ bom đạn bảo đảm an toàn cho nhân dân. Công tác huấn luyện được đổi mới theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, hoàn thành 100% nội dung kiểm tra; tham gia hội thao cấp Quân khu đạt kết quả tốt.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy PTKV2 – Thống Nhất đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội.

Lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy PTKV2 – Thống Nhất tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, thường xuyên củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025–2030 và đại hội 3 chi bộ trực thuộc. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, tạo động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy PTKV2 – Thống Nhất tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP – QS năm 2025

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Bùi Văn Mai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Thống Nhất đạt được trong năm 2025; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 32 xã, phường; tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt tập trung vào làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ khen thưởng 6 cá nhân, Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất khen thưởng cho 42 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

Mạnh Hùng